A AvaTrade está mudando o jogo com o AvaProtect™

DUBLIN, 30 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, uma corretora de CFDs premiada líder no setor, está inovando o mundo dos investimentos com o lançamento do AvaProtect, uma ferramenta de gestão de risco a um clique de distância.

Com a AvaProtect, os clientes sentem-se tranquilos sabendo que seus investimentos estão protegidos dos riscos do mercado, independentemente da direção que o mercado tomar pois a AvaTrade, a corretora mais regulada e conceituada na indústria, irá reembolsar a perda nos investimentos protegidos.

O novo e fascinante recurso no aplicativo móvel AvaTradeGO da AvaTrade, faz parte da atual estratégia da empresa. Sendo a líder no seu campo, quer colocar o sucesso e a satisfação dos seus clientes em primeiro lugar. Por uma pequena taxa, o AvaProtect oferece uma proteção fácil e intuitiva. Quaisquer perdas que os clientes tiverem clientes nesses investimentos serão creditados diretamente para a conta de investimento dos clientes em forma de dinheiro líquido, sem nenhuma restrição de saque.

"O maior compromisso da AvaTrade, acima de tudo, é capacitar as pessoas a investirem e comercializarem com confiança, em um ambiente seguro, inovador e confiável", disse o Sr. Dáire Ferguson, CEO da AvaTrade. "Não há dúvidas de que o AvaProtect irá revolucionar o mercado, fornecendo uma proteção intuitiva & melhorada para todos os nossos clientes. Isso beneficiará consideravelmente os nossos investidores, permitindo que eles gerenciem o seu risco mais eficazmente pois sabem que podem proteger os seus investimentos de perdas, o que é totalmente único na nossa indústria", concluiu Ferguson.

Descubra mais sobre o AvaProtect em https://www.avatrade.pt/trading-info/avaprotect

Sobre a AvaTrade

A AvaTrade, uma corretora premiada de forex e CFDs, foi fundada em 2006 e oferece mais de 1000 instrumentos financeiros, além de uma gama de plataformas de investimento líderes, incluindo um aplicativo móvel topo de linha, o AvaTradeGO. Os clientes contam com gerentes de conta pessoais, uma coleção abrangente de materiais educativos e suporte multilingue para os seus clientes. A AvaTrade acomoda todos os investidores de todos os níveis e protege os seus investimentos ainda mais com criptografias avançadas e contas totalmente segregadas. A AvaTrade é regulada em oito jurisdições e foi premiada recentemente a Corretora Mais Regulada de 2020 por uma das maiores revistas do mundo – The European.

