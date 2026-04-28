Blykalla choisit Aras pour assurer la gestion du cycle de vie dans le cadre du développement de réacteurs nucléaires de nouvelle génération

LYON, France, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Aras, l'un des principaux fournisseurs de solutions de continuité numérique pour la gestion du cycle de vie des produits et l'ingénierie IA, annonce aujourd'hui que Blykalla, un développeur suédois de technologies nucléaires de pointe, a choisi Aras Innovator® pour soutenir son programme de développement de petits réacteurs modulaires (SMR). La gestion de la complexité dans des environnements hautement réglementés repose sur la continuité numérique, la collaboration en matière d'ingénierie et la traçabilité de bout en bout.

L'objectif de ce choix est d'améliorer la coordination technique et la traçabilité au sein de leur programme de réacteurs modulaires de petite taille SEALER.

Une technologie innovante portée par une ambition sans carbone

Blykalla développe des réacteurs rapides refroidis au plomb conçus pour fournir une énergie électrique de base sûre, évolutive et sans carbone, soutenant ainsi les efforts mondiaux de décarbonisation et répondant à la demande croissante en énergie fiable issue des infrastructures d'IA et des industries propres.

Alors que l'entreprise fait progresser sa technologie de réacteurs de nouvelle génération, il est essentiel de disposer d'une base numérique solide pour gérer les exigences techniques grandissantes et les données relatives au cycle de vie à long terme.

« Le développement de systèmes nucléaires avancés nécessite un contrôle rigoureux des exigences, de la configuration et des modifications tout au long du cycle de vie. Aras Innovator nous offre la flexibilité et la visibilité dont nous avons besoin pour gérer cette complexité tout en soutenant notre vision à long terme pour un déploiement évolutif des SMR. » Michela Casarella, responsable de la configuration chez Blykalla.

Un pilier numérique pour piloter l'ingénierie et la conformité

Aras Innovator servira de pilier numérique central, regroupant les données relatives au cycle de vie des produits et des installations afin de gérer les spécificités, les conceptions, les actifs et la documentation au sein d'un environnement unifié.

Reposant sur une architecture ouverte et flexible, cette solution permet à Blykalla de faire progresser ses objectifs en matière d'ingénierie des systèmes et de gestion de la configuration. Elle permet aussi de se conformer aux normes du secteur et de s'intégrer aux environnements d'ingénierie et de simulation existants. La plateforme prend en charge une continuité numérique évolutive couvrant toutes les disciplines, ce qui permet à Blykalla de capitaliser sur ses investissements antérieurs.

« Blykalla met en place un environnement numérique conforme aux normes et prêt pour l'avenir, conçu pour évoluer parallèlement à son programme de réacteurs modulaires de petite taille (SMR). Aras Innovator offre la base nécessaire pour relier les données relatives au cycle de vie des produits et des installations, de la conception initiale à l'exploitation, permettant ainsi la traçabilité, la collaboration et le contrôle indispensables à la gestion de systèmes complexes et fortement réglementés. » Leon Lauritsen, PDG d'Aras

Avec Aras Innovator, Blykalla entend renforcer la collaboration entre les équipes d'ingénierie et réduire les risques liés à la fragmentation des données et aux erreurs de configuration. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa stratégie globale de numérisation visant à renforcer la gouvernance des données et à consolider les informations relatives à l'ingénierie et aux installations. Cette solution permettra à Blykalla de prendre des décisions plus éclairées et de garantir la conformité réglementaire à mesure que son programme de réacteurs de petite taille (SMR) progresse.

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Contact presse Aras :

Justine Rateau

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