Aras rejoint l'Alliance for OpenUSD pour accélérer les jumeaux numériques interopérables avec NVIDIA Omniverse

LYON, France, April 14, 2026 /PRNewswire/ -- Aras l'un des principaux fournisseurs de solutions de continuité numérique pour la gestion du cycle de vie des produits et l'ingénierie IA, annonce aujourd'hui rejoindre l'Alliance for OpenUSD (AOUSD), une organisation ouverte à but non lucratif qui œuvre pour la normalisation, et le développement d'OpenUSD, technologie facilitant l'interopérabilité des flux de travail 3D pour le monde industriel.

OpenUSD s'impose comme une technologie fondamentale pour composer et échanger des scènes et des environnements 3D complexes. Elle constitue la base des plateformes modernes de jumeaux numériques industriels, notamment NVIDIA Omniverse, dont les bibliothèques et API exploitent OpenUSD pour permettre la collaboration en temps réel, la simulation et les applications d'IA physique dans les domaines de l'ingénierie, de la fabrication et des opérations.

Connecter les jumeaux numériques à la réalité du cycle de vie du produit

À mesure que les jumeaux numériques évoluent, passant de projets pilotes à des systèmes opérationnels, les organisations doivent de plus en plus connecter des environnements 3D haute-fidélité au cycle de vie du produit. Cela implique de relier des données clés comme la configuration, les exigences, l'effectivité, l'historique des modifications et les données de services. Sans cette connexion, les simulations et visualisations risquent de s'éloigner des systèmes réels qu'elles sont censées représenter.

La participation d'Aras à l'AOUSD reflète son engagement de longue date en faveur des écosystèmes ouverts ainsi que sa volonté de faire le lien entre les données de continuité numériques gouvernées par le PLM et des environnements 3D évolutifs basés sur OpenUSD, utilisés dans l'ingénierie, la fabrication, la qualité et le service.

« Les écosystèmes ouverts favorisent l'innovation à grande échelle entre clients, partenaires et fournisseurs de technologies. En rejoignant l'Alliance for OpenUSD, Aras contribue à garantir que les environnements immersifs de jumeaux numériques et les simulations en temps réel restent connectés à la réalité des produits et des processus, telle qu'elle est gérée tout au long du cycle de vie. » Rob McAveney, Directeur technique d'Aras.

Déployer des jumeaux numériques connectés au cycle de vie pour Omniverse

Dans le cadre de sa participation à l'AOUSD, Aras prévoit d'apporter des fonctionnalités destinées à aider les entreprises industrielles à mettre en œuvre des jumeaux numériques basés sur les bibliothèques OpenUSD et NVIDIA Omniverse, notamment :

La génération dynamique de visualisations 3D à grande échelle de jumeaux numériques, de configurations produits et de jeux de données connectés à la continuité numérique.

de jumeaux numériques, de configurations produits et de jeux de données connectés à la continuité numérique. La connexion directe des scènes 3D aux données de cycle de vie , offrant une traçabilité détaillée.

, offrant une traçabilité détaillée. La prise en charge de vues de jumeaux numériques en temps réel , reflétant les mises à jour opérationnelles et les évolutions de configuration des actifs en service.

, reflétant les mises à jour opérationnelles et les évolutions de configuration des actifs en service. L'enrichissement des environnements 3D immersifs avec les structures produits sous-jacentes et les données associées, y compris l'électronique et les modèles MBSE.

avec les structures produits sous-jacentes et les données associées, y compris l'électronique et les modèles MBSE. La mise à disposition d'un lien évolutif entre les données produit gouvernées par le PLM et les environnements de simulation en temps réel.

Pour cela, Aras collabore avec des organisations telles que le CERN, SICK Sensor Intelligence et Microsoft afin de démontrer le potentiel d'extension de la continuité numérique et des processus PLM grâce à des environnements immersifs de jumeaux numériques créés à l'aide des bibliothèques NVIDIA Omniverse.Ces collaborations illustrent comment les données du fil numérique, issues de l'ingénierie, des opérations et du service peuvent être intégrées dans des environnements de simulation en temps réel. Elles permettent ainsi des jumeaux numériques plus précis et des opérations industrielles pilotées par les données.

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