Bilan annuel 2022 : Visable tire une conclusion positive

Croissance stable des plateformes B2B malgré un contexte de crise

Élargissement de l'offre – les PME diversifient leurs chaînes d'approvisionnement

PARIS, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Visable, l'opérateur européen de plateformes d'approvisionnement B2B dont le siège est basé à Hambourg, établit un bilan positif pour l'année écoulée. Avec un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros, le résultat annuel pour 2022 dépasse de 3% le précédent – et ce dans une situation économique globalement difficile. « Grâce à nos plateformes B2B wlw et europages, nous fournissons aux petites et moyennes entreprises un accès digital facile au marché national et international. Le fait que nous ayons pu nous développer en 2022 malgré un climat économique marqué par des difficultés relatives aux chaînes d'approvisionnement, des contraintes d'économie d'énergie et l'inflation montre que notre offre est perçue comme un moyen de sortir de la crise et c'est une bonne nouvelle », s'enthousiasme Sandra Yönter, Directrice Générale de Visable SA, la filiale française du groupe Visable.

Sandra Yönter, Vice President Marketing chez Visable

Les crises politiques et économiques se reflètent sur les plateformes

Les besoins de nombreuses entreprises changent et entraînent un changement de comportement d'achat. Les plateformes exploitées par Visable comprennent wlw, aujourd'hui la première plateforme B2B de la région germanophone, et Europages, la première plateforme B2B européenne, sur laquelle environ 3 millions d'entreprises sont inscrites. Plus de 3 millions d'acheteurs B2B utilisent ces 2 plateformes chaque mois pour leurs recherches de produits ou services.

Au cours de l'année, des tendances en matière d'achats apparues en raison de la situation économique et politique actuelle ont été observées à plusieurs reprises. À titre d'exemple, la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine a immédiatement déclenché un boom de la demande d'énergies renouvelables : les systèmes photovoltaïques ont été plus demandés que jamais en 2022. Au total, 4 des 7 catégories les plus recherchées en 2022 ont témoigné des efforts intensifs déployés pour parvenir à une transition énergétique rapide. « Dans des situations de crise ou de pénurie d'approvisionnement, les acheteurs doivent repenser leurs chaînes d'approvisionnement traditionnelles et trouver de nouvelles façons de s'approvisionner. Par conséquent, nous observons un virage vers des processus digitaux toujours plus important, même dans des industries auparavant plutôt conservatrices », constate Sandra Yönter. Les deux plateformes wlw et europages apportent notamment un soutien dans les achats internationaux en Europe, ce qui rend les acheteurs plus réactifs et plus flexibles. Quant à eux, les fournisseurs peuvent augmenter facilement la demande pour leurs produits et services à moindre coût.

Effectifs en constante augmentation

L'évolution positive de Visable se reflète également dans le nombre d'employés, qui a augmenté en 2022 avec 130 nouvelles embauches pour atteindre un total de 425 sur les sites de Hambourg, Berlin, Münster et Paris. Au total, près de 6 000 candidatures ont été reçues. Les employés de Visable, qui viennent désormais de 50 pays au total, ont pu célébrer à la fois le 90ème anniversaire de wlw et le 40ème anniversaire d'europages en 2022.

Acheteurs et vendeurs bénéficient d'une communication simplifiée

L'expansion des plateformes l'année dernière était axée sur une meilleure communication entre les utilisateurs. Par exemple, le Message Center lancé sur Europages puis wlw a considérablement simplifié les contacts entre les acheteurs et les fournisseurs. Depuis lors, les utilisateurs ont pu regrouper toutes leurs communications en un seul endroit, faire des demandes de renseignements, y répondre et échanger des fichiers. La convivialité optimisée profite à la fois aux acheteurs professionnels dans les achats et aux fournisseurs dans le traitement des demandes. La plateforme europages est disponible en 26 langues. Si nécessaire, un outil de traduction automatique sur europages efface également les barrières linguistiques dans la communication directe entre les utilisateurs.

L'élargissement de la gamme de produits est bien accueilli par les clients

Comme référencé dans le Baromètre trimestriel Europages, la plupart des demandes envoyées et reçues sur la plateforme Europages provenaient de France, Italie, Turquie, Allemagne et Espagne. Les États-Unis et la Chine suivent respectivement à la 6ème et 7ème place des pays les plus actifs dans leurs recherches de founisseurs, les demandes effectuées par les États-Unis ayant considérablement augmenté par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble des plateformes, les catégories de produits les plus recherchées en 2022 ont été la construction mécanique, le bois de chauffage, les systèmes photovoltaïques, les granulés de bois, les denrées alimentaires ou encore les tissus et autres vêtements.

