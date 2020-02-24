Компания Arasan выпустила на рынок IP-ядро хост-контроллера xSPI SUREBOOT™

Ведущий разработчик полупроводниковых IP для мобильных и автомобильных СнК Arasan Chip Systems сегодня сообщила о выпуске на рынок IP-ядра хост-контроллера xSPI с поддержкой спецификации JEDEC JESD251

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 24 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Arasan пополнила свой портфель IP-ядер для твердотельных накопителей новым продуктом eXpanded Serial Peripheral Interface (xSPI) IP, соответствующим требованиям спецификации JEDEC JESD251 xSPI V1.0. IP-ядро xSPI IP поддерживает предусмотренное стандартом JESD216D автоопределение параметров FLASH-памяти с последовательным доступом (SFDP). Регламент JEDEC JESD251 стандартизирует интерфейсы флэш-устройств NOR.

xSPI IP от Arasan представляет собой IP-ядро для стандартного интерфейса флэш-памяти NOR с поддержкой интерфейсов Octal SPI, QSPI, Dual SPI и SPI. Компания Arasan, являющаяся лидером отрасли IP интерфейсов памяти, прекрасно осознает, что обязательный характер надежности интерфейса xSPI с точки зрения его соответствия стандартам и безотказной производительности обусловлен тем фактом, что СнК будут загружаться непосредственно из NOR FLASH. IP-ядро xSPI от Arasan прошло строгие испытания на уровне RTL с использованием собственных условий тестирования и сторонних VIP. Продукт также тестировался на FPGA с устройствами флэш-памяти xSPI.

Компания-производитель предоставляет комплексное решение xSPI IP с программным обеспечением, платформой прототипирования FPGS и сторонним VIP на базе UVM в дополнение к среде программирования и тестирования Verilog RTL.

Arasan xSPI IP пополняет обширный портфель продуктов для твердотельных ЗУ, в котором уже представлены UFS + M-PHY IP, eMMC IP, SD Card Host IP + SD UHS-II IP и ONFI NAND Flash IP + ONFI PHY IP.

Доступность

Arasan xSPI Host IP уже доступен в вариантах для ASIC и FPGA. Компания Arasan является участником партнерских программ Xilinx, Intel и Microsemi FPGA IP.

О компании Arasan

Arasan Chip Systems является членом JEDEC и ведущим поставщиком IP для мобильных хранилищ данных и коммуникационных интерфейсов. В число высококачественных, проверенных, комплексных IP-решений от Arasan входят цифровые IP, AMS PHY IP, верификационные IP, HDK и программное обеспечение. Arasan располагает портфелем специализированных продуктов, ориентированных на мобильные СнК. На протяжении двух десятилетий нашего существования термин "мобильный" непрерывно эволюционировал и на сегодняшний день включает в себя все портативные и подвижные устройства – начиная от КПК в середине 90-х, смартфонов и планшетов в 2000-х и до сегодняшних автомобилей, беспилотников и устройств Интернета вещей. Arasan неизменно остаётся в авангарде этой "мобильной" эволюции, а её стандартизированные IP-блоки служат "сердцем" для самых разнообразных мобильных СнК.

На сегодняшний день число микрочипов, оснащённых IP от Arasan, уже превысило миллиард. Продукции компании доверяют все десять ведущих производителей полупроводников.

Контактная информация:

Д-р Сэм Бил (Sam Beal)

Mktg1@arasan.com

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SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.