Bin Yousef Cargo Dünya Çapında 37 Yıllık Lojistik ve Operasyonel Mükemmellikle Desteklenen Olağanüstü Sevkiyat Çözümleri Sunuyor

Şirket, küresel ölçekte takdir edilen ağlarla kurduğu güçlü ortaklıklar sayesinde 2022'nin en büyük küresel spor etkinliğini düzenleyecek donanıma sahiptir.

DOHA, Katar, 21 Eylül 2022 /PRNewswire/ -- Katar'ın önde gelen lojistik sağlayıcısı Bin Yousef Cargo, bu yıl Katar'da düzenlenecek en büyük ve heyecanla beklenen küresel spor etkinliğinin lojistiklerini yerine getirmeye hazır olduğunu tekrar vurguladı.

Bin Yousef Cargo Brings Outstanding Shipping Solutions Powered by 37 Years of Logistical and Operational Excellence Around the World

COVID-19'un tetiklediği ve Ukrayna'daki savaşın daha da zorlaştırdığı küresel tedarik zincirlerinde yaşanan şoklar ve dengesiz ekonomik atmosfer, kargo ve navlun sevkiyatı sektörünün kendisini yüksek nakliye maliyetleri, yetersiz kargo alanı, uzun transit süreleri ve düşük hava kargosu frekansı gibi birçok engelle dolu bir engel parkurunda bulmasına yol açtı. Bin Yousef Cargo, böylesi istikrarsız bir ekosistemin ortasında krizin üstesinden gelebilen en dayanıklı oyunculardan biri olarak ortaya çıktı.

Bin Yousef Cargo'nun 37 yıllık deneyimi, küresel ortak ağı ve etkin lojistik süreçleri Katar için gelen ve giden sevkiyatların sorunsuz ve verimli bir şekilde akmaya devam etmesini sağladı.

Heyecanla beklenen bu en büyük küresel futbol etkinliğine hazırlıklarını sürdüren Bin Yousef Cargo, sevkiyatları kolaylaştırmak ve hızlandırmak için müşterilere alternatif çözümler sunarak pandemi sonrası nakliye sektörünün bir kazananı olarak ortaya çıktı. Şirket ayrıca, sınırlar arası geçiş süresini kısaltmak amacıyla 66 ülke arasında kapsama alanına sahip uluslararası bir gümrük transit sistemi olan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı (TIR) Anlaşması ile akredite edilmiştir. Buna ek olarak, Bin Yousef Cargo yetkili bir ekonomik operatör (AEO) olarak akredite edildiğinden ulusal gümrük idaresi, şirketin gümrük işlemlerinin daha hızlı tamamlanması için onay vermiştir.

Bin Yousef Group COO'su David Ford şunları söyledi: "Nakliye endüstrisinin dünya çapında karşılaştığı açık zorluklara rağmen, Bin Yousef Cargo geçtiğimiz iki zorlu yıl boyunca gerçekten büyümüştür. Bir grup olarak Bin Yousef, değişen küresel koşullara çeviklikle yanıt vermeye devam etmeye çalışmaktadır ve Bin Yousef Cargo bu şiarın en büyük örneğidir.

"İleriye dönük olarak, Katar ekonomisini desteklemeye ve vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik stratejimiz devam ediyor.

"Bin Yousef Cargo, yılın en büyük küresel spor etkinliğini kolaylaştırmak için şimdiden muazzam miktarda sevkiyatı yerine getirmektedir. Katar nakliye sektöründeki 4 yıla varan deneyimimizle, özellikle zamana duyarlı durumlarda yardımcı olmak için stratejik bir konumdayız."

Bin Yousef Group Cargo Operasyonlar Direktörü Jiju Haneef şunları söyledi: "Katar'ın en güvenilir lojistik ortağı olarak yenilikçi yaklaşımımız, küresel akreditasyonlarımız ve sağlam iş ortakları ağımız, sınıfının en iyisi çözümleri hız ve verimlilikle sunmayı sürdürmemize imkan verdi. Katar'ın tedarik zincirini güçlendirmek için hizmetlerimizi geliştirmeye kararlıyız."

Bin Yousef Cargo, 180 ülkeye yayılan tüm küresel ağı boyunca tamamıyla entegre bir lojistik hizmet paketi ile ulusa hizmet verme amacına bağlıdır. Şirket Katar Olimpiyat Komitesi, Katar Futbol Federasyonu, Katar Yüzme Derneği, FINA, Katar Tenis Federasyonu, Katar Bisiklet Federasyonu, Longines Küresel Şampiyonlar Turu, CHI Al Shaqab ve diğer organizasyonlarla güçlü bağlara sahiptir ve yaklaşan küresel spor etkinlikleri öncesinde Katar'ın çabalarını desteklemekten gurur duyuyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen www.binyousefcargo.com adresinden web sitemizi ziyaret edin.

İLETİŞİM:

Rawan Yousif

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