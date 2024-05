Base Investments Profiteert van Efficiënte Rapportages en Sterke Klantrelaties Dankzij de Software van Yardi

Onafhankelijke vastgoedonderneming verbetert intern vastgoedbeheer met cloud-based asset- en vastgoedbeheersoftware

AMSTERDAM, 14 mei 2024 /PRNewswire/ -- Base Investments, een onafhankelijke vastgoedonderneming voor internationale investeerders, werkt vanaf nu met Yardi® technologie.

Met de oplossingen van de Yardi® Commercial Suite heeft Base Investments hun communicatie verbeterd, waardoor ze een betere service kunnen leveren aan hun klanten. Yardi's innovatieve platform bevat onder andere geavanceerde analyses, die inzicht bieden in de prestaties van assets, projecten en bouwbeheer. De software heeft ook boekhoudprocessen verbeterd door facturen, inkooporders en huurstaten te stroomlijnen. Verder profiteert de organisatie van snellere rapportages en is het niet meer nodig om externe partijen in te schakelen.

"Uit eerdere ervaringen weten we dat als je een groter platform wilt bouwen, efficiënt wilt werken en een goede service wilt leveren aan je huurders, je dat zelf moet doen", vertelt Rodiaan Gijselaar, managing director van Base Investments. "Dankzij de integratie van Yardi hadden we in mum van tijd onze eigen asset- en vastgoedbeheersoftware. Omdat we onze boekhouding en asset- en vastgoedactiviteiten in één database beheren, hebben we één centraal platform. Dat resulteert in een betere communicatie met onze klanten."

"Bij Yardi zetten we ons in om vooruitstrevende oplossingen te bieden waarmee onze klanten in het middensegment van lokale markten profiteren van een hogere efficiency, maximale beleggingsopbrengsten een verbeterde klanttevredenheid", zegt Neal Gemassmer, vice president en general manager international bij Yardi. "We zijn erg blij dat Base Investments zijn processen heeft gestroomlijnd met onze oplossing en daar direct de vruchten van plukt. We kijken ernaar uit de organisatie verder te zien groeien."

Over Base Investments

Base Investments is een onafhankelijke vastgoedonderneming die in 2020 werd opgericht en is gevestigd in Amsterdam. De organisatie investeert in vastgoed, behaalt streefrendementen en houdt zich aan de klimaatafspraken van Paris Proof. Dankzij hun slimme, snelle en betere oplossingen, zoals de investeringsplatformen Physicus en UrbanLinx, kunnen ze gebouwen snel converteren. De organisatie helpt klanten met het behalen van hun financiële en duurzame doelen. Hun eigen doel is om in 2030 de CO2-uitstoot met 100 miljoen kilo te hebben verminderd. Dat komt overeen met 100.000 auto's minder op de weg. Ga voor meer informatie naar Baseinvestments.nl.

Over Yardi

Yardi® ontwikkelt en ondersteunt toonaangevende beheersoftware voor investeringen en vastgoed voor alle vastgoedondernemingen. Met meer dan 9000 medewerkers werkt Yardi samen met onze klanten wereldwijd aan innovatie in de vastgoedsector. Kijk voor meer informatie over hoe Yardi werkt aan de toekomst op yardi.nl.

