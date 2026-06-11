Les succès du Marathon européen de la mobilité électrique prouvent la polyvalence de la gamme VinFast 100% électrique

VinFast a démontré la flexibilité et la durabilité de sa gamme élégante de véhicules 100 % électriques en participant à deux épreuves d'endurance exigeantes : le Défi 24h en VE en France et le rallye E-Cannonball en Allemagne.

La VF 6 optimisée pour la ville a parcouru 1674 km en 24h lors du Défi 24h en VE, illustrant la capacité de la VF 6 compacte et 100% électrique à offrir des performances constantes dans des conditions variées et par temps chaud d'été sur un itinéraire typique de –voyage en famille pendant les vacances.

La VF 8, flexible et conçue pour les familles et les entreprises, a bouclé les 293 km du parcours d'endurance exigeant de l'E-Cannonball, ainsi qu'un tour du circuit de Formule E de Berlin, pour prouver son autonomie et sa facilité d'utilisation en conditions réelles.

PARIS, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- VinFast a bouclé deux épreuves d'endurance prestigieuses en France et en Allemagne, démontrant ainsi la capacité de sa gamme de véhicules électriques élégants à exceller dans diverses conditions, des rues animées des villes aux autoroutes à grande vitesse.

VinFast EV 24h challenge

En France, lors du Défi 24h en VE, une épreuve d'endurance réputée qui met à l'épreuve l'autonomie des véhicules électriques modernes en –conditions réelles, VinFast a engagé sa –VF 6, un modèle robuste optimisé pour la ville. Un –équipage de trois personnes a parcouru 1 674 km, de la Bourgogne à la frontière italienne, en traversant les Alpes et en longeant la côte méditerranéenne, avant de revenir au point de départ. Ce parcours exigeant a été conçu pour reproduire les conditions de conduite et météorologiques variées d'un séjour estival typique en famille, avec notamment des températures dépassant les 30 ° C et l'utilisation continue de la climatisation.

Début mai, une équipe du concessionnaire agréé VinFast, Autohaus Schachtschneider, basé à Potsdam (Brandebourg), a bouclé les 293 km de la boucle d'endurance du rallye E-Cannonball au volant d'une VF 8 haut de gamme. Participant à ce que les organisateurs ont décrit comme le plus grand rallye de mobilité électrique d'Europe, l'équipe allemande a également franchi tous les points techniques et effectué un tour de piste symbolique sur le circuit de Formule E de Berlin. Le parcours, mêlant conduite urbaine, routes régionales et spéciales liées au week-end du Championnat du Monde ABB FIA de Formule E à Berlin, a démontré la polyvalence et l'autonomie de la VF 8 en conditions réelles.

« La VF 8 s'est avérée parfaitement adaptée au parcours varié, alliant une autonomie rassurante, une conduite et une navigation simples et intuitives dans les rues de Berlin, à un confort, un espace et des performances impressionnants sur les routes plus rapides », a déclaré Fabian Beck, directeur marketing chez Autohaus Schachtschneider. « Nous avons également été encouragés par le vif intérêt du public pour le véhicule tout au long de l'événement. »

Lors du Défi 24h en VE, une équipe de trois personnes, composée d'Armelin Asimane, client et pionnier de VinFast, de Christophe Debonne, vice-président de la FFAUVE (Fédération Française des Associations d'Utilisateurs de Véhicules Électriques), et de Florence Pham, directrice de la communication de VinFast Europe, s'est engagée dans la catégorie la plus exigeante de cette course populaire , au volant d'une voiture équipée de l'une des batteries les plus compactes du –plateau . Ils ont choisi de se rendre au sud, soumettant délibérément la VF 6 à des conditions plus rudes que celles rencontrées par de nombreuses équipes ayant opté pour le nord, où les températures étaient plus clémentes. Parmi ces défis figuraient un trafic plus dense et des températures dépassant largement les 30°C, mettant à rude épreuve la gestion thermique de la batterie et du système de charge.

