UNE ŒUVRE VISUELLE EN HOMMAGE À DEUX SIÈCLES ET DEMI DE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

Birkenstock dévoile une série de contenu inédit dont l'approche visuelle rend hommage à la tradition de qualité, de savoir-faire et d'innovation de l'entreprise, met en évidence l'influence culturelle durable qu'elle a eue, et ouvre une fenêtre sur l'avenir.

LINZ AM RHEIN, Allemagne, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que BIRKENSTOCK célèbre 250 ans d'une existence marquée par son savoir-faire traditionnel dans le domaine de la cordonnerie, la marque engagée qui a su évoluer avec son temps lance une série de livres narrant son parcours, de petit atelier à entreprise iconique de l'univers de la chaussure.

The Book of Birkenstock, now available on www.birkenstock.com and selected stores worldwide The Book of Birkenstock, a visual celebration of 250 years in shoemaking The Book of Birkenstock, honoring the legacy of a universal purpose and Zeitgeist brand

Cette rétrospective se penche non seulement sur la tradition artisanale dans laquelle BIRKENSTOCK est profondément ancrée, mais revient également sur la riche histoire de la société en matière de design et met en évidence son importance culturelle. Durant plusieurs décennies, BIRKENSTOCK a influencé les courants contre-culturels, inspiré des designers de renom et fait des adeptes à travers le monde. Le caractère durable de cet héritage est désormais illustré au sein du très attendu « BOOK OF BIRKENSTOCK », tenant lieu d'archive complète. En complément de cette encyclopédie numérique unique en son genre, deux autres projets témoignent également de l'impact de la marque : le livre en plusieurs volumes « OLD MILLS NEVER DIE » et l'exposition photographique itinérante « WALK THIS WAY ». Plus tôt cette année, BIRKENSTOCK a publié « The Evolution of a universal Purpose and Zeitgeist Brand », la première étude historique mondiale sur l'entreprise qui revient sur 250 ans de savoir-faire dans la cordonnerie à travers le prisme scientifique.

THE BOOK OF BIRKENSTOCK

Le « BOOK OF BIRKENSTOCK » est une œuvre collaborative monumentale créée par BIRKENSTOCK, conçue par l'agence de design munichoise Bureau Borsch et co-publiée par la maison d'édition Steidl basée à Göttingen, en Allemagne. Ce volume de 688 pages propose une rétrospective visuelle remarquable sur l'évolution de l'entreprise grâce aux nombreuses archives de BIRKENSTOCK, présentant une vaste sélection d'images en noir et blanc ou en couleurs qui dévoilent l'histoire de la marque à travers des détails édifiants. Il compile une grande variété de contenu inédit, notamment les premières publicités, les premiers croquis, des photos d'origine, du contenu marketing issus de collections privées et d'archives publiques, les campagnes emblématiques de la société, des éditoriaux du Japon, des États-Unis ou de France ayant influencé les tendances de manière notoire, et des clichés d'adeptes de la marque portant leur Birks partout dans le monde. Réalisé par une équipe de designers comptant parmi les plus influents de nos jours et imprimé dans une qualité exceptionnelle, ce livre témoigne de l'engagement de BIRKENSTOCK envers l'excellence et le savoir-faire artisanal. Il tient lieu de trace historique de l'influence de la marque dans le domaine des chaussures, de la mode et de la culture. Ses lectrices et lecteurs y découvriront des perspectives exclusives dévoilant les coulisses de la marque allemande, revenant sur les modèles devenus icônes pour des millions de fans, les collaborations révolutionnaires en matière de design, et l'évolution de son identité visuelle. Co-publié et imprimé par l'éditeur de renom Gerhard Steidl, considéré comme l'un des meilleurs dans son domaine, le BOOK OF BIRKENSTOCK sera disponible en format Otabind avec une couverture souple imprimée en creux.

