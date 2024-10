Arab Palestinian Investment Company étend ses activités en Palestine en concluant un partenariat stratégique avec la société de papier hygiénique Reema par l'acquisition d'une participation de 51 % dans la société.

RAMALLAH, Palestine, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Arab Palestinian Investment Company (APIC) a annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec la société de papier hygiénique Reema (Reema) par l'acquisition d'une participation de 51 % dans la société. L'accord a été signé par Tarek Aggad, président-directeur général d'APIC, et par les actionnaires de Reema : Nabil et Omar Alhaj Abed, Jadallah Jadallah, et Al Hur investments Co. représentés par Lana Alhaj Abed et Nadine Issa.

Tarek Aggad, Chairman & CEO of APIC signing the acquisition agreement with Reema shareholders: Nabil and Omar Alhaj Abed, Jadallah Jadallah, and Al Hur investments Co. represented by Lana Alhaj Abed and Nadine Issa.

M. Aggad a déclaré que cette acquisition s'inscrivait dans la stratégie d'APIC visant à renforcer son empreinte d'investissement en Palestine, et plus particulièrement dans les secteurs de l'industrie manufacturière et des biens de consommation. M. Aggad a insisté sur le fait que, malgré les conditions difficiles en Palestine en raison du conflit en cours à Gaza, l'investissement d'APIC soulignait son engagement inébranlable à soutenir les industries locales et l'emploi en Palestine. En outre, cette initiative devrait apporter une valeur significative à APIC, à ses filiales, à ses actionnaires et aux communautés au sein desquelles elle est active.

M. Aggad a souligné que cette acquisition représentait le début d'un partenariat prometteur qui devrait entraîner la création d'une valeur significative pour les deux parties. Grâce à cet investissement, APIC s'associera aux actionnaires existants pour institutionnaliser et développer davantage l'entreprise, notamment en augmentant ses ventes par l'intermédiaire de la filiale d'APIC, Unipal, qui est le premier et le plus grand distributeur de biens de grande consommation en Palestine, avec un vaste réseau de plus de 6 000 points de vente au détail.

M. Aggad a également affirmé que la marque « Reema » serait préservée et que les actionnaires et administrateurs actuels seraient maintenus à leurs postes, collaborant avec APIC pour faire progresser la trajectoire de croissance de l'entreprise.

Nabil Alhaj Abed a exprimé sa fierté de signer ce partenariat stratégique, affirmant que la prochaine phase serait marquée par une étroite coopération avec la direction d'APIC afin d'orienter le développement de Reema selon sa vision et ses aspirations futures. Il a ajouté que cette collaboration accélérerait la croissance de l'entreprise, renforcerait sa présence sur le marché local et régional et encouragerait l'innovation.

Pour sa part, Jadallah Jadallah a déclaré que Reema, fondée en 1982, était le premier acteur de l'industrie palestinienne du papier hygiénique, employant plus de 90 professionnels qualifiés dans les domaines de la fabrication, du marketing, des ventes et de la logistique, avec une part de marché d'environ 40 %.

APIC est une société holding d'investissement à participation publique cotée à la Bourse de Palestine (PEX) : APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de son groupe de filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO) ; Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company ; Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company, employant plus de 3 150 personnes à travers son groupe de filiales.

