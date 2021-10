Argus Cyber Security remporte le prix de « l'innovation de l'année en matière de cybersécurité automobile » pour sa technologie exceptionnelle de test de pénétration

La technologie de test de pénétration d'Argus, qui change la donne, permet le fuzzing guidé par la couverture pour détecter les vulnérabilités dans le code binaire des dispositifs embarqués.

TEL-AVIV, Israël, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Argus Cyber Security , un leader mondial de la cybersécurité pour la mobilité connectée, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu le prix de l'« Innovation de l'année en cybersécurité automobile » dans le cadre des AutoTech Breakthrough Awards annuels.

Les véhicules étant de plus en plus pilotés par des logiciels et connectés, leur exposition au risque cybernétique augmente. Pour faire face à ce risque et se conformer aux réglementations telles que l'UNR 155 et le GB/T, les constructeurs automobiles ont besoin de moyens pour vérifier que les logiciels de leurs véhicules sont exempts de failles.

Une technique de test automatique courante est le fuzzing, qui consiste à envoyer de multiples messages à un système cible, tel que l'unité de contrôle électronique (ECU) d'un véhicule, jusqu'à ce qu'il déclenche un bogue. La méthode de fuzzing idéale est le fuzzing guidé par la couverture. Cependant, le fuzzing guidé par la couverture est pratiquement impossible pour tester le code binaire des logiciels embarqués en raison du temps et des efforts nécessaires à la configuration. Aujourd'hui, pour la première fois, les constructeurs automobiles peuvent tester leurs logiciels embarqués de manière rentable, trouver potentiellement d'autres vulnérabilités et les atténuer avant qu'elles ne causent des dégâts.

« La technologie Argus, dont le brevet est en cours d'homologation, permet le fuzzing guidé par la couverture dans ce qui serait autrement une activité de test de sécurité de type boîte noire », a déclaré Yaron Galula, directeur technique d'Argus Cyber Security. « Avant cette innovation, il n'était pas possible pour les constructeurs automobiles d'utiliser le fuzzing guidé par la couverture pour tester les dispositifs embarqués. »

Cette technologie complète la solution Argus Vehicle Vulnerability Management (VVM) qui automatise la surveillance, la détection et l'atténuation des vulnérabilités des actifs des véhicules. Avec des projets de production signés pour sécuriser plus de 65 millions de véhicules, les constructeurs automobiles font confiance à Argus pour les aider à comprendre l'exposition aux risques de vulnérabilité de leurs véhicules et à réagir rapidement.

« La mission du programme annuel AutoTech Breakthrough Awards est de procéder à l'analyse et à l'évaluation les plus complètes de l'industrie dans les catégories des technologies de l'automobile et du transport. Le programme de cette année a attiré plus de 1 400 nominations, dont des leaders de l'industrie tels que Mercedes Benz et Ford, provenant de plus de 15 pays différents », a déclaré Bryan Vaughn, directeur général des AutoTech Breakthrough Awards. « L'innovation d'Argus relève la barre de la cybersécurité pour l'ensemble de l'industrie automobile. » Félicitations pour avoir été choisi pour l'« innovation de l'année dans le domaine de la cybersécurité automobile ».

Argus, leader mondial de la cybersécurité pour la mobilité connectée, fournit des produits et services modulaires de cybersécurité embarqués et offboard pour les véhicules afin de protéger toutes les formes de mobilité connectée contre les cyberattaques. Les clients sont des constructeurs automobiles, leurs fournisseurs et des fournisseurs de mobilité connectée.

L'équipe de cybersécurité automobile d'Argus propose une large gamme de services pour aider nos clients à intégrer les pratiques et processus de cybersécurité dans l'ensemble du cycle de vie des produits et à se conformer aux réglementations. Les méthodes et solutions innovantes d'Argus reposent sur des décennies de recherche dans le domaine de la cybersécurité et de l'automobile et ont donné lieu à plus de 70 brevets accordés et en attente.

Fondée en 2013, Argus a son siège social à Tel Aviv, en Israël, et possède des bureaux dans le Michigan, à Stuttgart, en France, à Tokyo, à Shanghai et en Corée. Visitez Argus Cyber Security à https://www.argus-sec.com .

Le programme AutoTech Breakthrough Awards, qui fait partie de Tech Breakthrough , une plateforme d'information et de reconnaissance de l'innovation et du leadership technologiques mondiaux, a pour but d'honorer l'excellence des technologies, services, entreprises et produits automobiles. Le programme AutoTech Breakthrough Awards permet à des réalisations d'entreprises et à des solutions du domaine des technologies automobiles d'être mises à l'honneur publiquement dans différentes catégories : voiture connectée, véhicules électriques, technologie de moteurs, cybersécurité automobile, technologie de capteurs, technologie de la circulation, télématique des véhicules et plus encore. Pour en savoir plus, consultez le site AutoTechBreakthrough.com .

