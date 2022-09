Grâce à des partenariats solides avec des réseaux de renommée mondiale, la société est bien équipée pour gérer le plus grand événement sportif mondial en 2022

DOHA, Qatar, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Bin Yousef Cargo, le principal fournisseur de services logistiques du Qatar, a réaffirmé qu'il était prêt à gérer la logistique du plus grand et du plus attendu des événements sportifs mondiaux qui se tiendra au Qatar cette année.

Les interjections des chaînes d'approvisionnement mondiales déclenchées par la COVID-19 et renforcées par la guerre en Ukraine et l'instabilité de l'atmosphère économique ont conduit le secteur du fret et de l'expédition de fret à se transformer en une course d'obstacles remplie de plusieurs défis, dont le coût élevé du transport maritime, le manque d'espace de fret, le long temps de transit et la faible fréquence du fret aérien, entre autres. Au sein d'un écosystème aussi instable, Bin Yousef Cargo est apparu comme l'un des acteurs les plus résilients, capable de traverser la crise.

Les 37 années d'expérience de Bin Yousef Cargo, son réseau mondial de partenaires et ses processus logistiques efficaces ont permis de garantir que les expéditions à destination et en provenance du Qatar continuent à circuler de manière fluide et efficace.

En prévision de l'événement de football mondial le plus important et le plus attendu, Bin Yousef Cargo a su s'imposer sur la scène maritime post-pandémie en proposant des solutions alternatives à ses clients pour faciliter et accélérer les expéditions. La société est également accréditée par l'accord de transport routier international (TIR), un système de transit douanier international couvrant 66 pays, afin de réduire le temps de transit entre les frontières. De plus, Bin Yousef Cargo est accrédité en tant qu'opérateur économique agréé (OEA), ce qui signifie qu'il est approuvé par l'administration douanière nationale pour bénéficier de dédouanements plus rapides.

David Ford, directeur de l'exploitation du groupe Bin Yousef, a déclaré : « Malgré les défis évidents auxquels est confronté le secteur du fret dans le monde, Bin Yousef Cargo a vraiment prospéré au cours des deux dernières années difficiles. En tant que groupe, Bin Yousef s'efforce de répondre rapidement aux circonstances mondiales en constante évolution, Bin Yousef Cargo étant le meilleur exemple de ce mantra. »

« À l'avenir, notre stratégie reste de soutenir l'économie du Qatar et de réaliser sa vision. »

« Bin Yousef Cargo traite déjà d'énormes volumes d'expéditions pour faciliter le plus grand événement sportif mondial de l'année. Avec près de quatre décennies d'expérience dans l'industrie du fret au Qatar, nous sommes stratégiquement positionnés pour aider, en particulier dans des situations très sensibles au facteur temps. »

Jiju Haneef, directeur des opérations de fret chez Bin Yousef Group, a déclaré : « En tant que partenaire logistique le plus fiable du Qatar, notre approche innovante, nos accréditations mondiales et notre solide réseau de partenaires nous ont permis de continuer à fournir les meilleures solutions de leur catégorie avec rapidité et efficacité. Nous sommes déterminés à améliorer nos services pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du Qatar. »

Bin Yousef Cargo s'est engagé à servir la nation avec une suite de services logistiques entièrement intégrés à travers son réseau mondial dans 180 pays. La société bénéficie de solides associations avec le Comité olympique du Qatar, l'Association de football du Qatar, l'Association de natation du Qatar, la FINA, la Fédération de tennis du Qatar, la Fédération de cyclisme du Qatar, le Longines Global Champions Tour, CHI Al Shaqab et d'autres, et est fière de soutenir les efforts du Qatar en vue des prochains événements sportifs mondiaux.

