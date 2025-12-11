Bio-Techne s'associe au Wyss Center Geneva pour accélérer la biologie spatiale en automatisant la multiomique 3D

La collaboration vise à automatiser la détection de l'ARN et des protéines dans des échantillons de tissus 3D, en réduisant la complexité et les obstacles techniques.

L'innovation peut améliorer la recherche préclinique en réduisant le recours à l'expérimentation animale grâce à de nouvelles méthodes d'approche telles que les organoïdes et la modélisation prédictive, permettant de nouvelles orientations ainsi qu'une expansion des études biomédicales avancées.

Ce partenariat souligne l'engagement de Bio-Techne à stimuler l'innovation et à accélérer l'adoption à grande échelle de la biologie spatiale.

MINNEAPOLIS, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Bio-Techne Corporation (NASDAQ : TECH), fournisseur mondial d'outils, de réactifs et de produits de diagnostic pour les sciences de la vie, annonce aujourd'hui une collaboration stratégique entre Lunaphore, l'une de ses marques de biologie spatiale, et le Wyss Center for Bio and Neuroengineering (Wyss Geneva) afin de développer un protocole automatisé pour la détection simultanée d'ARN et de protéines dans des échantillons 3D. Le projet permettra une analyse multiomique à haute résolution dans des échantillons 3D intacts.

Les technologies actuelles de biologie spatiale multiomique de Bio-Techne fournissent des informations inégalées en 2D, permettant des percées dans la recherche sur les maladies et le développement thérapeutique. L'initiative Wyss ambitionne d'étendre ces capacités en 3D, afin de mieux comprendre la structure des tissus et les interactions cellulaires.

Ce partenariat vise à pallier les limites des approches traditionnelles et des processus manuels, qui restreignent souvent la capacité à saisir la complexité réelle des systèmes biologiques. L'automatisation de l'analyse multiomique en 3D à l'aide de coupes plus épaisses soutient le progrès scientifique et encourage les pratiques de recherche éthiques. Ce protocole innovant a en effet le potentiel d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments, d'améliorer le développement de diagnostics et de réduire le recours aux modèles animaux. Il permet également de faire progresser la recherche sur les organoïdes et d'élargir la modélisation prédictive pilotée par l'IA.

« La multiomique 3D améliorera considérablement la collecte d'informations spatiales à l'avenir, avec le pouvoir de transformer la façon dont nous comprenons la biologie. Toutefois, pour en libérer tout le potentiel, nous devons la rendre accessible à tous les chercheurs, partout dans le monde. Le partenariat avec Bio-Techne est une occasion extraordinaire de concrétiser cette ambition », partage le Dr Stéphane Pages, directeur du département de neuro-imagerie au Wyss Geneva.

« Cette collaboration reflète l'engagement de Bio-Techne à faire progresser la biologie spatiale grâce à des partenariats significatifs et à une technologie de pointe », déclare Matt McManus, président du segment Diagnostics and Spatial Biology chez Bio-Techne. « En combinant notre expertise dans la détection de l'ARN et des protéines avec le leadership du Wyss Geneva dans la recherche translationnelle 3D, nous ouvrons de nouvelles possibilités dans la modélisation préclinique et accélérons le passage de la découverte à l'impact. »

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie plus large de Bio-Techne visant à rendre les technologies de biologie spatiale plus accessibles et à favoriser l'innovation dans les sciences de la vie et le diagnostic. En abaissant les barrières techniques et en augmentant la profondeur analytique, la collaboration avec le Wyss Geneva positionne Bio-Techne comme un leader dans les outils de recherche de nouvelle génération et permet aux scientifiques d'étudier la biologie dans son véritable contexte spatial.

À propos de Bio-Techne

Bio-Techne Corporation (NASDAQ : TECH) est une société internationale de sciences de la vie qui fournit des outils innovants et des réactifs bioactifs aux communautés de recherche et de diagnostic clinique. Les produits de Bio-Techne contribuent aux recherches scientifiques sur les processus biologiques ainsi que sur la nature et l'évolution de maladies. Ils contribuent aux efforts de découverte de médicaments et fournissent les moyens nécessaires à la réalisation de tests cliniques et diagnostics précis. Avec des centaines de milliers de produits dans son portefeuille, Bio-Techne a généré un chiffre d'affaires net de plus de 1,2 milliard de dollars au cours de l'exercice 2025 et emploie environ 3 100 personnes dans le monde. Pour plus d'informations sur Bio-Techne et ses marques, veuillez consulter https://www.bio-techne.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn , X ou YouTube.

À propos du Wyss Geneva for Bio and Neuroengineering

Le Wyss Geneva for Bio and Neuroengineering (Wyss Geneva) est un incubateur indépendant à but non lucratif dans le domaine des neurosciences, basé sur le Campus Biotech à Genève. Combinant une expertise en IA, en bio-ingénierie et en neuro-ingénierie, le centre développe des technologies pour restaurer les fonctions neuronales et faire progresser les thérapies de précision pour les troubles du cerveau et de la santé mentale. Fondé en 2014 avec le soutien de l'entrepreneur et philanthrope suisse Hansjörg Wyss, le centre s'associe à des start-ups, le milieu universitaire, l'industrie et des investisseurs pour accélérer l'innovation dans le domaine des neurotechnologies. Pour en savoir plus, consultez notre site web et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

