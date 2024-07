BIRKENSTOCK OUVRE SON TOUT PREMIER MAGASIN DE VENTE EN DÉTAIL EN NOM PROPRE EN FRANCE

L'ouverture de ce magasin, situé au cœur de Paris dans le quartier du Marais, constitue une étape majeure dans l'expansion de BIRKENSTOCK en Europe

UN EMPLACEMENT IDÉAL

The uniquely designed 130 square meter store will be a space to truly connect with consumers and local communities The Experience Area, equipped with a giant light box, showcases the innovation of THE NATURAL ACTIVE RECOVERY PACK.

Le 20 juillet 2024, BIRKENSTOCK va ouvrir son tout premier magasin de vente en détail en nom propre en France. Idéalement situé dans le quartier iconique du Marais, à quelques rues de l'hôtel de ville de Paris et du centre Pompidou, ce magasin de deux étages se veut être la vitrine des valeurs essentielles de la marque. Il permettra à tout le monde d'accéder à la fameuse « marche naturelle ».

BIRKENSTOCK s'est fixé Paris comme objectif. En effet, il s'agit d'une des capitales mondiales en matière de culture et de mode. Le quartier du Marais, tout particulièrement, est un quartier vivant dont l'ADN correspond parfaitement à celui de BIRKENSTOCK. La marque pose ainsi un jalon important de son expansion européenne dans le domaine de la vente en détail. Le magasin au design exceptionnel s'étend sur 130 m2. Ses murs de gypse rappellent l'histoire de la ville, bâtie sur d'anciennes carrières de cette même roche, employée afin de produire le plâtre. En matière de matériaux, BIRKENSTOCK place au centre de son espace le cuir et le liège, faisant par là-même référence à son célèbre lit de pied. Cet environnement emblématique de la marque sera une interface afin de communiquer non seulement avec les clients, mais également avec les communautés locales, ainsi que les adeptes de la marche et de la course à pied. À l'étage inférieur, un espace dédié aux expériences est aménagé et équipé d'un caisson lumineux géant, permettant de visualiser les dernières campagnes, et d'organiser des événements communautaires ainsi que les activations commerciales.

DÉCOUVREZ LE PACK DE RÉCUPÉRATION ACTIVE ET NATURELLE

Lors de l'inauguration, l'espace présentera le tout nouveau PACK DE RÉCUPÉRATION ACTIVE ET NATURELLE. Ce pack inclut le lit de pied « récupération active », l'édition spéciale Birki Air 2.0 ainsi que les nouveaux outils pour liège. Il s'agit d'une édition limitée de 1500 pièces proposant un emballage exclusif.

La santé de vos pieds est au cœur des préoccupations de BIRKENSTOCK. Au début du 20ème siècle, Konrad Birkenstock mit au point une chaussure de forme anatomique et des semelles intérieures flexibles. Il décida rapidement de les désigner « lit de pied » (« Fußbett » en allemand). Ces deux innovations sont à la base du « système BIRKENSTOCK ». Au début des années 1960, son petit-fils Karl Birkenstock conçut le premier lit de pied Birkenstock original standardisé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Inspiré par le principe de « marche naturelle », celui-ci offre un soutien naturel au pied. Il assure une répartition uniforme du poids et un soutien optimal de la voûte plantaire. Il évite, en outre, l'apparition de points de pression non naturels au niveau du pied entier.

Le nouveau PACK DE RÉCUPÉRATION ACTIVE ET NATURELLE permet aux pieds une récupération sans pareil, en allant au-delà de toutes les solutions actuelles. S'appuyant sur le principe fondamental de la marche naturelle, c'est-à-dire telle que la nature l'entend, qui a influencé l'évolution de la chaussure moderne, cette nouvelle innovation va plus loin en offrant une approche symbiotique qui combine la régénération active et passive pour une récupération complète. Ce pack sera disponible dans le magasin parisien et en ligne avant d'être entièrement intégré à la gamme de produits BIRKENSTOCK d'ici 2025.

