ARTBIO lance le développement d'une nouvelle classe de thérapies basées sur des radioligands alpha, visant à exploiter pleinement leur potentiel thérapeutique

Développement d'une nouvelle classe de thérapies par radioligands alpha basées sur le plomb 212 (Pb212), un isotope émetteur alpha de premier ordre

Le programme principal, AB001, est en phase clinique pour le traitement du cancer de la prostate

Co-fondée par Roy Larsen et Øyvind Bruland, vétérans de la radiopharmacie, en collaboration avec F-Prime Capital et Radforsk, avec le soutien d'Omega Funds

Dirigée par une équipe expérimentée d'experts de l'industrie et de la radiopharmacie, notamment :

Emanuele Ostuni, PDG fondateur, Ted W. Love, président du conseil d'administration,

et la directrice indépendante Susanne Schaffert

CAMBRIDGE, Massachusetts, OSLO, Norvège, LONDRES et BÂLE, Suisse, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- ARTBIO, Inc. (ARTBIO), une société radiopharmaceutique au stade clinique qui développe une nouvelle classe de thérapies ciblées par radioligands alpha (ART), a annoncé sa fondation avec un financement de démarrage de 23 millions de dollars dirigé par F-Prime Capital avec Omega Funds. ARTBIO a été fondée en 2021 par Roy Larsen, Øyvind Bruland, Radforsk et F-Prime Capital pour créer des thérapies anticancéreuses hautement ciblées en associant l'isotope alpha-émetteur optimal Pb212 à des ligands dirigés contre des cibles spécifiques aux tumeurs. ARTBIO crée également une approche entièrement nouvelle de la fabrication d'ART pour surmonter les défis de la production et de la distribution. Début 2022, Emanuele Ostuni, ancien responsable européen de la thérapie cellulaire et génique chez Novartis Oncology, a rejoint ARTBIO en tant que PDG pour commencer à constituer son équipe de classe mondiale et faire progresser sa technologie propriétaire, tout en obtenant un financement supplémentaire de la part de F-Prime Capital et d'Omega Funds.

Ce financement permet à ARTBIO de poursuivre le développement clinique de son programme phare AB001 pour le traitement du cancer de la prostate. Les fonds permettront à la société de faire progresser un pipeline différencié, de poursuivre le développement de sa technologie d'isolation AlphaDirect™ Pb212 et d'étendre son réseau de fabrication distribué.

« Notre approche unique combine les propriétés du Pb212, les meilleures de sa catégorie, avec des ligands conçus de manière rationnelle contre des cibles spécifiques aux tumeurs, afin de libérer tout le potentiel thérapeutique de la thérapie par radioligands alpha », a déclaré Emanuele Ostuni, directeur général d'ARTBIO. « De nombreux patients atteints de cancer n'ont encore que peu ou pas d'options thérapeutiques. Nous nous concentrons sur les ART avec Pb212 parce qu'ils peuvent sélectivement délivrer une énergie létale aux tumeurs dans un délai optimal, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour les patients et une gestion plus facile par les professionnels de la santé. Nous nous attachons également à mettre en place un écosystème de fabrication distribué afin de maximiser le potentiel de ces thérapies grâce à une empreinte adaptée à la courte demi-vie du Pb212. »

Une nouvelle approche pour la thérapie par radioligands alpha (ART)

L'approche unique d'ARTBIO repose sur une compréhension approfondie de la biologie du cancer et sur l'infrastructure nécessaire pour concevoir, fabriquer et distribuer efficacement les ART.

Le développement repose sur quatre piliers distincts :

Le profil idéal des émetteurs alpha : le Pb212 a une demi-vie courte qui correspond aux propriétés des petites molécules porteuses utilisées par ARTBIO, ce qui permet de délivrer rapidement la majeure partie de l'énergie dans la tumeur.

le Pb212 a une demi-vie courte qui correspond aux propriétés des petites molécules porteuses utilisées par ARTBIO, ce qui permet de délivrer rapidement la majeure partie de l'énergie dans la tumeur. Un pipeline différencié d'ART : ARTBIO dispose d'un actif en développement clinique et d'autres actifs en développement préclinique rapide, chacun visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits.

ARTBIO dispose d'un actif en développement clinique et d'autres actifs en développement préclinique rapide, chacun visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Écosystème de fabrication d'ART distribué : l'entreprise met en place un réseau de fabrication distribué de bout en bout pour une livraison fiable et rapide des candidats thérapeutiques au chevet du patient.

