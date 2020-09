Avature annonce son intégration à WeChat Work et accroît ses activités en Chine

DUBLIN et NEW YORK, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Avature, une plateforme SaaS de premier plan d'acquisition et de gestion de talents destinée aux entreprises, a annoncé son intégration à WeChat Work, la plateforme de gestion de bureaux à l'échelle de l'entreprise de Tencent qui combine l'écosystème traditionnel WeChat avec des fonctionnalités particulières pour gérer les communications au sein des entreprises, améliorer l'efficacité des parties prenantes internes et stimuler les relations d'affaires.

En s'intégrant à l'une des plus importantes entreprises technologiques de Chine, Avature continue d'accroître ses activités et sa portée dans la région. L'entreprise sert déjà des clients de premier plan, comme L'Oréal, Bayer et Shell. De plus, WeChat Work a soutenu plus de 220 millions de personnes pendant la pandémie, devenant ainsi l'un des leaders du marché, mais aussi le meneur de la révolution numérique chinoise en milieu de travail.

Grâce à cette nouvelle collaboration, Avature offre désormais une connexion unique avec WeChat Work de sorte que les utilisateurs puissent se connecter sans problème à ses portails directement depuis la station WeChat Work sans avoir à saisir de nouveau leurs identifiants. Ainsi, les recruteurs et les responsables de l'embauche peuvent optimiser leurs processus, gagner du temps et accroître leur efficacité lorsqu'ils exécutent un vaste éventail d'activités de RH facilement et en déplacement.

Cette intégration survient en plein tournant dans le monde des affaires de la région. Les mesures de confinement et les protocoles de distanciation sociale motivés par la pandémie ont accéléré la transformation numérique de la Chine, incitant les organisations à chercher de nouvelles façons d'optimiser les communications et l'engagement. Alors que le pays amorce son passage à la réalité post-COVID-19, les applications de productivité devraient devenir partie intégrante de l'environnement de travail à l'avenir.

« En plus de faciliter les intégrations directement demandées par les clients, Avature est continuellement à la recherche de nouvelles intégrations, a expliqué Dimitri Boylan, fondateur et PDG d'Avature. Ces intégrations créeront de la valeur et profiteront aux utilisateurs dans le cadre de notre engagement à améliorer le quotidien des agents de ressourcement professionnels et des recruteurs. »

À propos d'Avature

Pionnier de la technologie CRM (gestion de la relation candidats) axée sur le recrutement, Avature est une plateforme SaaS hautement configurable d'acquisition et de gestion de talents destinée aux entreprises qui favorise l'innovation dans le domaine du logiciel de gestion du capital humain. Fondé par Dimitri Boylan, Avature permet à plus de 650 entreprises, dans 164 pays et 32 langues, de mettre au point des stratégies des RH de pointe. Notamment 110 entreprises figurant au palmarès Fortune 500 et 28 figurant au Global 100 de Forbes.

Les solutions d'Avature comprennent l'achat de services partagés, le suivi des candidats, les entretiens par vidéo, le recrutement sur les campus et à l'occasion d'événements, la gestion des recommandations d'employés, l'intégration sociale, l'engagement des employés qualifiés et la gestion du rendement, la mobilité des employés et la gestion des effectifs occasionnels. Avature offre ses services à partir de son nuage privé, qui se trouve dans des centres de données aux États-Unis, en Europe et en Asie, et dispose de bureaux à Buenos Aires, Londres, Madrid, Melbourne, Munich, New York, Shenzhen et Paris. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.avature.net ou suivez le compte Twitter @Avature.

