Antzertech представляет свои карты расширения ГНСС для позиционирования на сантиметровом уровне

Хорошо зарекомендовавшая себя инфраструктура беспроводной сети и технология искусственного интеллекта обеспечивают возможность появления множества новых приложений, а также повышают безопасность и эффективность существующих. Такие сферы применения, как навигация наземной робототехники для выполнения проверок на местности, навигация на уровне полос движения транспортных средств, навигация тяжелых машин, автоматизированная сельскохозяйственная техника и железнодорожные перевозки, требуют сантиметровой точности позиционирования в процессе их работы.

Предлагаемая компанией Antzertech высокоточная карта ГНСС-карта ANNA-F9 в формате Mini-PCIe обеспечивает простой и экономичный способ достижения высокой точности позиционирования для этих целей. В нее интегрирована приемная платформа u-blox ZED-F9, обеспечивающая многодиапазонное ГНСС- и RTK-позиционирование. Серия ANNA-F9 поддерживает коррекцию в формате RTCM и позиционирование на сантиметровом уровне от локальных базовых станций или виртуальных референцных станций (ВРС) в структуре Network RTK. Кроме того, ГНСС-модуль готов к модернизации под будущий сервис коррекции SSR-типа с возможностью внедрения на массовый рынок.

Серия ANNA-F9 имеет дополнительные конфигурации, включая трехкоординатный инерциальный измерительный блок (IMU), поддерживающий технологию Dead Reckoning (счисление пути): UDR (счисление пути без привязки), ADR (счисление автомобильного пути) или технологию CAN-to-ADR, запатентованную компанией Antzertech. Кроме того, она оснащается трехосевым гироскопом, трехкоординатным акселерометром и трехосевым магнитометром для пользователей, которым необходим оперативный контроль за работой машины. Устройство ANNA-F9, помещающееся внутри компактной карты формата mini-PCIe, обеспечивает оптимальную точность позиционирования и широкий функционал, беспрепятственно интегрируемый во встроенную систему.

Компания Antzertech является дочерней структурой корпорации Innodisk. Используя объединенную сбытовую сеть продаж и службу поддержки Innodisk Group, мы обеспечиваем всеобъемлющий ассортимент товаров и услуг для клиентов компании по всему миру.

За более подробной информацией обращайтесь к торговым представителям Antzertech по телефону +886-2-7729-9223, доб. 2923 или по электронной почте [email protected]

Информация о компании Antzertech

Компания Antzertech, основанная в 2015 году, ориентирована на инновационную деятельность и имеет уникальный практический опыт в области CAN-шин (RAW CAN, OBDII, J1939, J1708), ГНСС-позиционирования, счисления пути, датчиков движения и беспроводной связи.

Обладая всеобъемлющими знаниями в области аппаратного и программного обеспечения и системной интеграции, специалисты компании Antzertech стремятся обеспечивать надежные и выгодные технические решения для систем слежения, телематики, мониторинга состояния оборудования, беспилотных летательных аппаратов и Интернета транспортных средств / Интернета вещей (IoV/IoT).

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