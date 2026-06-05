Au-delà des véhicules électriques, VinFast construit un écosystème technologique pour développer la future mobilité mondiale

PARIS, France, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que VinFast continue d'étendre sa présence à travers l'Europe, des grands centres urbains en France et en Allemagne aux marchés émergents de la mobilité électrique, l'entreprise vietnamienne se positionne comme bien plus qu'un simple constructeur de véhicules électriques.

VinFast VF 8

VinFast construit progressivement un écosystème technologique qui soutient sa gamme de véhicules électriques, axé sur la mobilité intelligente et l'innovation durable. Cette vision plus large est de plus en plus pertinente en Europe, où les consommateurs, les autorités de régulation et les acteurs du secteur mettent davantage l'accent sur les véhicules définis par logiciel, le transport intelligent et les solutions de mobilité prêtes pour l'avenir.

Récemment, VinFast et Autobrains ont annoncé une collaboration stratégique pour un programme de conduite autonome de nouvelle génération de niveau 4 pour l'Asie du Sud-Est, basé sur NVIDIA DRIVE Hyperion. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la feuille de route de VinFast visant à rendre la technologie de conduite autonome avancée plus accessible à un coût raisonnable, tout en ouvrant une approche plus pratique des solutions de mobilité autonome dans les environnements de circulation très complexes de la région.

Développé sur NVIDIA DRIVE Hyperion 10 et propulsé par le logiciel Agentic AI d'Autobrains pour les fonctions de conduite autonome. VinFast proposera cette plateforme de niveau 4 dans un premier temps à l'Asie du Sud-Est. Avec un trafic dense, des comportements routiers diversifiés et des environnements urbains très dynamiques, l'Asie du Sud-Est constitue un terrain exigeant de validation pour la conduite autonome.

Pour VinFast, le programme offre une voie permettant de commercialiser des capacités autonomes avancées sans la structure de coûts premium qui a limité un déploiement plus large. NVIDIA DRIVE Hyperion offre à VinFast une base matérielle et logicielle validée, réduisant le travail d'intégration qui ajoute généralement des années aux programmes de véhicules autonomes.

Cette collaboration à trois intervient à un moment où la conduite autonome a dû faire face à trois défis persistants : la complexité du système, le coût de calcul et les performances fragiles en dehors des environnements contrôlés. Pour répondre à ces enjeux , VinFast, NVIDIA et Autobrains développent une architecture modulaire, associant l'intégration des véhicules, le calcul haute performance et les logiciels d'IA agentique.

Contrairement aux approches traditionnelles de bout en bout, l'IA Agentique d'Autobrains déploie des agents IA spécialisés qui ne s'activent que lorsque la fonction de conduite les exige. Cette approche offre un raisonnement plus précis dans le monde réel, une surcharge de calcul moindre et un chemin évolutif et économique vers l'autonomie.

Le Prof.-Dr Duong Nguyen, PDG adjoint ADAS chez VinFast Global, a déclaré : « La mobilité avancée ne devrait pas être un luxe. VinFast s'engage à développer des solutions de conduite autonome évolutives et accessibles grâce à la collaboration avec des leaders technologiques mondiaux. Avec Autobrains et NVIDIA, nous explorons une voie pratique et économique vers une mobilité de niveau 4 pour les environnements de circulation très dynamiques et réel de l'Asie du Sud-Est. »

M. Igal Raichelgauz, PDG d'Autobrains, a déclaré : « Avec NVIDIA et VinFast, Autobrains présente le premier Agentic niveau 4 : conçu pour gérer la complexité réelle à grande échelle, et conçu pour fonctionner sur des véhicules de série. L'autonomie de mise à l'échelle exige un changement de paradigme, passant de modèles de bout en bout toujours plus grands à un raisonnement en temps réel au volant. »

M. Rishi Dhall, vice-président automobile chez NVIDIA, a déclaré : « Les véhicules définis par logiciel sont la force motrice derrière la transformation de l'industrie automobile. En développant le programme de niveau 4 de VinFast sur NVIDIA DRIVE Hyperion avec le logiciel antivirus d'Autobrains, VinFast peut accélérer le développement de véhicules autonomes sûrs et fiables, conçus pour fonctionner dans des conditions de conduite réelles complexes et s'améliorer au fil du temps. »

Parallèlement à son expansion mondiale, VinFast continue d'investir dans les infrastructures technologiques et son écosystème produit grâce à des partenariats avec des entreprises nationales et internationales de premier plan. Cette approche permet à l'entreprise d'améliorer progressivement la qualité des produits, l'expérience utilisateur et l'accès aux technologies de véhicules électriques intelligents sur les marchés internationaux.

En Europe, VinFast propose actuellement le SUV compact VF 6 et le SUV de segment D VF 8, deux modèles conçus pour répondre aux besoins des conducteurs urbains et familiaux à la recherche de solutions de mobilité pratiques, connectées et durables.

Pour accompagner les clients tout au long du parcours de propriété, l'entreprise élargit également son réseau de vente et d'après-vente grâce à des partenariats avec des groupes de concessionnaires établis sur les principaux marchés européens, garantissant ainsi l'accès à l'entretien, à la maintenance et au support client des véhicules.

Alors que VinFast étend sa présence sur les marchés européens, la combinaison de technologies avancées de véhicules, d'une gamme de produits en expansion et d'un écosystème de support client renforce son engagement à devenir une entreprise de mobilité compétitive à l'échelle mondiale, capable de répondre aux attentes changeantes des conducteurs.