: l'entreprise met en place un réseau de fabrication distribué de bout en bout pour une livraison fiable et rapide des candidats thérapeutiques au chevet du patient. Technologie d'isolation exclusive Pb212 : la technologie AlphaDirect™ d'ARTBIO permet d'obtenir du Pb212 très pur à partir de matières premières largement disponibles.

Une équipe d'experts en leadership

ARTBIO a réuni une équipe de classe mondiale composée de professionnels talentueux couvrant de multiples disciplines et catégories.

« L'équipe d'ARTBIO est hautement qualifiée et passionnée, réunissant une combinaison unique d'expertise dans le domaine des radioligands, du développement de médicaments et de l'oncologie », a déclaré Ted W. Love, président du conseil d'administration d'ARTBIO. « Je pense que l'approche d'ARTBIO représente l'avenir de la thérapie par radioligands qui fera progresser radicalement le traitement du cancer. »

Les dirigeants sont les suivants :

Équipe de direction

Emanuele Ostuni , directeur général ; ancien directeur Europe de la thérapie cellulaire et génique pour Novartis Oncology

, directeur général ; ancien directeur de la thérapie cellulaire et génique pour Novartis Oncology Bharat Lagu, vice-président principal et responsable de la découverte ; ancien responsable de la découverte de médicaments à Mitobridge (acquis par Astellas)

Victor Paulus , vice-président et responsable des affaires réglementaires ; ancien premier vice-président des affaires réglementaires chez Fusion and Advanced Accelerator Applications.

, vice-président et responsable des affaires réglementaires ; ancien premier vice-président des affaires réglementaires chez Fusion and Advanced Accelerator Applications. Vicki Jardine , vice-présidente du développement clinique ; ancienne responsable principale du développement clinique (Alpha Radioligand Therapies) chez Bayer

, vice-présidente du développement clinique ; ancienne responsable principale du développement clinique (Alpha Radioligand Therapies) chez Bayer Gjermund Olsen, directeur de la fabrication ; ancien responsable du développement technologique (radiothérapies) à Bayer

Gjermund Olsen , directeur de la fabrication ; ancien responsable du développement technologique (radiothérapies) à Bayer

Conseil consultatif scientifique

Øyvind Bruland ; ARTBIO SAB Président et cofondateur

Roy Larsen ; cofondateur d'ARTBIO

; cofondateur d'ARTBIO Oliver Sartor ; directeur des essais radiopharmaceutiques, Clinique Mayo

; directeur des essais radiopharmaceutiques, Clinique Mayo Richard P. Baum ; président de l'International Centers for Precision Oncology (ICPO) Academy et consultant au Advanced Center for Radiomolecular Precision Oncology (RPO) de Curanosticum Wiesbaden-Frankfurt

; président de l'International Centers for Precision Oncology (ICPO) Academy et consultant au Advanced Center for Radiomolecular Precision Oncology (RPO) de Curanosticum Wiesbaden-Frankfurt Dennis Benjamin ; ancien responsable de la R&D à Seagen

Membres du conseil d'administration :

Ted W. Love ; président du conseil d'administration d'ARTBIO ; président du conseil d'administration de la Biotechnology Innovation Organization (BIO)

; président du conseil d'administration d'ARTBIO ; président du conseil d'administration de la Biotechnology Innovation Organization (BIO) Alex Pasteur ; associé chez F-Prime Capital

Otello Stampacchia ; directeur général et fondateur d'Omega Funds

; directeur général et fondateur d'Omega Funds Roy Larsen ; cofondateur d'ARTBIO, fondateur de Sciencons

; cofondateur d'ARTBIO, fondateur de Sciencons Anders Tuv ; associé chez Radforsk

; associé chez Radforsk Susanne Schaffert ; directrice indépendante d'ARTBIO ; ancienne présidente de Novartis Oncology and Advanced Accelerator Applications

; directrice indépendante d'ARTBIO ; ancienne présidente de Novartis Oncology and Advanced Accelerator Applications Emanuele Ostuni ; directeur général d'ARTBIO

; directeur général d'ARTBIO Martin Taylor ; associé principal à F-Prime Capital (observateur)

; associé principal à F-Prime Capital (observateur) Francesco Draetta , associé chez Omega Funds (observateur)