Avant l'ouverture du magasin au public, les invités et les médias sont conviés à faire une expérience exclusive de la marque, en avant-première, les 18 et 19 juillet. Auront lieu des sessions de sport encadrées par « Distance Athletic », un collectif parisien de course à pied. Ces sessions seront suivies d'un moment de récupération rendu possible grâce au tout nouveau PACK DE RÉCUPÉRATION ACTIVE ET NATURELLE.

LE PREMIER PAS D'UNE AVENTURE D'ENVERGURE

L'ouverture de ce magasin parisien constitue un jalon important du développement de la stratégie commerciale européenne de BIRKENSTOCK. Il s'agit du premier magasin ouvert dans la région depuis quatre ans. BIRKENSTOCK souhaite que tous ses clients bénéficient directement du confort et du soutien optimaux de son lit de pied. La marque veut également être une interlocutrice vis-à-vis des communautés locales et partager ses valeurs avec le monde. Ainsi, dans les prochaines années, BIRKENSTOCK envisage d'ouvrir des magasins en nom propre dans plusieurs autres villes européennes d'importance. Cela, dans le but d'accomplir la vision de la marque : permettre à tous d'accéder aux bienfaits du lit de pied original.

Nico Bouyakhf, président et directeur général de BIRKENSTOCK Europe : « Avec ce magasin, nous allons à la rencontre de nos clients de manière plus personnelle. Il y a plusieurs villes européennes d'importance dans lesquelles nous ne sommes pas présents. Ainsi nous nous réjouissons de commencer notre expansion commerciale en matière de vente au détail de manière significative dans une ville iconique telle que Paris, et encore plus dans le quartier du Marais. Nous mettons à disposition notre histoire riche et une expérience partagée autour du lit de pied, dans un environnement exceptionnel qui représente Paris de manière authentique. »

Adresse du magasin : 17 Rue des Archives, 75004 Paris

Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi : de 10h30 à 19h30

Images du magasin : TBA

À PROPOS DE BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK est une marque internationale qui s'adresse à tous les consommateurs, indépendamment de leur lieu de vie, leur genre, leur âge et leurs revenus. Elle poursuit un objectif clair : préserver la santé des pieds. Profondément ancrée dans l'étude de la biomécanique du pied humain et s'appuyant sur l'expérience d'une dynastie de cordonniers qui remonte à 1774, BIRKENSTOCK est une « super marque » intemporelle et riche en traditions, dont l'univers transcende les catégories de produits et s'étend de l'entrée de gamme au luxe, tout en répondant aux besoins des consommateurs qui adoptent de plus en plus un mode de vie conscient et actif. La fonctionnalité, la qualité et la tradition sont les valeurs fondamentales de cette marque art de vivre qui propose des produits dans les domaines de la chaussure, des systèmes de sommeil et des cosmétiques naturels. BIRKENSTOCK est l'inventeur du lit de pied et est à l'origine du principe visant à permettre une marche naturelle (appelé en allemand « naturgewolltes Gehen »).

Avec près de 6200 employés à travers le monde, nous sommes convaincus que la conception d'un produit est aussi importante que le produit lui-même. Pour nous assurer de répondre aux normes de qualité les plus exigeantes, notre base manufacturière suit une stratégie d'intégration verticale, et toutes nos assises plantaires sont produites en Allemagne. De plus, 95 % de nos produits sont également assemblés en Allemagne, et plus de 90 % de nos matériaux et de nos composants proviennent d'Europe. Nous traitons nos matières premières conformément aux normes environnementales et sociales les plus élevées du secteur, en faisant appel à des laboratoires scientifiques de pointe pour tester nos matériaux.

BIRKENSTOCK exploite des sites opérationnels en Allemagne, dans les régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Hesse, de Bavière, de Saxe et de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Outre son siège social situé à Linz am Rhein, le groupe BIRKENSTOCK possède ses propres succursales aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Brésil, au Japon, au Danemark, en Pologne, en Suisse, en Suède, en Espagne, au Royaume-Uni, en France, en Norvège, aux Pays-Bas, à Dubaï, à Singapour et en Inde.

Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Allemagne

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.birkenstock-group.com.

Notre boutique en ligne se situe à l'adresse suivante : www.birkenstock.com.

