BENTELER crée HOLON, une nouvelle marque pour la mobilité autonome du futur

Lancement d'un véhicule autonome entièrement électrique.

La mission est de développer des solutions de mobilité durables, inclusives, fiables et sûres pour les zones urbaines du monde entier.

Première mondiale du véhicule autonome au CES 2023 à Las Vegas , aux États-Unis.

SALZBURG, Autriche et PADERBORN, Allemagne, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- BENTELER appuie ses ambitions commerciales mondiales en matière de mobilité autonome en créant une nouvelle marque : HOLON. En conséquence, l'unité commerciale BENTELER EV Systems, qui a été scindée à la fin de 2021, changera de nom. Sous le nom de HOLON, l'entreprise se concentrera à l'avenir sur les activités liées aux véhicules entièrement électriques et autonomes.

The concept vehicle of the autonomous mover that HOLON will present at CES 2023 in Las Vegas. Marco Kollmeier is Managing Director of HOLON. HOLON Logo

Ralf Göttel, PDG du BENTELER Group, a expliqué : « La mobilité dans le monde entier est en pleine mutation. BENTELER est parfaitement préparé à cette évolution : 85 % de nos produits sont neutres en termes de technologie et de mode de propulsion. Parallèlement à l'activité automobile traditionnelle, les services de mobilité innovants, connectés numériquement et autonomes promettent une forte croissance dans les années à venir. Grâce à notre expertise en matière d'ingénierie et de fabrication, nous sommes prédestinés à combler un vide dans ce domaine jusqu'ici fortement dominé par les logiciels. En fondant HOLON, une entité juridique indépendante, nous pouvons réagir avec souplesse aux exigences changeantes des clients sur ce marché dynamique. De cette manière, nous exploiterons au mieux les opportunités de croissance. »

Marco Kollmeier, directeur général d'HOLON, a souligné : « Les véhicules autonomes sont un élément essentiel de la mobilité de demain : sans émission, confortable, fiable et, surtout, inclusive. HOLON sera le premier équipementier pour les véhicules autonomes avec les normes et le potentiel de mise à l'échelle que nous connaissons dans l'industrie automobile. Grâce à notre plateforme technologique, à notre expertise en matière de véhicules et à notre solide réseau de partenaires, notre objectif est de redéfinir le transport de personnes, dans les secteurs public et privé. »

HOLON – Established Tomorrow

Marco Kollmeier a souligné que la structure de la nouvelle marque est unique dans tout le paysage des équipementiers pour les véhicules autonomes. « Pour y parvenir, HOLON combine le meilleur de deux mondes : nous associons la rapidité, la passion et l'esprit d'entreprise d'une start-up à la force, aux ressources et à l'expertise d'une entreprise automobile établie. C'est ainsi que nous aidons nos clients à mettre en œuvre des solutions de mobilité sûres et respectueuses de l'environnement qui accélèrent leurs activités. »

Le terme « holon » vient du grec et signifie « quelque chose qui est à la fois un tout et une partie d'un tout ». L'orientation vers l'avenir de la marque est également reflétée dans le slogan de la nouvelle marque : HOLON – Established Tomorrow (« se bâtir pour demain »). La prochaine étape importante pour la jeune entreprise sera le salon CES 2023 à Las Vegas. HOLON y présentera en janvier prochain le premier véhicule de déplacement autonome au monde répondant aux normes automobiles : c'est-à-dire leader en matière de sécurité, de confort de conduite et de qualité de production.

Coopération stratégique avec Pininfarina, Beep et Mobileye

Dans le cadre du développement et du déploiement du véhicule autonome, HOLON a travaillé en étroite collaboration avec différents partenaires, dont la célèbre société de design italienne Pininfarina, le fournisseur de mobilité Beep et Mobileye, une société Intel. Alors que Mobileye développe le système de conduite autonome pour le véhicule, Beep ajoute des technologies et des services pour le déploiement et les systèmes d'exploitation d'un service de mobilité. Pininfarina a conçu le véhicule autonome. Grâce à son ingénierie de premier ordre et à son expertise mondiale en matière de fabrication, HOLON est responsable du développement et de la production du véhicule dans le cadre de la coopération. La mise en production des navettes est prévue aux États-Unis à partir de 2025.

Les domaines d'application et donc les clients sont non seulement les entreprises de transport public, mais aussi les municipalités et les institutions privées telles que les campus, les aéroports, les parcs nationaux et autres. Un autre domaine est la livraison du dernier kilomètre : un secteur de transport en pleine croissance qui s'est jusqu'à présent heurté à l'objectif de réduction du trafic et des émissions locales dans les zones urbaines. À cette fin, HOLON vise également des variantes spéciales de transport autonome à l'avenir.

Afin d'augmenter davantage le potentiel de croissance, BENTELER et HOLON examinent également la possibilité de travailler avec d'autres partenaires stratégiques et investisseurs pour la nouvelle entreprise. Les premières applications pilotes, également en dehors de l'Amérique du Nord, doivent être annoncées dans les prochains mois et seront développées à partir de 2023.

