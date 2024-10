Arf reçoit pour la troisième fois consécutive le prix PAY360 pour son innovation pionnière dans le domaine des paiements mondiaux

ZOUG, Suisse, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Arf, une plateforme de liquidité mondiale de premier plan pour les institutions financières agréées, a décroché une médaille d'argent lors des PAY360 Awards 2024 dans la catégorie « Meilleure utilisation des monnaies/actifs numériques dans les services financiers ».

Organisés le 2 octobre à Londres par The Payment Association, les PAY360 Awards récompensent les entreprises qui repoussent les limites technologiques dans le secteur des paiements. La médaille d'argent d'Arf souligne ses efforts pionniers pour tirer parti de la technologie blockchain et des actifs numériques afin de créer des solutions de liquidité en temps réel et sur la chaîne, promouvant ainsi l'efficacité et la transparence dans les paiements transfrontaliers.

Ce prix reflète la mission d'Arf, qui consiste à résoudre les problèmes de liquidité mondiaux à l'aide de solutions conformes et évolutives, et à donner aux institutions financières un accès instantané et sécurisé aux liquidités. Au début de l'année, Arf a fusionné avec Huma Finance et intégré ses solutions de liquidité dans le réseau PayFi de Huma. Cette fusion a accéléré la croissance, le volume de liquidités d'Arf sur la chaîne dépassant les deux milliards de dollars et le volume de prêts dépassant le milliard de dollars, ce qui renforce son impact sur la transformation de l'écosystème mondial des paiements.

Ali Erhat Nalbant, cofondateur et CEO d'Arf, a exprimé sa satisfaction par les déclarations suivantes :

« Ce prix souligne le rôle d'Arf dans l'élimination des limites des systèmes fiat traditionnels grâce à ses solutions de liquidité optimisées par la blockchain. Là où le système fiat manque de rapidité et de transparence, la liquidité de la chaîne d'Arf fournit des règlements instantanés en temps réel qui permettent aux institutions financières d'opérer à l'échelle mondiale sans les inefficacités des systèmes traditionnels. Notre vision est de combler le fossé entre les actifs numériques et la finance traditionnelle, en créant un écosystème financier fluide et plus inclusif pour les institutions du monde entier ».

La 17e édition des PAY360 Awards, organisés par la Payment Association, récompensent l'excellence dans des catégories telles que le meilleur programme de paiements aux consommateurs, la meilleure initiative de prêt et la meilleure initiative d'open banking. Il s'agit de la troisième récompense consécutive d'Arf aux PAY360 Awards. Il y a deux ans, Arf a remporté une médaille d'argent dans la catégorie « Meilleure utilisation des cryptomonnaies et/ou de la blockchain dans les services financiers », et l'année dernière, Arf a gagné dans la catégorie « Meilleure initiative de prêt ». La reconnaissance de cette année renforce la réputation d'Arf en tant que chef de file de l'exploitation des actifs numériques pour relever des défis financiers complexes et stimuler l'innovation dans les paiements transfrontaliers.

À propos d'Arf

Institution financière réglementée basée en Suisse, Arf est une plateforme mondiale de services de transaction qui fournit des liquidités de règlement évolutives sur la chaîne pour les paiements mondiaux.

