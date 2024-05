Base Investments erhöht die Effizienz der Berichterstattung und stärkt Kundenbeziehungen mit Yardi Software

Unabhängiges Immobilien-Investmentunternehmen verbessert interne Immobilienverwaltung mit cloudbasierter Lösung für Asset- und Property-Management

AMSTERDAM, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Base Investments, ein unabhängiges Immobilien-Investmentunternehmen für internationale Investoren, nimmt die Yardi®-Technologie in Betrieb.

Mit den Lösungen aus der Yardi® Commercial Suite verbessert Base die Kommunikation und optimiert die Dienstleistungen für seine Kunden. Die innovative Plattform von Yardi bietet erweiterte Analysefunktionen, die Einblicke in die Anlagen- und Projektleistung mit Baumanagement Funktionen gewähren. Darüber hinaus hat die Software die Buchhaltungsprozesse durch die interne Optimierung von Rechnungsstellung, Auftragserteilung und Mietvertragsmanagement weiter verbessert. Die Software hat auch dazu beigetragen, die Berichterstattung zu beschleunigen und den Bedarf an externen Dienstleistungen zu beseitigen.

„Wie wir aus früherer Erfahrung wissen, muss man, wenn man wachsen will, wenn man eine größere Plattform aufbauen und effizient sein und zugleich seinen Mietern hochwertige Dienstleistungen anbieten will, die Dinge selbst in die Hand nehmen", so Rodiaan Gijselaar, Managing Director bei Base Investments. „Mit der Integration von Yardi konnten wir unsere Immobilien- und Vermögensverwaltung in kürzester Zeit zum Laufen bringen. Indem wir alle unsere Buchhaltungs-, Anlagen- und Immobilienvorgänge in einer Datenbank verwalten, erhalten wir eine einzige Quelle der Wahrheit und verbessern die Kommunikation mit unseren Kunden."

„Wir bei Yardi wollen zukunftsweisende Lösungen anbieten, die es unseren mittelständischen, lokal tätigen Kunden ermöglichen, die Effizienz zu steigern, die Investitionserträge zu maximieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen", so Neal Gemassmer, Vice President und General Manager International bei Yardi. „Wir sind begeistert von den unmittelbaren Vorteilen, die Base Investments durch die Rationalisierung der Prozesse mit unseren Lösungen realisiert, und freuen uns darauf, das weitere Wachstum des Unternehmens zu erleben."

Informationen zu Base Investments

Base Investments ist eine 2020 gegründete, unabhängige Immobilieninvestmentgesellschaft mit Sitz in den Niederlanden. Das Unternehmen investiert in Immobilien, erzielt die angestrebten Renditen und erfüllt das „Paris Proof"-Versprechen. Mit seinen intelligenteren, schnelleren und überlegenen Lösungen, wie den Investitionsplattformen Physicus und UrbanLinx, kann es Gebäude schnell konvertieren. Base Investments hilft seinen Kunden, ihre finanziellen und ESG-Ziele zu erreichen. Sein Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 2030 um 100 Millionen Kilogramm zu reduzieren. Das entspricht 100.000 Autos, die von der Straße genommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Baseinvestments.nl.

Informationen zu Yardi

Yardi®, das 2024 sein 40-jähriges Bestehen feiert, entwickelt und unterstützt branchenführende Investitions- und Immobilienverwaltungssoftware für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen. Mit über 9.000 Beschäftigten arbeitet Yardi weltweit mit seinen Kunden zusammen, um bedeutende Innovationen in der Immobilienbranche voranzutreiben. Weitere Informationen darüber, wie Yardi für die Zukunft gerüstet ist, finden Sie unter yardi.co.uk .

