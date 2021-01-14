Arasan объявляет о возможности немедленного приобретения своей ИС 2-го поколения MIPI D-PHY v1.1 для 22-нм технологического процесса TSMC

ИС D-PHY, предлагаемая компанией Arasan, доступна для ведущих в отрасли технологических процессов 22ULP (22 нм, сверхнизкая мощность) и 22ULL (22 нм, сверхнизкий уровень утечек), разработанных компанией TSMC. 22ULP (22 нм, сверхнизкая мощность) – идеальная технология изготовления интегральных схем для различных целей, включая средства обработки изображений, цифровые телевизоры, ТВ-приставки, смартфоны и товары широкого потребления, с точки зрения оптимизации мощности, производительности и площади (PPA), а технология 22ULL (22 нм, сверхнизкий уровень утечек) обеспечивает существенное снижение потребляемой мощности для поддержки объектов Интернета вещей и носимых устройств.

Компания Arasan является членом-спонсором ассоциации MIPI с 2005 года, а число поставленных потребителям чипов с использованием ее ИС MIPI уже превысило миллиард штук. ИС MIPI D-PHY компании Arasan опробована на ее собственном испытательном чипе в 28-нм технологическом процессе TSMC, лицензированном несколькими клиентами с 2016 года и аттестованным совместно с ее ИС CSI и ИС DSI, а также ВИС сторонних производителей в качестве комплексного решения на базе ИС. Предлагаемые компанией ИС MIPI CSI, DSI, DPHY и CPHY также используются в системах проверки соответствия и производственных испытаний, обеспечивающих дополнительное подтверждение качества ИС Arasan и их соответствия установленным требованиям.

ИС MIPI D-PHY также готова к использованию в технологических процессах TSMC 40 нм, 28 нм, 16 нм и 12 нм.

Комплект разработчиков аппаратных средств (HDK) D-PHY / C-PHY Combo на основе ИС специального назначения (ASIC), предлагаемых компанией Arasan для 28-нм процесса TSMC, также доступен для лицензиатов ИС DPHY или ИС CPHY компании Arasan в целях создания прототипов своих устройств отображения или формирования изображений перед запуском в производство. Клиенты могут с уверенностью лицензировать ИС MIPI D-PHY компании Arasan, зная о своей возможности создания прототипов с реальными кремниевыми кристаллами на основе 28-нм процесса TSMC, используемого в системе проверки соответствия MIPI для тестирования на соответствие стандартам MIPI CSI, DSI, D-PHY и C-PHY. Мы обеспечиваем соответствие всем требованиям!

Информация о компании Arasan

Компания Arasan Chip Systems, являющаяся членом-спонсором ассоциации MIPI, входит в число ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи. Разработанные компанией Arasan высококачественные комплексные решения на основе ИС, опробованные на полупроводниковых системах, включают в себя цифровые ИС, ИС AMS PHY, ИС верификации, комплекты разработчиков аппаратных средств (HDK) и программное обеспечение. Компания Arasan имеет узконаправленный ассортимент продуктов, ориентированный на СнК. Термин «мобильное устройство» эволюционировал в течение двух десятилетий и включает в себя все связанное с передвижением, начиная с КПК в середине 90-х годов и смартфонов/планшетов в 2000-х и заканчивая современными автомобилями, дронами и объектами Интернета вещей. Компания Arasan находится на переднем крае этого процесса эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированные ИС лежат в основе мобильных СнК.

Более миллиарда поставленных потребителям чипов оснащены ИС Arasan, включая всю первую десятку компаний-производителей полупроводниковых приборов.

Контактная информация:

д-р Sam Beal (Сэм Бил)

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1395847/MIPI_CPHY_DPHY_ASIC.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.