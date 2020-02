Arasan fait part de la disponibilité immédiate de son xSPI Host IP SUREBOOT™

Arasan Chip Systems, fournisseur de premier plan de semiconducteurs IP pour SOC de mobiles et d'automobiles a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de son xSPI Host IP Core prenant en charge la spécification JESD251 du JEDEC

SAN JOSÉ, Californie, 24 février 2020 /PRNewswire/ -- Arasan agrandit son portefeuille de stockage IP (protocole internet) à semiconducteur en annonçant la disponibilité immédiate de son interface périphérique de série eXpanded (xSPI), compatible avec la V1.0 de la spécification JESD251 xSPI du JEDEC (association du 'Joint Electron Device Engineering Council'). La xSPI IP prend également en charge les paramètres découvrables de flash en série (SFDP) JESD216D. La JESD251 du JEDEC standardise les interfaces de dispositifs flash NOR (fonction NON-OU).

La xSPI IP d'Arasan est une interface flash IP NOR universelle prenant en charge des interfaces Octal SPI, QSPI, Dual SPI et SPI (interface de série périphérique). Avec son leadership dans l'interface de mémoire IP, Arasan réalise que les SOC (puces-systèmes) vont se mettre en route directement à partir des flashs NOR, et la fiabilité de l'interface xSPI en ce qui concerne la conformité et la performance à sécurité intégrée est obligatoire. La xSPI IP d'Arasan a été soumise à une mise à l'essai rigoureuse au niveau registre langage de transfert (RTL) avec son propre environnement pour essais et une adresse IP virtuelle (VIP) par tierce partie. L'IP a également été testé sur réseaux de portes programmables in situ (FPGA) avec des dispositifs de mémoire flash xSPI.

Arasan fournit sa solution Total xSPI IP avec logiciel, plateforme de définition de prototype FPGA et une méthodologie par tierce partie de vérification universelle (UVM) reposant sur VIP en plus du code de vérification Verilog pour RTL et environnement pour essais.

La xSPI IP d'Arasan vient s'ajouter à son portefeuille polyvalent de stockage IP à semiconducteur comprenant UFS + M-PHY IP, eMMC IP, SD Card Host IP + SD UHS-II IP et ONFI NAND Flash IP + ONFI PHY IP.

Disponibilité

L'Arasan xSPI Host IP est immédiatement disponible pour applications ASIC et FPGA. Arasan est membre de deux programmes de partenariat d'IP pour FPGA, celui de Xilinx et celui d'Intel et Microsemi.

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre du JEDEC est un prestataire de premier plan d'IP pour stockage mobile et interfaces mobiles de connectivité. De haute qualité et validées sur silicium, les solutions Total IP d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'AMS PHY IP (signal mixte et analogue à couche physique), la vérification d'IP avec HDK (kit pour développement de matériel) et logiciel. Arasan dispose d'un portefeuille spécialisé de produits ciblant les SOC mobiles. Le terme 'mobile' a évolué au cours de deux décennies de notre histoire pour intégrer tous les objets mobiles, en commençant par les assistants électroniques de poche (ADP) du milieu des années 1990, puis les téléphones intelligents et tablettes des années 2000 et aujourd'hui les automobiles, les drones et l'internet des objets (IdO). Arasan est à l'avant-garde de cette évolution du « mobile » avec son IP fondé sur des normes au cœur des SOC.

Plus d'un milliard de puces ont été expédiées avec l'IP d'Arasan, et ceci inclut les dix plus importantes sociétés de semiconducteurs.

