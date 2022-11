BENTELER gründet neue Marke HOLON für Zukunftsfeld autonome Mobilität

Launch eines vollständig elektrischen autonomen Mover.

Mission: Entwicklung nachhaltiger, inklusiver, zuverlässiger und sicherer Mobilitätslösungen für den urbanen Raum weltweit.

Weltpremiere des autonomen Mover auf der CES 2023 in Las Vegas , USA .

SALZBURG, Österreich und PADERBORN, Deutschland, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- BENTELER unterstreicht seine Ambitionen im weltweiten Geschäft mit autonomer Mobilität durch die Etablierung einer neuen Marke: HOLON. Die Ende 2021 ausgegründete Einheit BENTELER EV Systems firmiert dazu um: Als HOLON setzt das Unternehmen künftig einen Fokus auf das Geschäft mit vollständig elektrischen, autonomen Movern.

The concept vehicle of the autonomous mover that HOLON will present at CES 2023 in Las Vegas. Marco Kollmeier is Managing Director of HOLON. HOLON Logo

Ralf Göttel, CEO der BENTELER Gruppe: „Die Mobilität auf der ganzen Welt befindet sich in einem rasanten Wandel. BENTELER ist darauf optimal vorbereitet – 85 Prozent unserer Produkte sind antriebs- und technologieoffen. Parallel zum klassischen Automobilgeschäft versprechen innovative, digital vernetzte und autonome Mobilitätsdienstleistungen in den kommenden Jahren hohes Wachstum. Mit unserer Engineering- und Fertigungsexpertise sind wir prädestiniert, in diesem bislang stark Software-dominierten Feld eine Lücke zu schließen. Durch die Gründung von HOLON, einer selbstständigen rechtlichen Einheit, können wir in diesem dynamischen Markt flexibel auf sich ändernde Kundenanforderungen reagieren. So werden wir Wachstumschancen bestmöglich nutzen."

Marco Kollmeier, Geschäftsführer von HOLON, betont: „Autonome Mover sind essentieller Bestandteil der Mobilität von morgen – emissionsfrei, komfortabel, zuverlässig und vor allem inklusiv. HOLON wird der erste OEM für autonome Mover mit den Standards und dem Skalierungspotenzial, wie wir es aus der Automobilindustrie kennen. Mit unserer Plattformtechnologie, unserer Fahrzeugexpertise und unserem starken Partnernetzwerk ist es unser Ziel, den Personentransport neu zu definieren – sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich."

HOLON – Established Tomorrow

Der Aufbau der neuen Marke ist einzigartig in der gesamten OEM-Landschaft für autonome Mover, unterstreicht Marco Kollmeier. „Dafür verbindet HOLON das Beste aus zwei Welten: Wir kombinieren die Schnelligkeit, die Leidenschaft und den Unternehmergeist eines Start-ups mit der Stärke, den Ressourcen und dem Fachwissen eines renommierten Unternehmens der Automobilbranche. So unterstützen wir unsere Kunden, sichere und umweltfreundliche Mobilitätslösungen zu implementieren, die ihr Geschäft beschleunigen."

Der Begriff Holon stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Ein Ganzes, das Teil eines anderen Ganzen ist". Die Zukunftsorientierung der Marke spielt sich auch im Claim der neuen Marke wider: „Established Tomorrow". Nächster Meilenstein des jungen Unternehmens ist die Fachmesse CES 2023 in Las Vegas. Dort wird HOLON im Januar kommenden Jahres den weltweit ersten autonomen Mover mit Automobilstandards vorstellen – also führend in Sicherheit, Fahrkomfort und Produktionsqualität.

Strategische Zusammenarbeit mit Pininfarina, Beep und Mobileye

Bei Entwicklung und Einsatz des autonomen Movers arbeitet HOLON eng mit verschiedenen Partnern zusammen, darunter die renommierte italienische Designfirma Pininfarina, der Mobilitätsanbieter Beep und Mobileye, ein Intel-Unternehmen. Während Mobileye das Self-Driving-System für den autonomen Mover entwickelt, ergänzt Beep Technologien und Services für die Einsatz- und Betriebssysteme eines Mobilitätsdienstes. Pininfarina designt den autonomen Mover. Dank erstklassigem Engineering und globaler Fertigungskompetenz verantwortet HOLON innerhalb der Kooperation die Entwicklung und Produktion des Movers. Die Shuttles sollen ab 2025 zuerst in den USA in Produktion gehen.

Anwendungsbereiche und damit Kunden sind neben ÖPNV-Unternehmen sowohl Kommunen als auch private Einrichtungen wie Campus, Flughäfen, Nationalparks und andere. Ein weiteres Feld ist die Zustellung auf der letzten Meile – ein wachsender Transportsektor, der bislang mit dem Ziel kollidiert, den Verkehr und die lokalen Emissionen in städtischen Gebieten zu reduzieren. Hierzu strebt HOLON künftig auch spezielle autonome Transport-Varianten an.

Um das Wachstumspotenzial weiter zu vergrößern, prüfen BENTELER und HOLON zudem die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit weiteren strategischen Partnern und Investoren für die neue Gesellschaft. Erste Pilotanwendungen, auch außerhalb Nordamerikas, sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben und ab 2023 entwickelt werden.

BENTELER Group

Birgit Held

Vice President Corporate Communications/Marketing

Tel.: +49 89 3740 8137 / Mobile: +49 162 2427 264

E-Mail: [email protected]

BENTELER Automotive

Stephan Knüttel

Senior Manager Communications/Marketing

Paderborn, Germany

Tel.: +49 5254 81 307610 / Mobile: +49 172 5727257

E-Mail: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937282/HOLON_Mover.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937285/Marco_Kollmeier.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1937284/HOLON_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1937283/BENTELER_Logo.jpg

SOURCE BENTELER