Arasan renforce le niveau de conformité de son IP I3C en participant à l'Interop I3C de la réunion des membres du MIPI

Arasan Chip Systems annonce sa participation à la session l'interopérabilité I3C du MIPI lors de la réunion des membres du MIPI avec son hôte IP I3C et son périphérique IP I3C

SAN JOSÉ, Californie, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems annonce sa participation à la session sur l'interopérabilité I3C lors de la réunion des membres du MIPI à San José. Arasan testera son hôte IP I3C et son périphérique IP I3C avec d'autres participants. Arasan a assidument participé aux séances sur l'interopérabilité du MIPI I3C, y compris aux séances précédentes à Séoul, en Corée du Sud et à Bangalore, en Inde. Notre participation assure non seulement la conformité de notre hôte IP et de notre périphérique IP I3C, mais contribue également à renforcer la norme I3C grâce à l'interopérabilité et à la conformité entre les fournisseurs.

Arasan at the prior I3C interop session in Seoul

La spécification HCI I3C homogénéise l'interface pour permettre la construction de pilotes logiciels communs. Arasan teste son hôte IP I3C conformément aux dernières spécifications HCI I3C v1.2 avec sa pile de logiciels Linux et HDK I3C qui sont également disponibles pour les clients.

L'IP I3C d'Arasan est entièrement configurable sur plusieurs paramètres grâce à des scripts simples fondés sur les spécifications du client, ce qui le rend adapté à une variété d'applications de capteurs. L'IP I3C d'Arasan a été validée au niveau RTL avec la VIP tierce et au niveau du système lors de multiples sessions d'interopérabilité I3C menées par l'Association MIPI. Les titulaires de licences peuvent être assurés d'avoir une IP conforme à l'I3C d'Arasan

Notre IP I3C a également été parfaitement intégrée à nos cœurs IP CSI MIPI ainsi qu'à notre Universal C-PHY / D-PHY Combo PHY IP pour permettre le contrôle du capteur de la caméra via l'I3C, l'une des fonctions principales de l'I3C. Les fournisseurs de capteurs et d'AP peuvent autoriser l'ensemble des logiciels I3C, CSI et C/D-PHY IP depuis Arasan.

L'I3C d'Arasan a déjà obtenu une licence des premiers utilisateurs et les semi-conducteurs incorporant notre IP sont en cours de production par nos titulaires de licence. La puce de test I3C PHY I/O basée sur un nœud de 7 nm est disponible pour le prototypage.

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'Association MIPI depuis 2005, est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile. Les solutions IP totales d'Arasan, de haute qualité et validées sur silicium, comprennent de l'IP numérique, de l'IP AMS PHY, de l'IP de vérification, des HDK et des logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblant les SoC mobiles. Pour plus d'informations, veuillez consulter arasan.com

Contact :

Sam Beal

[email protected]

