Bank of America convoque des leaders mondiaux en Asie-Pacifique pour son forum « Breakthrough Technology Dialogue »

Points clés

Bank of America a organisé son forum Breakthrough Technology Dialogue à Singapour, avec pour thème majeur l'exploration des forces prêtes à façonner l'avenir.

Le Breakthrough Technology Dialogue, qui en est à sa cinquième édition, réunit un groupe soigneusement sélectionné de PDG, innovateurs, investisseurs, universitaires et scientifiques parmi les plus influents au monde pour une discussion éclairée sur les avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, de l'énergie, de la technologie médicale et de l'espace.

SINGAPOUR et LONDRES, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Bank of America a organisé son Breakthrough Technology Dialogue à Singapour le 28 avril, réunissant un groupe soigneusement sélectionné de PDG, innovateurs, investisseurs, universitaires et scientifiques parmi les plus influents au monde pour des discussions approfondies et en personne sur les forces qui façonneront l'avenir.

Bank of America showcased its Breakthrough Technology Dialogue podcast in Singapore

Le Breakthrough Technology Dialogue est l'un des événements les plus exclusifs de Bank of America, reconnu pour la qualité des discussions et des débats immersifs sur des sujets de pointe, tels que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'énergie, les technologies médicales et l'espace.

« À l'heure où les nouvelles technologies redéfinissent les possibilités, il est plus important que jamais de solliciter les bons interlocuteurs », a déclaré Bernard Mensah, président de la division internationale de Bank of America. « Le Breakthrough Technology Dialogue est un forum d'échange significatif, où les points de vue sont partagés et où la vision collective aide à façonner l'avenir. »

Le Breakthrough Technology Dialogue, qui en est à sa cinquième année d'existence, a été instauré pour la première fois au domaine de Goodwood, au Royaume-Uni, en 2022. L'année dernière, il s'est introduit en Asie-Pacifique, reflétant la nature mondiale du changement technologique et le rôle que joue la région dans la stimulation de l'innovation.

Informations supplémentaires sur comment Bank of America s'engage dans les technologies de pointe et écouter le podcast Breakthrough Technology Dialogues.

Questions fréquemment posées

Question : qu'est-ce que le Breakthrough Technology Dialogue ?

Réponse : le Breakthrough Technology Dialogue de la Bank of America réunit des leaders de la technologie, de l'industrie et du monde universitaire pour aborder l'évolution des technologies émergentes et de leurs implications plus larges pour les entreprises et la société.

Question : pourquoi le dialogue sur les technologies révolutionnaires a-t-il lieu en Asie-Pacifique ?

Réponse : l'Asie-Pacifique joue un rôle important dans le développement, la mise à l'échelle et le déploiement de technologies de pointe, en combinant de fortes capacités de recherche, une fabrication de pointe et une infrastructure numérique en pleine expansion.

Question : qu'est-ce que le podcast Breakthrough Technology Dialogues ?

Réponse : le podcast Breakthrough Technology Dialogues présente les technologies émergentes qui redéfinissent l'économie, l'industrie et la société mondiales. Les invités sont directement issus de la communauté des participants au Dialogue, et chaque épisode dure précisément 19 minutes et 56 secondes - un clin d'œil à l'année où le terme « octet » a été inventé pour la première fois.

Question : comment Bank of America envisage-t-elle les investissements technologiques à long terme ?

Réponse : Bank of America dépense 13,5 milliards de dollars par an en technologie, dont plus de 4 milliards sont alloués à de nouvelles initiatives, notamment l'IA. Nous commençons chaque parcours d'innovation en nous demandant si cela répond à un besoin du client ou de l'employé et, si tel est le cas, si cela peut être appliqué à grande échelle.

Bank of America

Bank of America est l'une des principales institutions financières au monde. Elle propose aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises une gamme complète de produits et de services bancaires, d'investissement, de gestion d'actifs et d'autres produits et services financiers et de gestion des risques. L'entreprise offre une commodité inégalée aux États-Unis. Elle dessert près de 70 millions de clients avec environ 3 500 centres financiers de détail, environ 15 000 guichets automatiques et des services bancaires numériques primés avec environ 59 millions d'utilisateurs numériques vérifiés. Bank of America est un leader mondial de la gestion de patrimoine, de la banque d'entreprise et d'investissement et de la négociation, couvrant un large éventail de catégories d'actifs et proposant ses services aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions et aux particuliers du monde entier. Bank of America offre un soutien de premier plan à environ quatre millions de petites entreprises grâce à une gamme de produits et services en ligne novateurs et faciles à utiliser. L'entreprise répond aux besoins de ses clients à travers ses activités aux États-Unis, sur ses territoires et dans plus de 35 pays. Les actions de Bank of America Corporation (NYSE : BAC) sont cotées à la bourse de New York.

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Tél : +852.3508.3323

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