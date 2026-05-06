Bank of America Pertemukan Pemimpin Dunia di Asia Pasifik Melalui Forum Breakthrough Technology Dialogues

SINGAPURA dan LONDON, 7 Mei, 2026 /PRNewswire/ - Bank of America menyelenggarakan Breakthrough Technology Dialogue di Singapura pada tanggal 28 April dan mempertemukan sekelompok CEO, inovator, investor, akademisi, dan ilmuwan paling berpengaruh di dunia yang dipilih dengan cermat untuk melakukan diskusi tatap muka dan mendalam tentang kekuatan yang akan menentukan arah masa depan kita.

Breakthrough Technology Dialogue adalah salah satu acara Bank of America yang paling eksklusif. Ciri khasnya adalah kualitas diskusi dan debat yang mendalam mengenai berbagai topik mutakhir seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, energi, Teknologi Medis, dan ruang angkasa.

"Di saat teknologi baru mengubah hal-hal yang mungkin, menyatukan suara yang tepat menjadi lebih penting dari sebelumnya," kata Bernard Mensah, Presiden Internasional di Bank of America. "Breakthrough Technology Dialogue menciptakan forum pertukaran yang bermakna, di mana perspektif dibagikan dan wawasan bersama membantu membentuk arah masa depan."

Breakthrough Technology Dialogue telah memasuki tahun kelima dan pertama kali diadakan di Goodwood Estate di Inggris pada tahun 2022. Tahun lalu, program ini diperluas ke Asia Pasifik, yang mencerminkan perubahan teknologi global dan peran kawasan ini dalam mendorong inovasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Pertanyaan: Apa arti Breakthrough Technology Dialogue?

Jawaban: Bank of America mengadakan Breakthrough Technology Dialogue untuk mempertemukan pemimpin di bidang teknologi, industri, dan akademisi guna membahas cara perkembangan teknologi baru dan implikasinya yang lebih luas bagi bisnis maupun masyarakat.

Pertanyaan: Mengapa Breakthrough Technology Dialogue diadakan di Asia Pasifik?

Jawaban: Asia Pasifik berperan penting dalam pengembangan, peningkatan, dan penerapan teknologi terobosan, dengan memadukan kemampuan penelitian yang kuat, manufaktur canggih, dan infrastruktur digital yang berkembang pesat.

Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan podcast Breakthrough Technology Dialogues?

Jawaban: Podcast Breakthrough Technology Dialogues menampilkan berbagai teknologi baru yang mengubah perekonomian, industri, dan masyarakat global. Para tamu dipilih langsung dari peserta yang hadir di acara Breakthrough Technology Dialogue. Durasi setiap episode persis selama 19 menit dan 56 detik, sebagai simbol tahun ketika istilah "byte" pertama kali diperkenalkan.

Pertanyaan: Apa pendapat Bank of America tentang investasi teknologi dalam jangka panjang?

Jawaban: Bank of America menghabiskan dana $13,5 miliar setiap tahun untuk teknologi, di mana lebih dari $4 miliar dialokasikan untuk inisiatif baru, termasuk AI. Kami memulai setiap proses inovasi dengan bertanya "apakah ini memenuhi kebutuhan klien atau karyawan?" Jika ya, dapatkah hal ini diwujudkan dalam skala besar?

Bank of America

Bank of America adalah salah satu lembaga keuangan terkemuka di dunia yang melayani nasabah perorangan, usaha kecil dan usaha menengah, serta perusahaan besar dengan berbagai produk dan layanan perbankan, investasi, manajemen aset, dan manajemen risiko serta keuangan lainnya. Bank of America menyediakan kemudahan tak tertandingi di Amerika Serikat, melayani hampir 70 juta nasabah dengan sekitar 3.500 pusat keuangan ritel, sekitar 15.000 ATM, dan layanan perbankan digital peraih penghargaan dengan sekitar 59 juta pengguna digital terverifikasi. Bank of America adalah pemimpin global di bidang pengelolaan kekayaan, perbankan korporasi dan investasi, serta perdagangan di berbagai kelas aset, melayani perusahaan, pemerintah, lembaga, dan individu di seluruh dunia. Bank of America memberikan dukungan terdepan di industri ini kepada sekitar 4 juta rumah tangga usaha kecil melalui serangkaian produk dan layanan online yang inovatif dan mudah digunakan. Perusahaan ini melayani klien melalui pengoperasian di Amerika Serikat, wilayah kekuasaannya, dan di lebih dari 35 negara. Saham Bank of America Corporation (NYSE: BAC) terdaftar di Bursa Efek New York.

