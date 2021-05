A BDSwiss torna-se parceira comercial online da MercedesCup

LIMASSOL, Chipre, 26 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O fornecedor de serviços financeiros da BDSwiss tem o prazer de anunciar um acordo para o patrocínio da MercedesCup, um torneio de ténis do circuito ATP. Também conhecido como Stuttgart Open, o evento será realizado entre 7 e 13 de Junho de 2021, com a BDSwiss presente como patrocinadora de ouro e parceira exclusiva de negociação online.

O patrocínio foi acordado com o organizador do torneio, o E|motion Group, para estabelecer a presença da BDSwiss no evento durante os próximos dois anos e trazer negociação online para o ATP tour. A MercedesCup terá lugar no complexo de ténis Weissenhofin do clube de ténis de Estugarda, na Alemanha, com 28 jogadores a competir pelo título de singles e 16 pares a disputarem a coroa de pares.

Parceiros pela primeira vez, a BDSwiss e a MercedesCup são duas entidades empenhadas no conhecimento técnico com uma paixão pelo desempenho. O patrocínio apoia os organizadores na realização de torneios profissionais de ténis, bem como na promoção de iniciativas desportivas de base como parte das suas operações.

O acordo de patrocínio significa que a BDSwiss passará a ser um parceiro comercial exclusivo da MercedesCup até 2022, com a capacidade de participar nas atividades de comunicação social do torneio e estabelecer uma presença comercial na área VIP. Além disso, a marca BDSwiss beneficiará da cobertura dos meios de comunicação social de mais de 20 países e de um público de mais de 1 milhão de pessoas, transmitidas gratuitamente através de satélite, cabo, IPTV, Internet e telemóvel pela ServusTV Germany.

Alexander Oelfke, diretor executivo da BDSwiss, comentou: "O patrocínio de um torneio de ténis profissional como a MercedesCup para os próximos dois anos destaca o nosso compromisso de colaborar com os principais eventos e organizações desportivas.

"Queremos associar-nos ao circuito ATP de ténis porque os atletas que participam no evento do próximo mês são todos atletas de topo e incorporam os mesmos princípios que nós: profissionalismo, precisão e uma paixão pelo desempenho."

Oelfke acrescentou: "patrocinar este evento é uma excelente oportunidade para apresentarmos a negociação online e a marca BDSwiss a milhões de pessoas em todo o mundo. Tal como os melhores atletas, os negociadores exigem disciplina e um excelente timing para serem bem-sucedidos – essa é exatamente a mensagem que queremos transmitir a todos que estão a considerar a negociação online pela primeira vez."

A primeira edição da MercedesCup foi realizada em Stuttgart em 1898, com a Mercedes-Benz a tornar-se patrocinadora do evento em 1979. Como um evento do ranking ATP, a MercedesCup sports é um salão ilustre de antigos campeões, incluindo Roger Federer em 2018 e Rafael Nadal em 2015.

Ao comentar a parceria, o diretor da E|motion Germany & Spain, Simon Schleich afirmou: "Estamos muito satisfeitos e orgulhosos por dar as boas-vindas à BDSwiss como parceira de ouro da MercedesCup, complementando pela primeira vez uma empresa de negociação online com a nossa excelente gama de empresas e marcas líderes. A confiança da BDSwiss para os próximos dois anos confirma o excelente ajuste do grupo-alvo composto por fãs e entusiastas de ténis com uma demografia social atraente para as empresas de serviços financeiros."

Apesar da MercedesCup deste ano ser jogada à porta fechada, várias estrelas proeminentes já confirmaram a sua presença, incluindo Nick Kyrgios, número um da Austrália, a principal estrela alemã, Alexander Zverev, e o prodígio italiano Jannik Sinner.

Sobre a BDSwiss

A BDSwiss é um grupo financeiro líder que oferece serviços de câmbios de divisas e contratos diferenciais (CFD) em mais de 187 países e atende mais de 1,5 milhão de utilizadores registados

BDSwiss presta serviços de negociação a um público global através de quatros plataformas de negociação intuitivas: MetaTrader 4, MetaTrader 5, BDSwiss Web Trader e a aplicação de negociação da BDSwiss, disponíveis através do Google Play e da App Store da Apple.

A BDSwiss Holding Ltd. é uma empresa autorizada e regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) desde 2013.

