Baidu Global MediaGo annonce sa collaboration avec Amazon Publisher Services

Grâce à cette collaboration, les éditeurs auront la possibilité d'apporter une demande diversifiée et incrémentale à leur inventaire publicitaire.

SUNNYVALE, Californie, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- MediaGo, une plateforme de publicité intelligente basée sur l'apprentissage profond qui fait partie de l'unité commerciale de Baidu Global, a annoncé aujourd'hui qu'elle était désormais intégrée à la Transparent Ad Marketplace (TAM) d'Amazon Publisher Services (APS), offrant aux éditeurs partenaires d'APS un nouveau moyen facile d'accéder à une demande native et à une demande d'affichage de haute qualité via MediaGo.

Alimenté par la technologie des réseaux neuronaux profonds, MediaGo fournit des services à plus de 10 000 annonceurs mondiaux. Grâce à cette collaboration, les éditeurs d'APS auront accès à un potentiel accru de revenus provenant d'un large bassin de demandes uniques de la part des meilleurs annonceurs travaillant avec MediaGo, y compris les acheteurs de recherche et de e-commerce de l'APAC qui réalisent leurs premiers achats programmatiques.

APS est une suite de solutions basées sur le cloud offrant l'accès à un inventaire de médias numériques de haute qualité, y compris la plupart des 250 principaux éditeurs de Comscore. Avec cette intégration, les annonceurs MediaGo peuvent désormais atteindre un canal de trafic premium supplémentaire pour améliorer leurs performances publicitaires actuelles.

« En un peu moins de quatre ans d'activité, MediaGo a construit une plateforme solide, et nous sommes ravis de permettre cette intégration grâce à laquelle les éditeurs pourront déverrouiller encore plus de demande de publicité native et d'affichage de haute qualité, a déclaré Bryan Everett, responsable mondial de la demande tierce d'APS. Nous sommes impressionnés par la valeur que MediaGo offre non seulement à leurs partenaires, mais aussi aux éditeurs d'APS. »

« Nous sommes ravis que cette intégration améliorée aide les éditeurs à accéder à une demande différenciée pour leur inventaire publicitaire, a déclaré Brian Mun, directeur des partenariats mondiaux pour l'unité commerciale de Baidu Global. Depuis des années, nous investissons dans l'apprentissage profond pour maximiser le retour sur investissement (ROI) de nos partenaires à l'échelle mondiale. Grâce à cette collaboration avec la TAM d'APS, nous pouvons également utiliser cette technologie pour combler le fossé entre les éditeurs et les annonceurs mondiaux. »

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente appartenant à Baidu Global. S'appuyant sur la technologie d'IA sous-jacente de Baidu et basée sur des algorithmes d'apprentissage profond, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres opérationnels dans le monde entier, MediaGo a fourni avec succès des services localisés et complets de développement commercial à plus de 10 000 partenaires.

Pour en savoir plus sur MediaGo, veuillez consulter https://www.mediago.com/.