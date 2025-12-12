Belle performance à l'exportation : la Moldavie gagne du terrain sur les marchés de l'Union européenne et de la Suisse

CHIȘINĂU, Moldavie, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Les exportations moldaves de céréales, de fruits et de noix continuent de progresser sur les marchés européens, dans un contexte où la Suisse devient un marché de niche de plus en plus intéressant pour les produits agricoles à traçabilité garantie et à origine contrôlée, des critères toujours plus recherchés par les consommateurs suisses

La République de Moldavie consolide son statut de fournisseur compétitif sur le marché agricole de l'Union européenne. Entre 2013 et 2024, la valeur des exportations de biens vers l'UE est passée de 1,033 milliard de dollars américains à 2,392 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'environ 131 %. Le secteur agroalimentaire, en particulier les céréales, les oléagineux, les fruits et les noix, a connu une évolution remarquable. Rien qu'en 2024, les exportations de céréales ont atteint 226,5 millions de dollars américains, une valeur près de huit fois supérieure aux chiffres de 2013, et celles de fruits et de noix ont dépassé les 160 millions de dollars américains.

Cette croissance reflète non seulement l'expansion de la production, mais aussi un changement structurel : la Moldavie passe progressivement du statut d'exportateur de matières premières à celui de fournisseur de produits transformés et raffinés à valeur ajoutée. Les détaillants européens demandent de plus en plus des produits qui affichent une traçabilité totale et satisfont à des normes de sécurité alimentaire élevées, des exigences auxquelles les producteurs moldaves répondent par des investissements continus et une modernisation de leurs processus.

« Nous voyons un fort potentiel à long terme dans l'exportation de fruits et de noix vers les marchés européen et suisse, en raison de la demande croissante de produits sains, locaux et certifiés, que la République de Moldavie peut garantir », déclare Natalia Bejan, directrice de l'Agence d'investissement.

Des dizaines de millions de dollars investis dans les technologies et la transition numérique

Les exportations vers la Suisse ont fluctué ces dernières années. Après un pic à 118,9 millions de dollars américains en 2021, elles sont retombées à 21,8 millions de dollars américains en 2024, preuve que le marché suisse reste un marché de niche, volatil par nature. Toutefois, la valeur du segment des fruits et des noix a presque triplé par rapport à 2019, ce qui indique un potentiel de croissance dans cette catégorie où qualité et régularité sont décisives.

La modernisation de la chaîne agroalimentaire s'accélère grâce aux investissements publics et privés. Les programmes de l'Union européenne (UE) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ainsi que le fonds du ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire et le Fonds national pour le développement agricole et l'environnement rural financent les chaînes de transformation, les entrepôts frigorifiques et les installations post-récolte nécessaires pour respecter les normes de l'UE. En 2024, les prêts et subventions de l'UE et de la BERD en faveur des PME ont dépassé 15 millions d'euros, et le total des investissements estimés pour la modernisation de l'infrastructure physique est évalué entre 40 et 50 millions d'euros, à déployer au cours des 5 à 7 prochaines années. Pour la première année (2025), jusqu'à 5 millions d'euros sont déjà garantis, notamment par un financement de la Banque mondiale, suivi d'une combinaison de ressources gouvernementales, de fonds européens/internationaux et de capitaux privés.

L'objectif principal est de transformer l'agriculture grâce à des technologies de pointe : robotique, automatisation, agriculture régénérative, agriculture verticale et nanotechnologies.

Désigné parc industriel spécialisé en août 2025, l'AgroTek de Chișinău est la dernière initiative stratégique dédiée à l'innovation numérique dans le secteur agroalimentaire. Le projet entend créer environ 6 500 emplois et attirer plus de 100 millions de dollars américains d'investissements en mettant l'accent sur l'application des technologies numériques : robotique agricole, automatisation, capteurs IdO (Internet des objets) et solutions pour l'agriculture de précision.

Une Moldavie plus compétitive pour le marché suisse

La transformation structurelle du secteur agroalimentaire positionne la République de Moldavie comme un fournisseur apte à répondre aux exigences du marché suisse : petites séries, produits biologiques certifiés, emballages de luxe et circuits spécialisés tels que la vente au détail de produits biologiques, la distribution haut de gamme ou le segment innovant de l'hôtellerie et de la restauration.

Le renforcement de la chaîne d'approvisionnement (fermes numériques, transport réfrigéré, infrastructure de stockage) réduit la volatilité des exportations et confirme que les produits moldaves, en particulier les fruits, les noix et les céréales transformées, peuvent être fournis en toute confiance aux marchés européens et suisses.

Si le rythme de la modernisation et de la mise en conformité avec les normes internationales est maintenu, les exportations moldaves de céréales, de fruits et de noix ont le potentiel de redéfinir le profil agricole régional et d'ouvrir de nouvelles routes commerciales vers la Suisse.

