Ava Trade change les règles avec AvaProtect™

À compter d'aujourd'hui, les clients d'AvaTrade peuvent ouvrir des positions tout en profitant d'une protection garantie contre les pertes.

DUBLIN, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, courtier primé de CFD, est en train de changer le monde du trading avec AvaProtect, un outil de gestion révolutionnaire en un clic.

Avec AvaProtect, les clients peuvent bénéficier d'une grande tranquillité d'esprit en sachant que leurs trades sont protégés des risques, quelle que soit la direction des marchés, puisque AvaTrade, courtier le plus régulé et le plus fiable de l'industrie, remboursera les pertes engendrées par leurs trades protégés.

La nouvelle grande fonction d'AvaTrade sur l'application mobile AvaTradeGO s'intègre dans la stratégie constante du groupe visant à faire de la réussite et de la satisfaction des clients une priorité. En échange d'un petit montant initial, AvaProtect offre une protection simple et intuitive. Toutes les pertes du client sur ces trades spécifiques seront directement créditées sur le compte de trading du client, sous la forme d'espèces - sans aucune restriction.

"La grande priorité d'AvaTrade consiste à autonomiser les gens en leur permettant d'investir et de trader avec confiance, dans un environnement sûr, novateur et fiable", affirmeM. Dáire Ferguson, PDG d'AvaTrade. "C'est certain qu'AvaProtect va révolutionner le marché en offrant une protection intuitive et améliorée à tous nos clients. Cela va grandement bénéficier à nos traders en leur permettant de gérer leurs risques plus efficacement en sachant qu'ils peuvent protéger leurstrades contre les pertes– une possibilité unique dans l'industrie", a-t-il ajouté.

Pour en savoir plus surAvaProtect, rendez-vous sur: https://www.avatrade.fr/trading-info/avaprotect.

À propos d'AvaTrade

AvaTrade, un courtier régulé, et primé de Forex et de CFD, a été fondé en 2006. Il offre plus de 1000 instruments financiers, ainsi qu'une grande gamme de plateformes de trading, y compris une application mobile de pointe, AvaTradeGO. Les clients bénéficient de l'aide de gestionnaires de compte personnels, d'une grande collection complète d'outils éducatifs et d'un service clients multilingue. AvaTrade propose ses services aux traders de tous niveaux et offre un trading sécurisé avec un cryptage sécurisé et des comptes totalement ségrégués. AvaTrade est régulé dans huit juridictions et il a récemment reçu le prix du Courtier le plus régulé 2020 par l'une des plus grandes publications du monde des affaires - The European.

