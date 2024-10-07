الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) توسع عملياتها في فلسطين عبر الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ريما للورق الصحي بالاستحواذ على حصة بنسبة %51 في الشركة

رام الله، فلسطين, 7 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار – أيبك عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريما للورق الصحي تقوم أيبك بموجبها بالاستحواذ على حصة %51 من شركة ريما. ووقع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأيبك طارق العقاد، ومساهمين شركة ريما كل من نبيل وعمر الحاج عبد، جادالله جادالله، وشركة الحور للاستثمار ممثله ب لنا الحاج عبد وندين عيسى.

Tarek Aggad, Chairman & CEO of APIC signing the acquisition agreement with Reema shareholders: Nabil and Omar Alhaj Abed, Jadallah Jadallah, and Al Hur investments Co. represented by Lana Alhaj Abed and Nadine Issa.

وقال العقاد بأن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية أيبك لتعزيز استثماراتها في فلسطين مع التركيز على قطاعي التصنيع والسلع الاستهلاكية. وأكد العقاد أنه وبالرغم من الظروف القاسية والصعبة التي نعيشها في فلسطين بسبب الحرب المتواصلة على غزة، إلا أن هذا الاستثمار، وفي هذا الوقت بالذات، يؤكد التزام أيبك الثابت بدعم الصناعات المحلية وتعزيز فرص العمل في فلسطين، كما أنه سيسهم في تحقيق قيمة مضافة ونوعيّة لأيبك وشركاتها التابعة ومساهميها والمجتمعات التي تعمل بها.

وأشار العقاد أن هذا الاستثمار يمثل بداية شراكة واعدة من المتوقع أن تساهم في تحقيق قيمة كبيرة للطرفين، حيث ستعمل أيبك بالتعاون مع المساهمين الحاليين لريما بتعزيز الطابع المؤسسي للشركة وتوسيع نطاق أعمالها، خاصة عبر زيادة مبيعاتها من خلال شركة يونيبال التابعة لأيبك والتي تعتبر الرائدة والأكبر في مجال توزيع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران في فلسطين من خلال شبكة واسعة النطاق تتضمن ما يزيد عن 6,000 نقطة بيع بالتجزئة.

وأكد العقاد أن اسم العلامة التجارية "ريما" سيبقى كما هو، وأن المساهمين والمديرين الحاليين لريما سيستمرون في مناصبهم القيادية، حيث سيتم العمل معهم في المرحلة القادمة لتعزيز مسار تطور الشركة.

وعبّر نبيل الحاج عبد عن فخره بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً وثيقاً مع إدارة أيبك لتوجيه تطوير الشركة بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية وطموحاتها. وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تسريع نمو الشركة، و وتوسيع انتشارها محلياً واقليما، وتعزيز الابتكار.

من جهته قال جادالله جادالله أن شركة ريما التي تأسست في العام 1982، تعد الشركة الرائدة في تصنيع الورق الصحي في فلسطين بكادر يتجاوز 90 موظف وموظفة محترفين في مجالات التصنيع، والتسويق، والمبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية الأخرى، وتمتلك حصة سوقية بحوالي %40.

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 3,150 كادر في شركات المجموعة.

للمزيد من المعلومات حول أيبك: www.apic.ps

للمزيد من المعلومات حول ريما: www.reema.ps

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