ARBOR Technology dévoile la série ARES-2100 pour l'Edge IA de nouvelle génération avec les processeurs Intel Core Series 3

TAIPEI, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- ARBOR Technology Corp., acteur mondial de référence dans les solutions d'IoT industriel et d'informatique IA en périphérie , annonce la série ARES-2100, un système non-ventilé ultra-compact équipé des processeurs Intel® Core™ Series 3 (Wildcat Lake). Conçu pour le déploiement dans les applications d'automatisation industrielle, de vision industrielle, d'inférence Edge IA légère et d'usines intelligentes.

Architecture Edge IA Hybride Haute Efficience Jusqu'à 40 TOPS de Puissance de Calcul IA

Powered by Intel® Core™ Series 3 processors, ARBOR's ultra-slim ARES-2100 delivers up to 40 TOPS of AI performance, making it the ideal Edge AI system for space-constrained AMR/AGV deployments.

Doté d'une architecture de calcul hybride combinant des cœurs de processeur avancés, une carte graphique Intel Xe3 et un NPU Intel 5.0, l'ARES-2100 offre jusqu'à 40 TOPS de performances IA. Son NPU dédié fournit jusqu'à 17 TOPS pour le traitement neuronal complexe, réduisant ainsi la charge de travail du processeur et permettant une inférence plus rapide et à faible latence pour des applications telles que l'inspection automatisée et la vision industrielle, le tout dans une conception sans ventilateur optimisée sur le plan thermique.

Conception ultra-fine 1U pour les environnements enespace contraint

Avec son facteur de forme 1U compact, l'ARES-2100 est idéal pour les déploiements en espace restreint tels que les racks 1U, les systèmes AMR/AGV et les armoires industrielles réduite. Conçu pour une fiabilité 24/7, il bénéficie de la certification MIL-STD-810H, d'un design à verrouillage de câble sécurisé, jusqu'à trois ports LAN 2.5GbE, d'une extension M.2 flexible, d'une alimentation DC large plage 9–36V, d'un stockage UFS 3.1 optionnel et d'une plage de fonctionnement de -20°C à 60°C, offrant des performances IA en périphérie évolutives et stables.

ARBOR et Intel s'associent pour faire progresser l'innovation en matière d'IA en périphérie de nouvelle génération

ARBOR et Intel continueront à faire progresser ensemble l'innovation en matière d'IA en périphérie de nouvelle génération, en proposant des solutions performantes, fiables et tournées vers l'avenir pour les applications concrètes de l'IA en périphérie.

Pour plus d'informations sur la série ARES-2100 et ses capacités avancées en IA Edge, veuillez consulter le site : https://www.arbor-technology.com/fr/product/ARES-2100-Series?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=ares-2100_launch

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2972773/ARBOR_Unveils_ARES_2100_Series_for_Next_Generation_Edge_AI_with_Intel_Core_Series_3_Processors.jpg