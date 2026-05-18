ASIACELL ET LE PARIS SAINT-GERMAIN ANNONCENT UN PARTENARIAT HISTORIQUE -- UNE PREMIÈRE DANS L'HISTOIRE DE L'IRAK

Le premier opérateur de télécommunications irakien/ groupe Ooredoo, s'associe à l'un des plus grands clubs de football au monde dans le cadre d'un accord qui marque une nouvelle ère pour les entreprises irakiennes sur la scène internationale

PARIS, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Asiacell, premier opérateur de télécommunications en Irak, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pluriannuel avec le Paris Saint-Germain (PSG), l'un des clubs de football les plus reconnus au monde. L'accord a été signé lors d'une cérémonie au Parc des Princes, marquant la première fois qu'une entreprise irakienne conclut un partenariat de cette envergure avec un club sportif international.

Asiacell - Paris Saint-Germain

La cérémonie, qui s'est tenue à Paris, a réuni le directeur général d'Asiacell, le directeur général régional du groupe Ooredoo — la société mère d'Asiacell — et le directeur des recettes du Paris Saint-Germain.

Cette annonce intervient à un moment de fierté nationale, l'équipe nationale irakienne s'étant qualifiée pour entamer son parcours vers la scène mondiale.

En vertu de cet accord, Asiacell deviendra le partenaire premium chargé de développer les deux marques en Irak.

« Ce partenariat est plus qu'un simple parrainage : c'est une affirmation que les entreprises irakiennes ont gagné leur place sur la scène mondiale », a déclaré Amer Sunna, directeur général d'Asiacell. « Nous sommes fiers d'être la première entreprise irakienne à écrire ce chapitre, et fiers de le faire d'une manière qui célèbre les héros du football irakien aux côtés de certains des plus grands noms du football mondial. Asiacell a toujours pensé que l'Irak méritait ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, nous apportons le meilleur à l'Irak. »

« Le partenariat entre Asiacell et le Paris Saint-Germain reflète l'approche audacieuse et pionnière que nous défendons au sein du groupe Ooredoo », a déclaré Cheikh Nasser Bin Hamad Al Thani, directeur général régional du groupe Ooredoo. « Nous sommes fiers de soutenir Asiacell alors qu'elle ouvre un nouveau chapitre pour les entreprises irakiennes sur la scène mondiale, et nous nous réjouissons des expériences que ce partenariat apportera aux clients à travers l'Irak. »

« Le Paris Saint-Germain est un club qui touche des supporters sur tous les continents », a déclaré Richard Heaselgrave, directeur des recettes du Paris Saint-Germain. « Accueillir Asiacell en tant que partenaire renforce notre présence sur l'un des marchés les plus dynamiques du Moyen-Orient, et nous sommes fiers de le faire à un moment aussi historique pour le football irakien. »

À propos d'Asiacell

Asiacell est le premier opérateur de télécommunications en Irak et dessert la plus grande base de clients du pays. Présent depuis plus de deux décennies dans 19 villes irakiennes, Asiacell compte plus de 20 millions de clients et fournit des services mobiles, de données et numériques qui connectent chaque jour des millions d'Irakiens.

À propos du groupe Ooredoo

Le groupe Ooredoo est une entreprise internationale de communication de premier plan qui développe l'infrastructure numérique la plus avancée de la région, comprenant des réseaux sans fil et de fibre optique de pointe, des centres de données prêts pour l'IA, des plateformes de cloud computing et d'IA, des systèmes de câbles sous-marins et des activités de plateforme telles que la Fintech. Présent sur neuf marchés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est, Ooredoo dessert près de 150 millions de clients, facilitant ainsi la transformation numérique à grande échelle. Au 31 décembre 2025, Ooredoo a généré un chiffre d'affaires annuel de 24,6 milliards de riyals qatariens. Ses actions sont cotées à la Bourse du Qatar et à la Bourse d'Abu Dhabi.

À propos du Paris Saint-Germain

Fondé en 1970 et sacré vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA pour la première fois en 2025, le Paris Saint-

Germain (PSG) est le club sportif le plus titré de France et une force de premier plan sur la scène européenne. Sous

propriété de Qatar Sports Investments (QSI) depuis 2011, le PSG s'est développé pour devenir une institution multisports, excellant

dans le football masculin et féminin, le handball, le judo et l'e-sport. En 2022, la société américaine Arctos Partners a investi dans

le club afin de soutenir sa stratégie de croissance à long terme.

Avec plus de 500 millions de supporters à travers le monde et plus de 235 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux

, le PSG est devenu une icône culturelle, à la croisée du sport, de la mode et du divertissement.

Des collaborations avec des marques mondiales telles que Jordan ont consolidé son statut de marque lifestyle mondialement reconnue.

En 2024, le Club a inauguré le Campus du Paris Saint-Germain, un complexe ultramoderne qui établit de nouvelles

normes en matière de développement et de performance des athlètes. En tant que « Club de la nouvelle génération », le Paris Saint-Germain

Germain allie excellence sportive, influence culturelle et impact social pour façonner l'avenir du sport et de la société.

Contacts medias:

Asiacell : [[email protected]]

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