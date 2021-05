BDSwiss devient partenaire de trading en ligne de la MercedesCup

LIMASSOL, Chypre, le 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de services financiers BDSwiss est fier d'annoncer un accord de parrainage de la MercedesCup, un tournoi de tennis du circuit ATP. Également connu sous le nom d'Open de Stuttgart, l'événement se tiendra du 7 au 13 juin 2021, avec BDSwiss présent en tant que sponsor or et partenaire de trading en ligne exclusif.

Le parrainage a été convenu avec l'organisateur du tournoi E|motion Group afin d'établir la présence de BDSwiss à l'événement pour les deux prochaines années. De plus, ce parrainage introduit le trading en ligne dans le circuit ATP. La MercedesCup se déroulera au complexe de tennis du Tennis Club Weissenhofin à Stuttgart, en Allemagne et verra 28 joueurs se disputer le titre en simple et 16 paires se disputer la couronne en double.

Partenaires pour la première fois, BDSwiss et la MercedesCup sont deux entités engagées dans l'expertise technique avec une passion pour la performance. Ce parrainage permet aux organisateurs d'accueillir des tournois de tennis professionnels et de promouvoir des initiatives sportives locales dans le cadre de leurs activités.

L'accord de parrainage signifie que BDSwiss deviendra le partenaire exclusif de trading en ligne de la MercedesCup jusqu'en 2022, avec la possibilité de s'immerger dans les activités médiatiques du tournoi et d'établir une présence commerciale dans la zone VIP. En outre, la marque BDSwiss bénéficiera d'une couverture médiatique de plus de 20 pays et d'une audience de plus d'un million de personnes, diffusée gratuitement par satellite, câble, IPTV, web et mobile par ServusTV Germany .

Alexander Oelfke, président-directeur général de BDSwiss, a déclaré : « Le parrainage d'un tournoi de tennis professionnel tel que la MercedesCup pour les deux prochaines années souligne notre engagement à collaborer avec les événements et organisations sportifs de premier plan.

Nous voulons nous associer au tennis du circuit ATP car les athlètes qui participeront à l'événement du mois prochain sont tous au sommet de leur art et incarnent les mêmes principes que nous : professionnalisme, précision et passion pour la performance. »

Et M. Oelfke d'ajouter : « Le parrainage de cet événement est une excellente occasion pour nous de présenter le trading en ligne et la marque BDSwiss à des millions de personnes dans le monde entier. Tout comme les athlètes de haut niveau, les traders ont besoin de discipline et d'un bon timing pour réussir - c'est exactement le message que nous voulons faire passer à tous ceux qui envisagent de faire du trading en ligne pour la première fois. »

La première édition de la MercedesCup a eu lieu à Stuttgart en 1898. Mercedes-Benz est devenu le sponsor principal de l'événement en 1979. En tant qu'événement de classement du circuit ATP, la MercedesCup compte un illustre palmarès d'anciens champions, dont Roger Federer en 2018 et Rafael Nadal en 2015.

Simon Schleich, directeur général d'E|motion Allemagne et Espagne, a déclaré à propos de ce partenariat : « Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir BDSwiss en tant que Gold Partner de la MercedesCup, ajoutant pour la première fois une société de trading en ligne à notre grande gamme de sociétés et de marques de premier plan. La confiance accordée par BDSwiss pour les deux prochaines années confirme la grande adéquation entre le groupe cible composé de fans de tennis enthousiastes et les données sociodémographiques attrayantes pour les sociétés de services financiers.

Bien que la MercedesCup de cette année se joue à huis clos, plusieurs stars ont déjà confirmé leur présence, dont le numéro un australien Nick Kyrgios, la grande vedette allemande Alexander Zverev et le prodige italien Jannik Sinner.

À propos de BDSwiss

BDSwiss est un groupe de sociétés financières de premier plan qui offre des services de trading de devises et de contrats sur différence (CFD) dans plus de 187 pays et sert plus de 1,5 million d'utilisateurs enregistrés.

BDSwiss fournit des services de trading à un public mondial par le biais de quatre plateformes de trading conviviales : MetaTrader 4, MetaTrader 5, BDSwiss Web Trader et l'application de trading BDSwiss, disponible via Google Play et l' Apple App Store .

BDSwiss Holding Ltd. est autorisée et agréée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) depuis 2013.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1337002/BDSwiss_Group_Logo.jpg

SOURCE BDSwiss