UNE ENCYCLOPÉDIE DE MARQUE UNIQUE DANS LE MONDE

Pour compléter ce livre, BIRKENSTOCK sort une encyclopédie hors pair de sa marque, dans un format innovant et accessible sur mobile. Le microsite reflète le BOOK OF BIRKENSTOCK en lui donnant un pendant numérique dont le contenu peut être consulté par encore plus de personnes. Cette plateforme immersive permet de naviguer librement ou chronologiquement à travers les archives visuelles de BIRKENSTOCK qui incluent une sélection d'histoires et plus de 600 images, du contenu éditorial, des photos de VIP, des extraits de films, des desseins, des photos de produits et du contenu publicitaire. Les utilisatrices et utilisateurs sont invités à explorer le site de manière interactive, suivant leurs propres préférences. Au cours de leur navigation, ils peuvent se plonger dans les moments clés de l'histoire de BIRKENSTOCK, filtrer le vaste contenu par thématique, période, style des produits, aire géographique, faire des recherches par mots-clés et passer d'une vue à une autre en fonction de leurs intérêts spécifiques. La plateforme enchantera tou•te•s les adeptes de la marque ou les âmes simplement curieuses de découvrir son histoire.

UNE VISION ARTISTIQUE DE L'UNIVERS BIRKENSTOCK

Le livre photo « OLD MILLS NEVER DIE » en édition limitée, également publié auprès de Gerhard Steidl, célèbre le passé, le présent et le futur de BIRKENSTOCK à travers l'objectif de certains des photographes les plus importants de nos jours. Ce projet s'étale sur quatre volumes, chacun mettant en lumière un aspect différent de l'univers de BIRKENSTOCK, et vient en complément du BOOK OF BIRKENSTOCK. Dans WALK THIS WAY, Henry Leutwyler revient sur les trésors des archives et de la production de BIRKENSTOCK. Avec FACTORIES, Werner Bartsch documente les différents sites de production allemands de BIRKENSTOCK en s'attachant notamment à montrer les personnes et les endroits qui font la marque aujourd'hui, soulignant le mélange fascinant de technologie et de savoir-faire traditionnel à l'œuvre. Dans GOLBORNE ROAD, Juergen Tellers nous emmène à Londres au travers de son style éditorial ironiquement subversif, à la rencontre des personnages qui vivent au sein du quartier authentique de Notting Hill et portent tous des BIKRENSTOCK. Enfin, GRAPHIC DESIGNER analyse le talent graphique et l'approche typologique de Carl Birkenstock (1900 – 1982).

Ces quatre livres photo ainsi que le BOOK OF BIRKENSTOCK sont emballés dans un coffre en bois, lui-même enveloppé dans un carré de tissu Furoshiki. Old Mills Never Die est le premier projet qui retrace de manière exhaustive l'histoire de la marque ainsi que son importance culturelle au fil des âges tout en explorant de nouvelles perspectives artistiques.

EXPOSITION ITINÉRANTE « WALLK THIS WAY »

Pour compléter cet hommage aux 250 ans de BIRKENSTOCK dans la cordonnerie et mettre en lumière le travail commémoratif de l'entreprise, une exposition photo intitulée WALK THIS WAY par Henry Leutwyler a parcouru le monde tout au long de l'année. Une collection de 140 photographies a été exposée dans plus de 20 villes, notamment Tokyo, Paris, Bali, São Paulo, Sydney, Londres, Shanghai et New York, rendant le regard artistique unique de Leutwyler sur BIRKENSTOCK accessible à un public mondial.

INFORMATIONS POUR LES ÉQUIPES ÉDITORIALES

Lancement du produit : 05 décembre 2024

Images produit nature morte

Images créatives produit

Sélection d'images d'archives

Vidéo de making-ofTHE BOOK OF BIRKENSTOCK – Passages sélectionnés

INFORMATIONS PRODUIT

THE BOOK OF BIRKENSTOCK

ISBN 978-3-96999-382-8

688 pages, couverture souple Otabind

75,00 € / 65,00 £ / 75,00 US$

LIVRE EN QUATRE VOLUMES « OLD MILLS NEVER DIE »

Édition limitée

ISBN 978-3-96999-352-1

175,00 € / 165,00 £ / 195,00 US$

Disponible sur www.birkenstock.com, auprès de revendeurs sélectionnés et dans les librairies internationales.

