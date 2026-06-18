Betano devient supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour l'Europe et l'Amérique du Sud

Betano fait son retour sur la scène internationale en tant que Supporter de la compétition.

BRUXELLES, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- La FIFA et Kaizen Gaming ont annoncé un accord qui voit Betano devenir supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour l'Europe et l'Amérique du Sud.

« Nous sommes ravis d'accueillir Betano parmi les supporters officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 », a déclaré Romy Gai, Directeur des Affaires de la FIFA.

« Depuis notre premier partenariat avec Betano il y a quatre ans, nous avons pu constater un engagement sincère en faveur de l'intégrité sportive, rapprochant les supporters de notre sport et trouvant de nouvelles façons originales de les divertir. Nous partageons ces ambitions et nous réjouissons d'avoir à nos côtés cette marque de premier plan, alors que nous nous apprêtons à unir à nouveau le monde autour du football en Amérique du Nord et au-delà », a-t-il ajouté.

« Ce troisième partenariat avec la FIFA marque une étape importante dont nous sommes tous très fiers au sein de Kaizen Gaming et témoigne de notre croissance à l'échelle mondiale », a ajouté George Daskalakis, cofondateur et directeur général de Kaizen Gaming.

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026 représente la rencontre ultime entre le sport et le divertissement, touchant des milliards de personnes à travers le monde. Pour nous, il s'agit de la plateforme idéale pour renforcer la position de Betano comme la marque de référence mondiale en matière de paris sportifs en ligne responsables. Notre priorité est désormais d'offrir aux supporters une expérience captivante, innovante et sécurisée tout au long du tournoi. »

Betano organisera également plusieurs activations physiques et digitales en Europe et en Amérique du Sud pour célébrer le tournoi.

- L'image est disponible sur AP –

Contact média:

Kaizen Gaming

E-mail : [email protected]