Barrancas del Cobre, le joyau écotouristique des hauts plateaux tarahumaras soutenu par le DESEC dans le nord du Mexique

CREEL, Mexique, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La terre des Tarahumara ou Rarámuris, qui se traduit par "pieds légers", dans les Barrancas del Cobre, situées dans l'État de Chihuahua, est un ensemble étonnant de canyons de près de 2 000 mètres de profondeur qui est en train de devenir l'une des destinations touristiques les plus attrayantes du nord du Mexique.

Proche du désert de Chihuahuan ( ) et de ses nopales et sotoles piquants, ce trésor naturel a conservé son charme grâce à la difficulté d'accès et a été atteint pour la première fois par un jésuite espagnol en 1608.

Le canyon du cuivre offre des climats tropicaux au fond de ses canyons et des climats de haute montagne avec de fréquentes chutes de neige, ce qui signifie que les Rarámuris vivent de manière semi-sédentaire, montant ou descendant la sierra en fonction des changements de saison.

La région compte plusieurs "pueblos mágicos", comme Batopilas ou Creel, désignés comme tels par le ministère mexicain du tourisme pour leur travail de protection et de préservation de leur richesse culturelle.

C'est également là que se trouve le train le plus célèbre du Mexique, le Chepe Express, qui relie Chihuahua City à Los Mochis, dans l'État de Sinaloa, sur l'océan Pacifique, et qui, au cours de son voyage de plus de dix heures, offre des vues époustouflantes sur les paysages changeants de la sierra à la mer.

À Creel, une ville de 5 000 habitants, l'aéroport Barrancas del Cobre, qui devrait accueillir des vols commerciaux d'ici la fin de 2025, a commencé à fonctionner en janvier, selon des sources de l'organisation Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC), qui soutient ces initiatives.

Avant, il n'y avait que des aéroports, et ils fonctionnent toujours, certains dans la rue principale des villes. Mes respects aux pilotes, presque des kamikazes. Avec cet aéroport, ils auront plus de sécurité", a déclaré Armando Cárdenas, l'administrateur de l'aéroport.

Au cœur des barrancas , à une heure de route de Creel, se trouve le Parque Aventura de Barranca, ouvert en 2010, qui possède la plus longue tyrolienne du monde, un parcours de 2,5 kilomètres à plus de 1 000 mètres d'altitude.

Raúl Rodríguez, directeur du Parque Aventura de Barrancas, a souligné qu'il représente un lieu primordial pour la croissance de la région, étant "la capitale" de la Sierra Tarahumara en raison de sa situation stratégique et des services qu'il offre.

Plus d'informations : https://desec.mx/