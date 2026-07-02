Aosom France x FFHandball : améliorer l'expérience des supporters grâce à des solutions pour la maison et l'extérieur

L'expertise d'Aosom au service de l'habitat et de l'art de vivre rencontre l'excellence et la performance de la Fédération française de handball

PARIS, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Aosom, acteur majeur du e-commerce spécialisé dans les produits pour la maison, le jardin, l'extérieur et les loisirs, est fier d'être partenaire officiel de la Fédération française de handball (FFHandball), l'instance dirigeante du handball en France. Ce partenariat illustre la volonté d'Aosom de renforcer sa visibilité sur le marché français tout en s'associant à une discipline porteuse de valeurs fortes et fédératrices.

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En s'associant à l'une des fédérations de sports collectifs les plus performantes et les plus populaires du pays, Aosom met son expertise en matière de solutions pratiques, accessibles et innovantes au service des supporters, des licenciés et de l'ensemble de la communauté du handball. Cette collaboration contribue également au rayonnement et au développement du handball, tant au niveau amateur que professionnel.

En tant que partenaire officiel des équipes de France masculine et féminine jusqu'en 2026, Aosom met son savoir-faire en matière d'aménagement de la maison et des espaces extérieurs au service de l'écosystème de la FFHandball, créant ainsi de nouveaux points de contact avec les passionnés de handball partout en France.

Ce partenariat associe l'engagement d'Aosom en faveur de produits de qualité accessibles au plus grand nombre à la renommée internationale de la FFHandball, construite au fil des décennies grâce à ses succès sportifs, son héritage unique et son attachement aux valeurs de performance, d'esprit d'équipe et de dépassement de soi.

À travers cette collaboration, Aosom souhaite rapprocher les supporters de leur sport en développant des initiatives qui prolongent l'expérience du handball dans leur quotidien, à la maison comme à l'extérieur.

Qu'il s'agisse de partager un match entre amis, d'aménager un espace convivial dans son jardin ou de profiter pleinement de moments en famille, les produits Aosom — mobilier d'extérieur, équipements de jardin, solutions d'aménagement et articles du quotidien — s'intègrent naturellement à ces instants de vie et contribuent à créer un lien concret entre le sport et le quotidien des consommateurs.

Ce partenariat s'inscrit également dans la stratégie de développement d'Aosom en Europe, où l'entreprise poursuit sa croissance grâce à ses filiales locales, à un réseau logistique de plus de 600 000 m² d'entrepôts gérés en propre et à une approche omnicanale combinant son site e-commerce et les principales marketplaces.

Au-delà de la visibilité de marque, cette collaboration reflète également la volonté d'Aosom de s'engager durablement auprès des communautés locales. En s'associant à la FFHandball, la marque renforce sa proximité avec les consommateurs français tout en soutenant un sport populaire qui rassemble des millions de passionnés à travers le territoire.

À travers ce partenariat, Aosom confirme ainsi son ambition : proposer des solutions adaptées aux modes de vie de ses clients tout en s'associant à des acteurs qui partagent les mêmes valeurs de proximité, de convivialité et d'engagement.

À propos d'Aosom Aosom est un acteur international du e-commerce spécialisé dans les produits pour la maison, le jardin, les loisirs, les animaux et l'art de vivre. Grâce à ses marques reconnues telles que HOMCOM, Outsunny, SPORTNOW, PawHut ou Vinsetto, Aosom propose des produits innovants, accessibles et de qualité, conçus pour améliorer le quotidien de ses clients. S'appuyant sur un réseau logistique performant composé d'entrepôts gérés en propre ainsi que sur un service client dédié, Aosom poursuit son développement à l'international tout en renforçant son ancrage local grâce à des partenariats stratégiques et des initiatives de proximité.

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Site web : www.aosom.com