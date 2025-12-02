La plateforme MediaGo honorée pour la deuxième année consécutive dans la catégorie AdTech des Global Tech Awards

SAN FRANCISCO, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Les 2025 Global Tech Awards ont récemment une fois de plus distingué MediaGo, une plateforme publicitaire intelligente, dans la catégorie AdTech Excellence pour la toute nouvelle mise à niveau de sa solution d'enchères intelligentes, SmartBid 3.0.

Les Global Tech Awards comptent parmi les reconnaissances de référence les plus influentes dans le secteur des technologies. La catégorie AdTech met en lumière l'application de l'innovation technologique dans le domaine de la publicité en récompensant les plateformes et les solutions qui améliorent de manière significative l'efficacité de la publicité et le retour sur investissement qui lui est associé.

Plateforme publicitaire intelligente au service des marchés mondiaux, MediaGo continue de tirer parti des technologies d'apprentissage profond pour donner aux annonceurs les moyens de leurs ambitions en favorisant une croissance soutenue et l'optimisation des coûts dans des environnements hautement concurrentiels. Pour répondre aux problèmes qui se posent couramment aux annonceurs, tels que les longues périodes de lancement à froid ou les performances volatiles des campagnes, MediaGo a introduit dans la version mise à niveau de SmartBid 3.0 des améliorations algorithmiques qui en augmentent considérablement à la fois l'efficacité et la stabilité.

La version mise à niveau de SmartBid 3.0 réduit de plus de moitié la durée de lancement à froid des campagnes. Sa capacité innovante d'apprentissage global ne se contente pas d'analyser les données historiques des campagnes au sein d'un même compte, elle intègre aussi divers signaux externes pour permettre des ajustements dynamiques en temps réel des enchères et de l'allocation budgétaire. Cette approche améliore l'efficacité et l'évolutivité des dépenses, tout en garantissant la maîtrise des coûts. Les campagnes fondées sur SmartBid 3.0 enregistrent une augmentation moyenne de 58 % du taux d'exécution des dépenses, et pour les campagnes optimisées en fonction du coût par acquisition (CPA), le taux de dépassement du CPA est effectivement contenu à 1,15 afin d'assurer une double stabilité des performances et des coûts.

En raison de sa capacité démontrée à aider les annonceurs à raccourcir considérablement le cycle de lancement à froid, à stabiliser la diffusion des campagnes et à accroître les rendements dans des scénarios réels, SmartBid 3.0 a reçu les éloges du jury des Global Tech Awards, qui a mis en avant « ses performances et sa valeur remarquables sur un marché fortement concurrentiel ».

« Nous sommes honorés de recevoir les Global Tech Awards pour la deuxième année consécutive. Cette reconnaissance ne valide pas seulement notre engagement en faveur de l'innovation technologique, mais confirme également l'attention constante que MediaGo porte à la création de valeur pour ses clients », a déclaré Jianjing Du, directeur général adjoint de l'unité opérationnelle mondiale. « Les défis auxquels sont confrontés les annonceurs dans les environnements de campagne réels ont toujours été une force motrice centrale pour l'optimisation des produits de MediaGo. À l'avenir, nous continuerons à faire avancer les technologies d'apprentissage profond et à fournir aux annonceurs mondiaux des solutions plus efficaces et plus pratiques, capables de soutenir leur croissance à long terme dans un contexte de concurrence intense. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834923/Image.jpg