Arasan annonce la disponibilité immédiate de sa deuxième génération d'IP MIPI D-PHY v1.1 pour la technologie de procédé TSMC 22nm

L'IP D-PHY d'Arasan est disponible à la fois sur les technologies de pointe relatives au procédé TSMC 22nm à ultra-faible puissance (22ULP) et 22nm à ultra-faible fuite (22ULL). Le procédé TSMC 22nm ultra-faible puissance (22ULP) est une technologie de fonderie idéale pour certaines applications, notamment le traitement d'image, les téléviseurs numériques, les décodeurs, les smartphones et les produits de consommation, en termes d'optimisation de la puissance, des performances et de la surface (PPA). Sa technologie de procédé 22nm ultra-faible fuite (22ULL), quant à elle, permet de réduire considérablement la puissance pour prendre en charge les applications de l'IdO et les dispositifs portables.

Arasan a été un membre contributeur de la MIPI Association 2005 avec plus d'un milliard de puces expédiées avec son IP MIPI. L'IP MIPI D-PHY d'Arasan a été éprouvée sur sa propre puce de test sur le procédé TSMC 28nm, qui a été autorisé par plusieurs clients depuis 2016 et validé avec son IP CSI et IP DSI avec VIP tiers comme solution IP totale. Les IP MIPI CSI, DSI, DPHY et CPHY de la société sont également utilisées dans les testeurs de conformité et de production pour attester davantage de la qualité et de la conformité de l'IP d'Arasan.

L'IP MIPI D-PHY est également disponible en série sur les technologies de procédé TSMC 40nm, 28nm, 16nm et 12nm.

Un HDK D-PHY / C-PHY Combo basé sur les applications ASIC d'Arasan sur le procédé TSMC 28nm est également disponible pour les titulaires de licence d'IP DPHY ou d'IP CPHY d'Arasan afin de prototyper leurs produits de visualisation ou d'imagerie avant leur mise en production. Les clients peuvent, en toute confiance, obtenir une licence pour l'IP MIPI D-PHY d'Arasan en sachant qu'ils peuvent réaliser un prototype avec le vrai silicium sur le procédé TSMC 28nm, qui est utilisé dans un testeur de conformité MIPI afin de s'assurer de la conformité aux normes MIPI CSI, DSI, D-PHY et C-PHY. Nous sommes la conformité !

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'Association MIPI depuis 2005, est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile. Les solutions IP totales d'Arasan, de haute qualité et validées sur silicium, comprennent de l'IP numérique, de l'IP AMS PHY, de l'IP de vérification, des HDK et des logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblant les SoC mobiles. Le terme « mobile » a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile, des PDA au milieu des années 90 aux smartphones et tablettes des années 2000, en passant par les automobiles, les drones et les IoT actuels. Arasan est à la pointe de cette évolution du « mobile » avec son IP basé sur les normes au cœur des SoC mobiles.

Plus d'un milliard de puces ont été livrées avec Arasan IP, y compris à l'ensemble des dix premières entreprises de semi-conducteurs.

