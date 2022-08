BIRKENSTOCK EXPLORE L'AVENIR DE LA SANTÉ DU PIED ET LANCE LE DEUXIÈME ÉPISODE DE SA CAMPAGNE DE CONTENU PAYANT « UGLY FOR A REASON » SUR NYT.COM

L'épisode « Finding Our Feet », produit par T Brand Studio, aborde la relation complexe entre nos pieds et notre corps et l'importance de la santé du pied

LINZ, Allemagne, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- « Ugly for a Reason », le documentaire vidéo en trois parties créé par BIRKENSTOCK pour faire la lumière sur les merveilles du pied humain et sensibiliser le public du monde entier à l'importance de la santé du pied, revient aujourd'hui avec son deuxième épisode, « Finding Our Feet ». Ce deuxième volet analyse en profondeur l'avenir de la santé du pied, à la lumière de l'héritage orthopédique de BIRKENSTOCK. Produite par T Brand, le studio de contenu du New York Time Advertising, la campagne publicitaire est disponible sur nytimes.com , BIRKENSTOCK.COM et tous les autres canaux en ligne de la marque emblématique qui a inventé la semelle.

Fidèle à la tradition des cours de formation dispensés par le maître cordonnier Konrad Birkenstock dans les années 1920, « Finding Our Feet » étudie la relation complexe entre nos pieds et notre corps et la manière dont le choix de nos chaussures influence tous les aspects de notre posture et de nos membres. L'épisode débute par des images inspirantes de Romany Pajdak, soliste de ballet de renommée mondiale, dansant en pointe, une forme d'expression qui fait appel à la totalité du corps. En tant que danseuse de ballet, ses pieds sont le principal moyen d'expression de Romany, et la base de sa carrière professionnelle. Elle invite les spectateurs à l'accompagner dans son voyage de découverte et de compréhension de ses pieds à travers la danse. L'épisode présente également les conseils d'experts de Samantha Tross, la première femme noire chirurgienne orthopédique du Royaume-Uni. Forte de son expérience dans le traitement des athlètes et des conditions particulières, Samantha nous éclaire sur l'importance de la forme et de la position du pied et sur la façon de traiter les troubles du pied.

Oliver Reichert, PDG du groupe BIRKENSTOCK, a déclaré : « Le deuxième épisode de « Ugly for a Reason » décrit en détail l'objectif majeur que BIRKENSTOCK poursuit depuis près de deux siècles et demi : la santé du pied. Les pieds sont la base de tout notre corps, ils nous permettent de nous tenir debout, de marcher et de courir. Chaque jour, nous dépendons de nos pieds pour nous rendre où nous le voulons, sans nous demander ce que nous faisons subir à nos pieds et comment préserver leur santé. Notre objectif, avec cette campagne, est de faire avancer le débat sur la santé des pieds et les chaussures adaptées, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix plus avisés. »

Le troisième épisode (« Stepping into the Details ») cherchera à savoir pourquoi la conception fonctionnelle, la qualité et la responsabilité sont importantes pour la santé des pieds. Ce troisième et dernier épisode du documentaire sera diffusé à la mi-octobre 2022.

