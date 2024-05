Bilibili : un catalyseur pour les échanges culturels sino-français

PARIS, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Un reportage de Xinhuanet :

Avec l'évolution constante d'Internet et des réseaux sociaux, de nouvelles opportunités d'échanges culturels entre la Chine et la France sont apparues. Bilibili, l'une des principales communautés culturelles de jeunes en Chine, tire parti de sa plateforme pour favoriser ces interactions interculturelles.

On May 4, 'Paris Xiao Guo Guo' (Guo Zhanglong), a Bilibili content creator who is attending the forum on the development of people-to-people and cultural exchanges between China and France in Paris, is interviewed by Xinhuanet.

Lors d'une interview avec « Paris Xiao Guo Guo » (Guo Zhanglong), un journaliste et important créateur de contenu de Bilibili qui participe à un forum sur le développement des échanges entre les peuples et la culture entre la Chine et la France à Paris, a déclaré : « En tant que 'Paris Xiao Guo Guo', j'utilise mon canal sur Bilibili pour présenter non seulement les délicieuses nouilles coupées au couteau de Shanxi, mais aussi des histoires intéressantes de France. À l'ère du numérique, je suis honoré de contribuer à rendre les échanges culturels entre la Chine et la France plus vivants et plus authentiques grâce à la nouvelle plateforme médiatique Bilibili. »

Chen Rui, PDG de Bilibili, affirme qu'Internet est un outil puissant pour l'échange d'idées culturelles. Il considère sa plateforme comme un accélérateur essentiel de la diffusion de la culture. Soulignant l'importance de la jeunesse dans l'innovation culturelle, M. Chen affirme qu'il est vital pour les jeunes de s'engager dans des échanges culturels qui favorisent la compréhension, le respect et l'apprentissage. Il a également souligné l'importance d'un contenu de qualité dans la diffusion culturelle, notant que Bilibili soutient activement ses créateurs de contenu dans la production d'excellents travaux et utilise son système de recommandation avancé pour s'assurer que ce contenu atteigne un large public.

Guo Zhanglong, qui est arrivé en France en tant qu'étudiant étranger en 2011, s'est depuis établi à Paris, où il possède avec sa famille plusieurs restaurants de nouilles coupées au couteau à succès.

Se remémorant une expérience transformatrice en 2022, M. Guo a déclaré : « Cette année-là, nous avons pris l'initiative de présenter les nouilles traditionnelles de Shanxi coupées au couteau lors d'un petit salon de l'alimentation en France. Notre stand est rapidement devenu une sensation en ligne, apprécié pour sa saveur distinctive et son véritable engagement culturel. Nous avons été plus que ravis d'observer sa transformation d'une simple vitrine en un lieu dynamique de fusion des cultures chinoise et française. »

Il a ajouté : « Nos vidéos servent non seulement de chronique de la vie quotidienne, mais aussi de passerelle pour les échanges culturels. Chaque vidéo que nous partageons et chaque interaction que nous avons avec nos amis français contribuent à approfondir et à améliorer le dialogue culturel sino-français, tout en favorisant un lien plus étroit entre nous tous. »

En ce qui concerne l'avenir, et plus particulièrement l'année 2024, une année importante qui marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France et coïncide avec les Jeux olympiques de Paris, M. Guo est optimiste : « Nous souhaitons continuer à étendre notre empreinte et à faire de la cuisine chinoise un acteur majeur sur la scène internationale. Nous sommes convaincus que, face à l'essor de la création de contenu vidéo, d'autres créateurs talentueux rejoindront nos rangs et qu'ensemble, nous serons le fer de lance de la mondialisation de la culture chinoise. »

Sur la plateforme, des blogueurs comme Paris Xiao Guo Guo mettent en valeur les échanges sino-français grâce à des techniques de narration innovantes. Peng Jingxuan, une étudiante internationale chinoise, captive son public en racontant ses nombreuses aventures universitaires et culturelles en France. Il s'agit d'un mélange unique de contenu qui couvre tout, de la musique et de l'art locaux aux pratiques culturelles plus larges et aux modes de vie, donnant à son public l'occasion de mieux comprendre les nuances du mode de vie français.

Bilibili étend également sa portée à l'échelle mondiale. En collaborant avec des agences de réseaux multicanaux à l'étranger, la plateforme a attiré un groupe diversifié de créateurs internationaux, dont plusieurs vloggers français. Cette expansion permet non seulement d'enrichir l'offre de contenu de la plateforme, mais aussi de renforcer son empreinte et son influence à l'échelle mondiale.

M. Chen, PDG de Bilibili, a souligné les efforts continus de l'entreprise pour promouvoir des échanges culturels dynamiques au sein de la communauté mondiale des jeunes et pour faire progresser la compréhension de la culture chinoise en combinant l'innovation dans le cadre de la tradition et la préservation de la tradition grâce à l'innovation. La plateforme met l'accent sur la qualité de son contenu et sur l'établissement d'un lien avec un public plus jeune, dans le but de favoriser l'évolution culturelle par le biais de sa technologie de partage de vidéos.