« ARTBIO est une entreprise mondiale qui a été incubée en Europe, où il y a eu beaucoup de développement innovant dans l'espace de thérapie radioligand », a déclaré Alex Pasteur, partenaire chez F-Prime Capital. « Roy et Øyvind sont des entrepreneurs en série responsables du développement du seul produit radiopharmaceutique émettant des particules alpha actuellement sur le marché. Nous nous réjouissons de travailler avec cette équipe pour soutenir le développement de leur pipeline et faire progresser leur vision de créer des thérapies par radioligands alpha accessibles, efficaces et sûres pour les patients du monde entier. »

À propos d'ARTBIO

ARTBIO est une société radiopharmaceutique au stade clinique qui redéfinit le traitement du cancer en créant une nouvelle classe de thérapies par radioligands alpha (ART). L'approche unique d'ARTBIO sélectionne l'isotope émetteur alpha optimal (Pb212) et les cibles spécifiques à la tumeur pour créer des thérapies hautement ciblées. La technologie AlphaDirect™ de la société, une méthode d'isolation du Pb212 unique en son genre, permet une approche de fabrication distribuée pour une production et une livraison fiables des ART. ARTBIO développe trois programmes en cours d'élaboration, dont le principal, AB001, est actuellement en première phase d'essais chez l'homme. ARTBIO s'appuie sur un héritage scientifique de longue date, avec près d'un siècle de travaux pionniers en radiothérapie menés à l'université d'Oslo et à l'hôpital norvégien Radium. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.artbio.com et suivez-nous sur LinkedIn (@artbio-inc) et Twitter (@artbio_inc).

À propos de F-Prime Capital

F-Prime Capital est une société mondiale de capital-risque qui investit dans les soins de santé et les technologies afin de relever les plus grands défis dans le domaine de la santé et de la médecine, tout en étant convaincue que chacun mérite des soins de qualité. Depuis plus de 50 ans et avec un portefeuille de près de 300 entreprises réparties entre les Amériques, l'Europe et l'Asie, notre groupe indépendant de capital-risque combine une expertise unique et approfondie dans les domaines des sciences de la vie, de la santé et de la technologie afin d'identifier et de soutenir les fondateurs ayant les prochaines grandes idées dans les domaines de la thérapeutique, de la technologie médicale, des technologies de l'information et des services de santé. Avec plus de 4,5 milliards de dollars sous gestion, notre équipe a créé ou co-créé plus de 30 entreprises, dont Denali, Beam, Innovent, Orchard et Sana, et a contribué à la création de nombreuses autres, dont Blueprint Medicines, Iora Health, PatientPing, Devoted Health, Prime Medicine et Ultragenyx. F-Prime a son siège social à Cambridge, Massachusetts, avec des bureaux à Londres, Royauem-Uni et San Francisco, Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fprimecapital.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

À propos d'Omega Funds

Fondée en 2004, Omega Funds est une société de capital-risque internationale de premier plan qui crée et investit dans des entreprises du secteur des sciences de la vie qui ciblent les besoins médicaux les plus urgents de notre monde. Omega se concentre sur l'identification et le soutien des entreprises à travers des points d'inflexion de valeur sur l'ensemble de l'arc de l'innovation, de la création de l'entreprise aux étapes cliniques et à l'adoption commerciale. Les sociétés du portefeuille d'Omega Funds ont commercialisé 49 produits dans de nombreux domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, les maladies rares, la médecine de précision et autres. Veuillez consulter le site www.omegafunds.com pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Radforsk

Radforsk est une société d'investissement spécialisée dans l'oncologie qui se consacre au développement d'immunothérapies, de médecine de précision et de produits radiopharmaceutiques. Le fonds a une structure évolutive qui lui permet d'être flexible et de se concentrer sur les investissements qui créeront de la valeur à long terme. Le modèle d'investissement de Radforsk est basé sur un actionnariat très actif en tant qu'investisseur mais aussi en tant que bâtisseur d'entreprise. Le portefeuille d'entreprises de Radforsk s'étend des jeunes pousses aux sociétés cotées en bourse dont les produits sont présents sur le marché mondial. Radforsk est fortement impliquée dans le développement d'un écosystème solide des sciences de la vie en Norvège, afin de s'assurer que les entreprises de son portefeuille et les nouvelles innovations bénéficient de conditions favorables à leur réussite. Radforsk est à l'origine de certaines des biotechnologies oncologiques les plus performantes des pays nordiques et les a soutenues. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Anders Tuv, responsable des placements ( [email protected] )

