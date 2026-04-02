Bebird lance l'EarSight Ultra : la solution visuelle de nettoyage et de soin des oreilles, propulsée par la 5G, destinée aux familles en quête d'une vie de qualité

Cet appareil de nouvelle génération allie clarté visuelle sans précédent et sécurité accrue pour un bien-être familial proactif

MUNICH, 2 avril 2026 /PRNewswire/ -- Bebird, l'innovateur mondial en matière de soins personnels intelligents, présente aujourd'hui EarSight Ultra, un appareil de référence conçu pour les parents exigeants qui s'engagent en faveur d'une santé proactive et d'une meilleure qualité de vie pour leur famille. Cette offre permet de bénéficier de soins auditifs professionnels à domicile, en s'appuyant sur trois piliers fondamentaux : connectabilité 5G, clarté visuelle exceptionnelle et sécurité familiale globale.

Bebird EarSight Ultra Bebird EarSight Ultra

Une précision alimentée par la 5G pour une confiance en temps réel

L'appareil est doté en son cœur d'une puce 5G intégrée qui génère sans décalage une vidéo en temps réel parfaitement fluide. Les parents peuvent ainsi surveiller le processus avec une réactivité impeccable qui favorise un nettoyage sécuritaire, contrôlé et sans stress pour les enfants et les adultes.

Une clarté de qualité médicale pour des soins éclairés

Bebird EarSight Ultra présente un endoscope 4P breveté offrant une image d'une netteté exceptionnelle en 2K. Cette clarté visuelle professionnelle permet aux parents de voir exactement ce qu'ils font, transformant ainsi les soins des oreilles en une procédure en toute connaissance de cause et en douceur, plutôt qu'en une expérience incertaine.

Un écosystème entièrement centré sur la sécurité

La sécurité est primordiale pour les familles. Comprenant un collet de butée réglable en profondeur pour éviter une insertion trop profonde et un gyroscope de stabilisation multiaxe pour la navigation contrôlée, l'appareil entre en contact avec la peau à l'agréable température constante de 36 °C (97 °F). Il comprend cinq kits individuels de cotons-tiges 6-en-1 pour éviter toute contamination croisée, ainsi qu'un distributeur de gouttes auriculaires pour un traitement ciblé, ce qui en fait une solution complète pour la santé auriculaire de toute la famille.

Conçu pour le ménage moderne

Sachant que les parents d'aujourd'hui accordent la priorité à des mesures de santé préventives et informées, Bebird EarSight Ultra permet aux familles de bénéficier d'une technologie de qualité professionnelle. « Nous avons conçu cet appareil pour les parents soucieux de la clarté, du contrôle et de la fiabilité des habitudes d'hygiène de toute la famille », a déclaré un porte-parole de Bebird. « Il révolutionne les soins des oreilles, qui relèvent souvent de l'approximation, en une pratique visible, précise et sûre pour tous les âges (à partir de 3 ans). »

Qu'il s'agisse de gérer l'accumulation de cérumen chez les enfants, de soulager les oreilles bouchées des nageurs ou d'assurer une bonne hygiène liée à l'utilisation d'écouteurs chez les adultes, le Bebird EarSight Ultra est l'outil polyvalent idéal pour les familles modernes qui souhaitent prendre soin de la santé de leurs oreilles de manière proactive.

Soins élargis pour le bien-être de la famille

L'écosystème Bebird ultra étend son imagerie de précision au-delà du canal auditif. Équipé d'adaptateurs spécialisés pour l'ORL (oto-rhino-laryngologie), il se transforme en un outil de diagnostic polyvalent à domicile.

Disponible dès maintenant pour les familles qui investissent dans des soins de qualité

Le Bebird EarSight Ultra, présenté dans un bleu marine sophistiqué, est maintenant disponible dans la boutique officielle BEBIRD EU sur Amazon. Les clients allemands peuvent accéder au produit via Amazon.de, tandis que les clients français peuvent l'acheter directement via Amazon.fr. Ce lancement reflète l'engagement de Bebird depuis sept ans en faveur de la santé auriculaire et sa volonté d'introduire une technologie sûre, avancée et accessible dans les foyers du monde entier.

À propos de Bebird :

Fondée en 2018, Bebird est une marque mondiale de premier plan qui se consacre à la révolution de l'hygiène personnelle grâce à des solutions de soins auriculaires intelligentes, à la pointe de la technologie et faciles à utiliser. La mission de l'entreprise est de renforcer la sécurité, l'efficacité et l'accessibilité des soins auriculaires pour tous.

Contact presse :

Carlos Lin

Email : [email protected]

Site web : www.bebird.com

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