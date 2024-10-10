Arf, Küresel Ödemelerdeki İnovasyonu ile Üst Üste Üçüncü Kez PAY360 Ödülü Aldı

ZUG, İsviçre, 10 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- İsviçre merkezli Türk fintech girişimi Arf, PAY360 Ödülleri'nde "Finansal Hizmetlerde Dijital Para Birimlerinin/Varlıklarının En İyi Kullanımı" kategorisinde Gümüş Ödüle hak kazandı.

The Payment Association, 2 Ekim'de Londra'da düzenlediği PAY360 Ödül Töreni'nde, ödemeler sektöründe yenilikçi çözümleriyle öne çıkan şirketlerin kazandığı ödülleri dağıttı. Ödül alan başarılı global firmalar arasında blockchain teknolojisi ve dijital varlıkları kullanarak oluşturduğu gerçek zamanlı on-chain likidite çözümler sayesinde sınır ötesi ödemelerde fark yaratan Arf de bulunuyordu. Sınır ötesi ödemelere getirdiği verimlilik ve şeffaflıkla Arf, Gümüş Ödül'e değer görüldü.

Arf, son dönemde birçok başarıya imza atmış durumda. Bu yılın başında Huma Finance ile birleşen Arf, likidite çözümlerini Huma'nın PayFi ağına entegre etti. Bu birleşmenin etkisiyle on-chain likidite hacmini 2, kredi hacmini ise 1 milyar doların üstüne çıkararak global arenadaki öncü rolünü ortaya koyduktan sonra, bu yıl üçüncü kez değer görüldüğü ödülle küresel ödeme sistemlerini dönüştürme gücünü ilan etmiş oldu.

Arf Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Erhat Nalbant, Pay 360 Gümüş Ödülü ve Arf'in ortaya koyduğu başarılarla ilgili görüşlerini "Bu ödül, geleneksel fiat sistemlerinin sınırlamalarına çözüm getiren blockchain destekli likidite çözümlerimizin önemini vurguluyor. Fiat para birimi hız ve şeffaflıkta zorlanırken, Arf'in on-chain likiditesi anlık, gerçek zamanlı ödemeler sağlayarak finansal kuruluşların küresel ölçekte, geleneksel sistemlerin verimsizliklerinden uzak bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyor. Vizyonumuz, dijital varlıklar ve geleneksel finans arasındaki boşluğu kapatmak ve dünyanın dört bir yanındaki kurumlar için daha kapsayıcı bir finansal ekosistem oluşturmak" şeklinde dile getirdi.

Payment Association tarafından düzenlenen 17. PAY360 Ödülleri, En İyi Tüketici Ödeme Programı, En İyi Kredi Girişimi ve En İyi Açık Bankacılık Girişimi gibi kategorilerindeki en iyi şirketleri ödüllendiriyor. Bu yıl kazanılan ödül ile birlikte, Arf üst üste üçüncü kez PAY360 Ödülleri'ni kazanmış oldu. İki yıl önce, "Finansal Hizmetlerde Kripto ve/veya Blockchain'in En İyi Kullanımı" kategorisinde Gümüş Ödüle, geçen yıl ise "En İyi Kredi Girişimi" kategorisinde Altın Ödüle layık görülen Arf, bu yılki ödül ile birlite dijital varlıkları kullanarak karmaşık finansal sorunları çözme ve sınır ötesi ödemelerde inovasyonu teşvik etme konusundaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı.

Arf Hakkında

Arf, lisanslı finansal kuruluşlar için dijital varlık tabanlı işletme sermayesi kredileri sunan küresel bir likidite platformudur. Şeffaflık taahhüdüyle Arf, sektördeki likidite sorunlarının üstesinden gelmeye ve dünya çapındaki finansal kuruluşları güçlendirmeyi amaç edinmiştir. Daha fazla bilgi için arf.one adresini ziyaret edebilirsiniz.

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