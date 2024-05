Le Forum de Paris souligne le rôle de CSG dans l'avancement des partenariats énergétiques sino-français

PARIS, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Un reportage de Xinhuanet :

Un forum axé sur la promotion des échanges entre les peuples et des échanges culturels entre la Chine et la France s'est tenu à Paris le 4 mai. L'événement a été organisé conjointement par l'agence de presse Xinhua, l'ambassade de Chine en France et Publicis Groupe. Au cours du forum, Liu Qihong, directeur de China Southern Power Grid (CSG), a prononcé un discours d'ouverture soulignant les efforts de son entreprise en matière de modernisation à la chinoise en collaboration avec les partenaires français de l'entreprise.

On 4 May, at the forum on the development of people-to-people and cultural exchanges between China and France, guests are seen examining the Report on the New Practices of Chinese-style Modernization by CSG. (Photo by Xin Bei) On 4 May, Chen Zexin, a CSG employee who had earlier completed his studies in France, attending the salon seminar on "Opportunity in China - Dialogue with France". (Photo by Jiao Xiangyang)

M. Liu a souligné l'importance de la collaboration entre CSG et les entités françaises dans le secteur de l'électricité, en particulier entre les compagnies d'électricité elles-mêmes, les institutions de recherche et les autres acteurs de la chaîne industrielle. Il a noté que de tels partenariats en matière de gestion et de benchmarking technologique favoriseraient l'expansion de CSG sur le marché européen. Il a souligné que ces collaborations amélioreraient la technologie, les opérations, la gestion des ressources, les ressources humaines, l'image de marque et la culture d'entreprise de CSG, et qu'elles renforceraient en fin de compte ses capacités opérationnelles internationales. Il a exprimé l'ambition collective de promouvoir un développement écologique, durable et à faible émission de carbone, ainsi que la création d'une communauté mondiale avec un avenir commun.

Au fil des ans, CSG a entretenu de solides relations d'échange et de collaboration avec le groupe EDF, RTE (le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français) et Enedis. Afin d'élargir encore le champ d'engagement avec les pairs de l'industrie européenne de l'énergie, CSG a créé le Département du développement régional européen. Lors du forum, CSG a dévoilé l'édition bilingue chinois-français de son « Rapport sur les nouvelles pratiques de modernisation à la chinoise par CSG ». La version française du film promotionnel « Walk Before the Light » a également été présentée pour la première fois.

Au cours du forum, Eric Alauzet, président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale française, a souligné le rôle crucial de la culture en tant que lien entre les civilisations distinctes de la France et de la Chine. Il a noté que depuis l'établissement de liens diplomatiques, les deux nations ont bénéficié d'échanges culturels profonds qui ont stimulé la coopération et le développement dans de nombreux secteurs, y compris les partenariats économiques et commerciaux et les efforts conjoints dans la lutte contre le changement climatique. La France et la Chine ont accompli une série de réalisations notables grâce à ces efforts de collaboration.

En lien avec les thèmes du forum, Chen Zexin, représentant du CSG, a participé au séminaire « Opportunité en Chine - Dialogue avec la France » qui s'est tenu le même jour. En tant qu'ancien étudiant en France présent lors de la conclusion de l'Accord de Paris, M. Chen a souligné l'importance d'approfondir la coopération entre la Chine et la France dans le domaine de la transformation énergétique pour lutter contre le changement climatique. Il a reconnu le rôle essentiel de la France dans l'avancement de la gouvernance climatique mondiale et s'est dit convaincu que la collaboration sino-française permettrait d'élaborer des stratégies plus efficaces pour promouvoir la transition énergétique à faible émission de carbone et résoudre les problèmes climatiques mondiaux.

Fondée le 29 décembre 2002, CSG fournit des services d'approvisionnement en électricité sur environ 1 million de kilomètres carrés, desservant une population de 272 millions d'habitants dans le sud de la Chine, avec près de 50 % de sa production d'énergie provenant de sources non fossiles. L'entreprise a réalisé des avancées significatives dans les domaines du réseau numérique, de la transmission à haute tension, du pompage-turbinage et des centrales électriques virtuelles. Depuis de nombreuses années, CSG est classée parmi les 500 meilleures entreprises du monde, faisant preuve d'un leadership mondial et contribuant à la réalisation des objectifs de neutralité et d'écrêtement des émissions de carbone.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2406430/video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2406431/image.jpg