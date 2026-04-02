Bebird bringt den EarSight Ultra auf den Markt: Die 5G-gestützte visuelle Lösung für Ohrenreinigung und -pflege für Familien, die einen Lebensstil mit hoher Qualität anstreben

Dieses Gerät der nächsten Generation verbindet beispiellose Bildschärfe mit erhöhter Sicherheit für ein proaktives Familienwohlbefinden

MÜNCHEN, 2. April 2026 /PRNewswire/ -- Bebird, der weltweit führende Innovator im Bereich intelligenter Körperpflege, stellt heute EarSight Ultra vor, ein bahnbrechendes Gerät, das für anspruchsvolle Eltern entwickelt wurde, denen die proaktive Gesundheitsvorsorge und eine höhere Lebensqualität für ihre Familien am Herzen liegen. Diese Neuheit bringt professionelle Ohrpflege nach Hause und stützt sich dabei auf drei Grundpfeiler: 5G-basierte Konnektivität, außergewöhnliche Bildqualität und umfassende Sicherheit für die ganze Familie.

Bebird EarSight Ultra Bebird EarSight Ultra

5G-gestützte Präzision für Zuversicht

in Echtzeit: Das Herzstück des Geräts bildet ein integrierter 5G-Chip , der absolut flüssige Echtzeit-Videos ohne jegliche Verzögerung ermöglicht. So können Eltern den Reinigungsvorgang mit makelloser Reaktionsgeschwindigkeit überwachen, was den Vorgang sowohl für Kinder als auch für Erwachsene sicher, kontrolliert und stressfrei macht.

Klarheit in medizinischer Qualität für eine fundierte Pflege

Bebird EarSight Ultra verfügt über ein patentiertes 4P-Endoskop, das atemberaubende 2K-Ultra-Clear-Bilder liefert. Diese professionelle Bildschärfe ermöglicht es Eltern, genau zu sehen, was sie tun, und macht die Ohrpflege zu einem fundierten, sanften Vorgang statt zu einem unsicheren.

Ein komplettes Ökosystem, bei dem Sicherheit an erster Stelle steht

Sicherheit ist bei der Nutzung in der Familie von größter Bedeutung.. Das Gerät verfügt über einen einstellbaren Tiefenanschlag, um einzu tiefes Einführen zu verhindern, eine hautfreundliche konstante Temperatur von 36 °C (97 °F) und einen stabilisierenden mehrachsigen Gyrosensor für kontrollierte Navigation. Es enthält fünf persönliche 6-in-1-Ohrstäbchen-Sets zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen sowie einen Ohrentropfenspender für eine gezielte Behandlung, was es zu einer umfassenden Lösung für die Ohrgesundheit der ganzen Familie macht.

Entwickelt für den modernen Haushalt

Da wir wissen, dass Eltern heute informierte, präventive Gesundheitsmaßnahmen priorisieren, unterstützt Bebird EarSight Ultra Familien mit professioneller Technologie. „Wir haben dieses Gerät für Eltern entwickelt, die Klarheit, Kontrolle und Vertrauen in die Gesundheitsroutinen ihrer Familie suchen", sagte ein Bebird-Sprecher. „Es verwandelt die Ohrpflege von einem Ratespiel in eine sichtbare, präzise und sichere Praxis für alle Altersgruppen (ab 3 Jahren)."

Von der Behandlung von Ohrenschmalzansammlungen bei Kindern über die Beseitigung von Wasseransammlungen in den Ohren bei Schwimmern bis hin zur Hygiene bei Erwachsenen im Zusammenhang mit Ohrhörern ist Bebird EarSight Ultra das vielseitige Werkzeug für moderne Familien, die proaktiv für das Ohrengesundheit sorgen möchten.

Umfassende Pflege für das Wohlbefinden der Familie

Das Bebird Ultra-Ökosystem erweitert seine präzise Bildgebung über den Gehörgang hinaus. Ausgestattet mit speziellen HNO-Adaptern (Hals-Nasen-Ohren) verwandelt es sich in ein vielseitiges Diagnosegerät für zu Hause.

Jetzt erhältlich für Familien, die in hochwertige Pflege investieren

Das Bebird EarSight Ultra, präsentiert in einem eleganten Marineblau, ist ab sofort über den offiziellen BEBIRD EU-Store auf Amazon erhältlich. Kunden in Deutschland können das Produkt über Amazon.de beziehen, während Kunden in Frankreich es direkt über Amazon.fr kaufen können. Diese Markteinführung spiegelt Bebirds siebenjähriges Engagement für die Ohrgesundheit wider sowie das Bestreben, sichere, fortschrittliche und zugängliche Technologie in Haushalte weltweit zu bringen.

Informationen zu Bebird:

Bebird wurde 2018 gegründet und ist eine weltweit führende Marke, die sich der Revolutionierung der Körperpflege durch innovative, benutzerfreundliche intelligente Lösungen für die Ohrpflege verschrieben hat. Die Mission des Unternehmens ist es, die Ohrpflege sicherer, effektiver und für alle zugänglich zu machen.

Pressekontakt:

Carlos Lin

E-Mail: [email protected]

Website: www.bebird.com

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