Betano is Supporter van het FIFA WK 2026™ voor Europa en Zuid-Amerika

Betano keert terug als Supporter van het toernooi.

BRUSSEL, 18 juni 2026 /PRNewswire/ -- Betano is benoemd tot Officiële Supporter van het FIFA WK 2026™ voor Europa en Zuid-Amerika, dankzij een nieuw partnerschap tussen FIFA en Kaizen Gaming.

"We zijn verheugd om Betano te verwelkomen onder de Supporters van het FIFA WK 2026," zegt Romy Gai, Chief Business Officer van FIFA.

"Sinds onze eerste samenwerking met Betano vier jaar geleden zien we een duidelijke focus op sportintegriteit, op het dichter bij de fans brengen van onze sport en op het vinden van nieuwe, boeiende manieren om hen te bereiken en te entertainen. We delen deze doelstellingen en zijn blij deze sterke partner aan onze zijde te hebben terwijl we uitkijken naar het opnieuw verenigen van de wereld via voetbal in Noord-Amerika en daarbuiten," aldus Gai.

"Het partnerschap met FIFA voor de derde keer is een belangrijke mijlpaal voor iedereen bij Kaizen Gaming en een duidelijke weerspiegeling van onze wereldwijde evolutie," zegt George Daskalakis, medeoprichter en CEO van Kaizen Gaming.

"Het FIFA WK 2026 is het ultieme kruispunt van sport en entertainment, met een bereik van miljarden mensen. Voor ons is dit het perfecte platform om Betano verder te positioneren als het meest betrouwbare merk wereldwijd voor verantwoorde online sportweddenschappen. Onze focus ligt nu op het leveren van een spannende, innovatieve en veilige ervaring voor fans gedurende het hele toernooi."

Betano organiseert verschillende digitale fan-activaties in Europa en Zuid-Amerika ter ere van het toernooi.

- Foto is beschikbaar bij AP -

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Kaizen Gaming

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