Bicycle Transit Systems et BCycle changent de nom pour devenir Revolution BTS et dévoilent une nouvelle gamme de produits

PHILADELPHIE, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Bicycle Transit Systems, leader dans le domaine de la micromobilité, notamment des services de vélos en libre-service , a annoncé aujourd'hui qu'il changeait de nom pour devenir Revolution BTS (Revolution) et qu'il lançait une nouvelle gamme de produits sous la marque Rev. Cette nouvelle identité visuelle marque le début d'un nouveau chapitre pour l'entreprise, après le rachat de BCycle (à Trek) et ses investissements continus dans l'innovation produit, les opérations et l'expérience des cyclistes.

Electric Rev Bike and Charging Rev Dock

« Notre nouveau nom, Revolution, symbolise notre engagement inébranlable envers le pouvoir transformateur du vélo en libre-service en tant que solution de mobilité moderne, ainsi que notre conviction profonde en ce pouvoir », a déclaré Alison Cohen, fondatrice et présidente. « Nous sommes fiers de notre travail de pionniers au sein de Bicycle Transit Systems et de BCycle, et en 2024, nous avons uni nos forces pour devenir le seul opérateur de vélos en libre-service avec stations d'accueil à intégration verticale d'Amérique du Nord. » « Nous nous regroupons désormais sous un seul nom — Revolution — et continuons à bâtir l'avenir du vélo en libre-service. »

Revolution annonce également le lancement de sa première gamme de produits développés en interne depuis sa fusion. « L'un des principaux moteurs de cette fusion a été la possibilité d'apporter aux produits les améliorations que nous, en tant qu'opérateurs, souhaitons voir sur le marché », a déclaré M. Cohen. « Nous mettons aujourd'hui en pratique ce que nous avons appris au cours de près de 20 ans d'expérience dans l'exploitation de systèmes de vélos en libre-service à travers les États-Unis et en les utilisant partout dans le monde. » « Nos nouveaux vélos et nos nouvelles stations d'accueil sont conçus pour offrir la durabilité et les fonctionnalités intelligentes dont les villes ont besoin, tout en rendant l'expérience des usagers plus confortable et plus accessible. »

La nouvelle gamme comprend l'Electric Rev Bike, le Classic Rev Bike, le Charging Rev Dock et l'Universal Rev Dock. La gamme Rev est conçue pour offrir durabilité et sécurité grâce à des composants haut de gamme, tels que le système eSystem de Bosch et la transmission Shimano. Le vélo électrique Rev, très léger, est équipé du système eBike de Bosch, tandis que la station de recharge Rev Dock s'associe à ce système pour permettre une recharge sûre et efficace en station. La station d'accueil Universal Rev Dock est conçue pour offrir une grande souplesse en matière d'implantation et d'installation, ce qui lui permet de s'intégrer dans de nombreux environnements urbains différents. Ensemble, ces équipements sont conçus pour répondre aux besoins en constante évolution des villes, des organismes et des opérateurs à la recherche d'une infrastructure de vélos en libre-service fiable, évolutive et conviviale pour les usagers.

Même si l'entreprise a changé de nom et propose une nouvelle gamme de produits, sa PDG, Kristin Gavin, affirme que la vision et les valeurs fondatrices de Revolution restent inchangées. « Notre objectif a toujours été de faire en sorte que le vélo en libre-service devienne un moyen de déplacement simple et accessible pour les citadins, et ce, d'une manière qui place les besoins des communautés au cœur de nos préoccupations, qui soit respectueuse de la planète et qui soit financièrement viable », a déclaré Gavin. « La manière dont on y parvient a son importance. La sécurité est notre priorité absolue, tant pour nos coureurs que pour nos équipes. Nous avons noué de véritables partenariats avec les villes dans lesquelles nous intervenons, et c'est sur cette base que nous nous appuierons pour poursuivre notre développement et étendre nos services à de nouvelles communautés. »

Pour plus d'informations sur Revolution BTS et la nouvelle gamme de vélos et de stations d'accueil Rev, rendez-vous sur le site web de l'entreprise : revolutionbts.com