« Ce défi de 24 heures visait à démontrer que la VF 6, compacte et conçue pour la ville, peut accompagner de vraies familles lors de leurs déplacements, même dans les conditions les plus exigeantes », explique Florence Pham, directrice de la communication de VinFast Europe. « Je suis fière de la stratégie pragmatique de l'équipe, qui reflétait les habitudes de voyage des familles au quotidien, et du résultat obtenu avec une batterie compacte de 59,6 kWh, dans un secteur où la plupart des –concurrents utilisaient des batteries beaucoup plus volumineuses. »

La VF 6 a réalisé une performance impressionnante compte tenu des conditions et des scénarios d'utilisation réels exigeants. Elle a affiché une consommation d'énergie de 20,0 kWh/100 km et obtenu un score Défi 24h Eco encourageant de 721, un excellent résultat qui la place parmi les modèles les plus efficients de la catégorie 24 heures. Malgré des températures extrêmes, la VF 6 s'est également rechargée efficacement, atteignant régulièrement 95 à 100 kW en conditions optimales.

« J'ai rejoint l'équipe VinFast en tant que représentant d'une association de propriétaires de véhicules électriques afin de tester une VF 6 compacte de 59,6 kWh dans des conditions réelles exigeantes », a commenté Christophe Debonne, représentant de FFAUVE . « Tout au long du trajet, l'équipe a respecté les limitations de vitesse et s'est adaptée au trafic. J'ai particulièrement apprécié la réactivité de la VF 6, notamment ses accélérations franches pour s'insérer sur l'autoroute ou à la sortie des péages. Nous avons utilisé la climatisation en continu et respecté les cycles de repos habituels afin de refléter l'utilisation réelle des véhicules par les clients lors de longs trajets estivaux. J'ai été agréablement surpris par l'autonomie de la VF 6 dans ces conditions, ce qui démontre qu'une VF 6 à petite batterie peut constituer une option sérieuse pour les longs trajets d'été, à condition d'utiliser intelligemment le réseau de recharge en pleine expansion . »

VF 6

La VF 6 utilisée pour le Défi 24h en VE est équipée d'une batterie de 59,6 kWh et place la sécurité, la qualité et l'assistance client au cœur de sa conception. Elle propose de série 22 systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et 8 airbags, une première dans sa catégorie. Son équipement de série comprend également des options généralement réservées aux véhicules plus haut de gamme, telles qu'un toit panoramique, des sièges avant électriques chauffants et ventilés, une caméra à 360° et un affichage tête haute. Chaque VF 6 bénéficie d'une garantie complète de 7 ans ou 160 000 km, étendue à 8 ans sans limitation de kilométrage pour la batterie.

VF 8

La VF 8, dessinée par Pininfarina, est disponible en versions Eco et Plus, toutes deux couvertes par une garantie complète de 10 ans ou 200 000 km, une des meilleures du secteur. La batterie bénéficie également d'une garantie de 10 ans sans limite de kilométrage. Cette protection témoigne de l'engagement de VinFast à accélérer la transition vers le véhicule électrique, pour le bénéfice de ses clients et de l'environnement, et démontre sa confiance dans la VF 8.

Les deux versions sont des modèles à transmission intégrale, équipés de deux puissants moteurs électriques, d'une batterie de 87,7 kWh et d'un équipement de série plus complet que celui de leurs concurrents plus onéreux. La version Eco de 260 kW développe un couple de 500 Nm, accélère de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et offre une autonomie mixte allant jusqu'à 471 km (cycle WLTP). La version Plus de 300 kW, avec son couple de 620 Nm, abat le 0 à 100 km/h en moins de 5,5 secondes et propose une autonomie mixte WLTP allant jusqu'à 457 km. La vitesse maximale des deux modèles est limitée à 200 km/h.

À propos de VinFast Auto Ltd.

VinFast (NASDAQ : VFS), filiale de Vingroup JSC, est le leader vietnamien du secteur automobile et s'engage à bâtir un avenir plus vert pour tous. VinFast propose une gamme de voitures, scooters, vélos et bus électriques au Vietnam et exporte ses produits vers les principaux marchés d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Europe et du Moyen-Orient.

Pour en savoir plus : https://vinfastauto.eu/