Au Québec : Janette Bertrand anime une émission à 100 ans!

MONTRÉAL, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'animatrice et autrice québécoise Janette Bertrand est l'une des voix les plus lucides et essentielles de notre époque. Pionnière intrépide du dialogue social, elle a traversé un siècle en posant les questions qui bousculent, qui éclairent et qui rapprochent. À 100 ans, Janette Bertrand n'a ni tout dit ni tout entendu! Elle revient donc à Télé-Québec avec Janette – Les jeunes et la vieille, une nouvelle émission où elle tend le micro aux jeunes dans une rencontre intergénérationnelle franche, sensible et sans faux-semblants. Et pour souligner cet accomplissement historique — une animatrice qui reprend l'antenne à 100 ans — le diffuseur public rend exceptionnellement ce contenu accessible au monde entier sur sa chaîne YouTube, permettant à toutes et à tous, où qu'ils soient, de découvrir cette conversation unique.

« Les jeunes et les vieux, on a quelque chose en commun. On est rarement écoutés, rarement compris. C'est pourquoi je vous propose d'écouter des jeunes pour essayer de les comprendre », souligne Janette Bertrand.

À Montréal, autour d'un plat de bonbons « de son temps », Mme Bertrand a réuni des jeunes âgés de 11 à 21 ans pour un échange, sans détour. On y parle de l'amour, des préjugés, du changement, de la différence, de l'immigration et de la famille. Rien n'est tabou!

Avec Janette – Les jeunes et la vieille, l'icône de la télévision québécoise prête une oreille attentive aux réalités, aux doutes et aux rêves qui animent la jeunesse d'aujourd'hui. Les échanges sont sincères, remplis de tendresse.

