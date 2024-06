BDA ACQUIERT LE PREMIER FOURNISSEUR EUROPÉEN D'ARTICLES DE SPORT, THE GREAT BRANDING COMPANY

Cette opération renforce la plateforme sportive de BDA et consolide la présence de la société en Europe

LUTON, Angleterre, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Bensussen Deutsch & Associates , LLC (BDA), première Merchandise Agency™ au monde et premier partenaire d'activation et de lancement pour les principales ligues et équipes sportives, notamment la Major League Baseball, la National Football League, la National Basketball Association, la National Hockey League, la FIFA, Manchester United, Arsenal et la Fédération française de football, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de The Great Branding Company, fournisseur d'articles de sport, d'événements et de produits promotionnels basé au Royaume-Uni. Cette acquisition permettra à BDA d'étendre sa présence dans la région EMOA en renforçant son portefeuille de produits sportifs et en développant ses services de vente au détail pour des clients nouveaux et existants. Cette opération intervient un an après l'acquisition par la société de l'entreprise allemande ipm I gruppe, qui a permis à BDA de consolider ses ventes et son réseau de distribution en Europe.

The Great Branding Company Logo

The Great Branding Company est un important fournisseur de marchandises dans le monde du sport européen. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise a servi de nombreuses ligues, sponsors et clubs de premier plan, dont Manchester City, Inter Milan et les finalistes de la Ligue des champions de l'UEFA, Real Madrid et Borussia Dortmund. Ces organisations font confiance à The Great Branding Company pour des produits promotionnels et de vente au détail qui inspirent et engagent les fans pendant les matchs et longtemps après la fin de la saison.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des licences sportives, The Great Branding Company est particulièrement bien placée pour maximiser les marchandises sportives sur le marché européen. La société assure un service de bout en bout pour des produits sur mesure, des solutions rapides et des produits de qualité pour la vente au détail, en s'appuyant sur une chaîne d'approvisionnement solide et un accès à un vaste stock de produits. Avec cette acquisition, les clients bénéficieront des opérations étendues de BDA et de l'éventail complet de services d'agence, y compris le développement de produits innovants, un commerce électronique solide et des solutions de vente au détail étendues, des créations primées, une expertise approfondie de la chaîne d'approvisionnement et un réseau de distribution mondial.

« Je souhaite la bienvenue à Pino et à toute l'équipe au sein de la famille BDA ! Joindre nos forces à celles de The Great Branding Company était une évidence pour BDA ; nous voyons de nombreuses synergies avec notre culture, nos valeurs et notre approche centrée sur le client pour fournir d'incroyables produits personnalisés et sur mesure, a déclaré Jay Deutsch, PDG et cofondateur de BDA. Son expertise régionale sera inestimable pour notre société alors que nous doublons nos opérations dans la région EMOA. Cette acquisition nous permet d'étendre notre infrastructure de vente au détail en Europe, car The Great Branding Company a des clients et des licences extraordinaires, et nous permettra d'élever nos solutions d'articles de sport promotionnels et de vente au détail à un niveau supérieur. »

« BDA est dans notre ligne de mire depuis des années en tant que concurrent féroce et meilleur fournisseur de marchandises. Nous avons sauté sur l'occasion de nous unir à BDA et nous sommes impatients de tirer parti de son empreinte mondiale et de ses vastes ressources pour élargir notre offre de services aux clients, a commenté Pino Grillo, PDG et cofondateur de The Great Branding Company. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli en tant qu'entreprise indépendante et nous sommes impatients d'offrir encore plus de créativité et d'innovation en matière de produits de marque avec BDA. »

BDA possède actuellement des bureaux au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, et intégrera les équipes britanniques et allemandes de The Great Branding Company dans ses activités existantes.

À propos de BDA

Bensussen Deutsch & Associates, LLC (BDA), est une Merchandise Agency™ moderne primée pour des marques emblématiques, qui fournit des solutions personnalisées de marketing, de merchandising, de commerce électronique et d'exécution pour de grandes propriétés de sport et de divertissement et des entreprises Fortune 1 000. Entreprise internationale avec plus de 40 ans d'expérience, les opérations de BDA couvrent le monde entier avec plus de 100 sites dans 50 villes à travers le monde. Des clients tels que Dell, ExxonMobil, Home Depot, Johnson & Johnson et Major League Baseball font confiance à BDA pour mettre en œuvre, motiver et promouvoir leurs événements, leurs employés et leurs marques. Pour en savoir plus sur le pouvoir du merchandising, rendez-vous sur www.bdainc.com .

À propos de Great Branding

The Great Branding Company est un fier leader dans le monde des articles de sport, avec une chaîne d'approvisionnement mondiale entièrement auditée, conforme et durable. Depuis plus de 20 ans, Great Branding est un fabricant agréé par Adidas, Reebok, l'UEFA, la FIFA, la FIBA et bien d'autres organismes. Officiellement nommée par l'UEFA il y a 20 ans, l'entreprise est au service des compétitions de clubs pour la vente au détail de vêtements, d'accessoires et d'articles de fantaisie, couvrant la Ligue des champions, l'Europa League et la Conference League, ainsi que plus de 100 des plus grands clubs du monde. L'expérience de Great Branding dans le secteur, associée à son studio plusieurs fois primé, permet de fournir des services et des produits sur mesure qui sont innovants, à des prix compétitifs et de première qualité, tout en offrant des solutions éthiques, durables et respectueuses de l'environnement.